Perjalanan AS menuju Final Piala Dunia: Pertandingan babak 32 besar yang telah dipastikan, skenario grup, jadwal pertandingan, dan informasi lainnya

The Big Apple sedang ramai setelah kesuksesan gemilang NY Knicks di Final NBA, dan 'Kota yang Tak Pernah Tidur' ini akan berpesta sepanjang malam, bersama seluruh bangsa, jika timnas AS berhasil mengangkat trofi Piala Dunia FIFA di MetLife Stadium yang terletak tak jauh dari sana pada 19 Juli.

Meskipun para pendukung menyadari bahwa perjalanan menuju kejayaan Piala Dunia adalah maraton, bukan lari cepat, para penggemar setia USMNT sangat antusias dengan awal yang gemilang yang ditunjukkan para bintang sepak bola mereka di turnamen ini. Mereka langsung tancap gas di pertandingan pembuka, mencetak empat gol ke gawang Paraguay, dan menyusulnya dengan kemenangan 2-0 atas Australia untuk mengamankan posisi teratas di Grup D.

Selanjutnya, AS akan menghadapi Bosnia-Herzegovina di babak 32 besar di Levi's Stadium, Santa Clara, Rabu ini (1 Juli).

Ikuti GOAL untuk mengetahui semua kemungkinan jalur dan lawan yang menanti pasukan Mauricio Pochettino mulai sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, serta cara memesan tiket untuk menyaksikan mereka beraksi dalam upaya meraih kejayaan dunia.

Hasil dan jadwal pertandingan AS di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off lokal) Tempat Skor Akhir / Tiket Jumat, 12 Juni AS vs Paraguay (pukul 6 sore PT) Stadion SoFi, Inglewood AS menang 4-1 Jumat, 19 Juni AS vs Australia (pukul 12.00 PT) Lumen Field, Seattle AS menang 2-0 Kamis, 25 Juni AS vs Turki (pukul 7 malam PT) SoFi Stadium, Inglewood Turki menang 3-2 Rabu, 1 Juli AS vs Bosnia dan Herzegovina (pukul 5 sore PT) Levi's Stadium, Santa Clara Tiket

Perjalanan AS menuju Final Piala Dunia 2026

Karena AS finis di puncak Grup D, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Jika AS mengalahkan Bosnia dan Herzegovina pada hari Rabu, maka mereka akan menghadapi Belgia atau Senegal di Seattle selama babak 16 besar. Jika pasukan Pochettino benar-benar berhadapan dengan Belgia, mereka pasti akan bertekad untuk membalas kekalahan 5-2 yang mereka derita dari The Red Devils di Atlanta pada bulan Maret lalu.

Setelah itu, kemungkinan lawan mereka di perempat final adalah Spanyol/Portugal, di semifinal adalah Prancis/Jerman, dan di final adalah Brasil/Argentina/Inggris.

Tanggal (waktu kick-off setempat) Babak Tempat Pertandingan yang Mungkin Terjadi Tiket 1 Juli (17.00 PT) Babak 32 Besar Levi's Stadium, Santa Clara AS vs Bosnia dan Herzegovina Tiket 6 Juli (pukul 17.00 PT) Babak 16 Besar Lumen Field, Seattle Pertandingan ke-94: vs Belgia atau Senegal Tiket 10 Juli (pukul 12.00 PT) Perempat Final SoFi Stadium, Inglewood Pertandingan ke-98: vs Pemenang Pertandingan ke-93 Tiket 14 Juli (pukul 14.00 CDT) Semifinal AT&T Stadium, Arlington Pertandingan ke-101: vs Pemenang Pertandingan ke-97 Tiket 19 Juli (pukul 15.00 ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 102 Tiket

Grup D - Klasemen Akhir

Peringkat Tim Sudah Dimainkan Menang S K Gol Masuk GB Selisih Gol Poin Status 1 AS 3 2 0 1 8 4 +4 6 Lulus 2 Australia 3 1 1 1 2 2 0 4 Lulus 3 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 Lulus ke-4 Turki 3 1 0 2 3 5 -2 3 Tersingkir

Cara membeli tiket Piala Dunia AS

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia AS: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Siapa saja yang masuk dalam skuad Timnas AS untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah 26 pemain resmi yang mewakili AS di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi Pemain Klub Saat Ini Penjaga Gawang Matt Turner New England Revolution

Matt Freese New York City FC

Chris Brady Chicago Fire Bek Chris Richards Crystal Palace

Tim Ream Charlotte FC

Antonee Robinson Fulham

Sergiño Dest PSV Eindhoven

Joe Scally Borussia Mönchengladbach

Miles Robinson FC Cincinnati

Mark McKenzie Toulouse

Auston Trusty Celtic

Alex Freeman Villarreal

Max Arfsten Columbus Crew Gelandang Tyler Adams AFC Bournemouth

Weston McKennie Juventus

Gio Reyna Borussia Mönchengladbach

Malik Tillman Bayer Leverkusen

Cristian Roldan Seattle Sounders

Sebastian Berhalter Vancouver Whitecaps Penyerang Christian Pulisic AC Milan

Folarin Balogun Monaco

Timothy Weah Olympique Marseille

Ricardo Pepi PSV Eindhoven

Haji Wright Coventry City

Brenden Aaronson Leeds United

Alejandro Zendejas Club América

Toko: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 AS

Seragam kandang 2026, yang secara resmi dinamai seragam Stripes, merupakan interpretasi yang berani dan harfiah dari bendera Amerika Serikat. Terinspirasi kuat dari garis-garis "Waldo" yang ikonik pada tahun 2012 dan seragam yang dikenakan selama Piala Dunia 1994 (terakhir kali AS menjadi tuan rumah), jersey ini menampilkan garis-garis bergelombang berwarna merah dan putih yang cerah di bagian depan dan lengan.

Desain bergelombang ini dimaksudkan untuk meniru tampilan bendera yang berkibar tertiup angin. Untuk menyeimbangkan pola yang mencolok tersebut, seragam ini dilengkapi kerah bulat berwarna biru laut yang bersih serta ujung lengan biru laut yang serasi. Nike telah memanfaatkan teknologi Aero-FIT barunya, yang berfokus pada bobot ringan, sirkulasi udara, dan penyerapan kelembapan untuk menghadapi panas musim panas.

Berbeda dengan tampilan seragam kandang yang cerah, seragam tandang—yang dikenal sebagai seragam Stars—mengusung pendekatan yang lebih “stealth”. Warna utamanya adalah hitam obsidian/karbon pekat, yang menghadirkan estetika ramping dan berorientasi gaya hidup yang cocok baik di dalam maupun di luar lapangan.

Fitur yang menonjol adalah pola bintang tonal yang halus, terintegrasi langsung ke dalam kain, yang menjadi lebih terlihat di bawah lampu stadion. Detail merah muncul di panel samping dan bagian belakang leher, sementara lambang federasi ditampilkan dengan sentuhan akhir perak metalik untuk melambangkan ambisi negara tuan rumah.

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