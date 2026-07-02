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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Perjalanan AS menuju Final Piala Dunia: Pertandingan babak 16 besar melawan Belgia, skenario grup, jadwal pertandingan, dan informasi lainnya

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World Cup
USA
C. Pulisic
F. Balogun

Di mana tuan rumah bersama Piala Dunia akan bertanding, dan siapa saja lawan yang mungkin mereka hadapi jika mereka berhasil melaju hingga ke final?

The Big Apple sedang ramai setelah kesuksesan gemilang NY Knicks di Final NBA, dan 'Kota yang Tak Pernah Tidur' ini akan berpesta sepanjang malam, bersama seluruh bangsa, jika timnas AS berhasil mengangkat trofi Piala Dunia FIFA di MetLife Stadium yang terletak tak jauh dari sana pada 19 Juli.

Meskipun para pendukung menyadari bahwa perjalanan menuju kejayaan Piala Dunia adalah maraton, bukan lari cepat, para penggemar fanatik USMNT sangat antusias dengan awal yang gemilang yang ditunjukkan para bintang sepak bola mereka di turnamen ini. Setelah memastikan posisi teratas di Grup D, tim Stars & Stripes mempertahankan momentum mereka di babak 16 besar, mengalahkan Bosnia-Herzegovina 2-0.

Selanjutnya, AS akan menghadapi Belgia di babak 16 besar di Seattle pada Senin (6 Juli).

Izinkan GOAL menunjukkan kepada Anda semua rute dan lawan yang mungkin dihadapi pasukan Mauricio Pochettino mulai sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, serta cara memesan tiket untuk menyaksikan mereka beraksi dalam upaya meraih kejayaan dunia.

Hasil dan jadwal pertandingan Timnas AS di Piala Dunia 2026

Tanggal

Jadwal (waktu kick-off setempat)

Tempat

Skor Akhir / Tiket

Jumat, 12 Juni

AS vs Paraguay (pukul 6 sore PT)

Stadion SoFi, Inglewood

AS menang 4-1

Jumat, 19 Juni

AS vs Australia (pukul 12 siang PT)

Lumen Field, Seattle

AS menang 2-0

Kamis, 25 Juni

AS vs Turki (pukul 7 malam PT)

SoFi Stadium, Inglewood

Turki menang 3-2

Rabu, 1 Juli

AS vs Bosnia dan Herzegovina (pukul 5 sore PT)

Levi's Stadium, Santa Clara

AS menang 2-0

Senin, 6 Juli

AS vs Belgia (17.00 PT)

Lumen Field, Seattle

Tiket

Jalur AS menuju Final Piala Dunia 2026

Karena AS finis di puncak Grup D, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah mengalahkan Bosnia dan Herzegovina, AS kini akan menghadapi Belgia di Seattle pada babak 16 besar. Pasukan Pochettino akan bertekad membalas kekalahan 5-2 yang mereka derita dari The Red Devils dalam pertandingan persahabatan di Atlanta pada bulan Maret lalu.

Setelah itu, lawan mereka di perempat final bisa jadi Spanyol atau Portugal, di semifinal Prancis atau Maroko, dan di final Brasil, Argentina, atau Inggris.

Tanggal (waktu kick-off setempat)

Babak

Tempat

Pertandingan yang Mungkin Terjadi

Tiket

6 Juli (17.00 PT)

Babak 16 Besar

Lumen Field, Seattle

AS vs Belgia

Tiket

10 Juli (pukul 12.00 PT)

Perempat Final

SoFi Stadium, Inglewood

Pertandingan ke-98: vs Pemenang Pertandingan ke-93

Tiket

14 Juli (pukul 14.00 CDT)

Semifinal

AT&T Stadium, Arlington

Pertandingan ke-101: vs Pemenang Pertandingan ke-97

Tiket

19 Juli (pukul 15.00 ET)

Final

MetLife Stadium (East Rutherford)

Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 102

Tiket

Grup D - Klasemen Akhir

Peringkat

Tim

Sudah Dimainkan

Menang

S

K

Gol Masuk

GB

Selisih Gol

Poin

Status

1

AS

3

2

0

1

8

4

+4

6

Lulus

2

Australia

3

1

1

1

2

2

0

4

Lulus

3

Paraguay

3

1

1

1

2

4

-2

4

Lolos

ke-4

Turki

3

1

0

2

3

5

-2

3

Tersingkir

Cara membeli tiket Piala Dunia AS

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
  • Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia AS: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal

Tahap / Kategori

Kisaran Harga Resmi

Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder

28 Juni - 3 Juli

Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi)

$225 – $540

$550 – $3.200 ($1.250)

28 Juni - 3 Juli

Babak 32 Besar (Lokasi Standar)

$225 – $540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 Juli – 7 Juli

Babak 16 Besar

$240 – $640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 Juli – 11 Juli

Perempat final

$450 – $1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 Juli – 15 Juli

Semifinal

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 Juli

Pertandingan perebutan tempat ketiga

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 Juli

Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

$5.900 – $38.000+ ($15.240)

Siapa saja yang masuk dalam skuad Piala Dunia AS 2026?

Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang akan mewakili AS di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi

Pemain

Klub Saat Ini

Penjaga Gawang

Matt Turner

New England Revolution


Matt Freese

New York City FC


Chris Brady

Chicago Fire

Bek

Chris Richards

Crystal Palace


Tim Ream

Charlotte FC


Antonee Robinson

Fulham


Sergiño Dest

PSV Eindhoven


Joe Scally

Borussia Mönchengladbach


Miles Robinson

FC Cincinnati


Mark McKenzie

Toulouse


Auston Trusty

Celtic


Alex Freeman

Villarreal


Max Arfsten

Columbus Crew

Gelandang

Tyler Adams

AFC Bournemouth


Weston McKennie

Juventus


Gio Reyna

Borussia Mönchengladbach


Malik Tillman

Bayer Leverkusen


Cristian Roldan

Seattle Sounders


Sebastian Berhalter

Vancouver Whitecaps

Penyerang

Christian Pulisic

AC Milan


Folarin Balogun

Monaco


Timothy Weah

Olympique Marseille


Ricardo Pepi

PSV Eindhoven


Haji Wright

Coventry City


Brenden Aaronson

Leeds United


Alejandro Zendejas

Club América

Toko: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 AS

Seragam kandang 2026, yang secara resmi dijuluki seragam Stripes, merupakan interpretasi yang berani dan harfiah dari bendera Amerika Serikat. Terinspirasi kuat dari garis-garis "Waldo" yang ikonik pada tahun 2012 dan seragam yang dikenakan selama Piala Dunia 1994 (terakhir kali AS menjadi tuan rumah), jersey ini menampilkan garis-garis bergelombang berwarna merah dan putih yang cerah di bagian depan dan lengan.

Desain bergelombang ini dimaksudkan untuk meniru tampilan bendera yang berkibar tertiup angin. Untuk menyeimbangkan pola yang mencolok tersebut, seragam ini dilengkapi kerah bulat berwarna biru navy yang bersih serta ujung lengan biru navy yang serasi. Nike telah memanfaatkan teknologi Aero-FIT terbarunya, yang berfokus pada bobot ringan, sirkulasi udara yang baik, dan kemampuan menyerap keringat untuk menghadapi panas musim panas.

Berbeda dengan tampilan seragam kandang yang cerah, seragam tandang—yang dikenal sebagai seragam Stars—mengusung pendekatan yang lebih “stealth”. Warna utamanya adalah hitam obsidian/karbon pekat, yang menghadirkan estetika ramping dan berorientasi gaya hidup yang cocok baik di dalam maupun di luar lapangan.

Fitur yang menonjol adalah pola bintang tonal yang halus dan terintegrasi langsung ke dalam kain, yang menjadi lebih terlihat di bawah lampu stadion. Detail merah muncul di panel samping dan bagian belakang leher, sementara lambang federasi ditampilkan dengan sentuhan akhir perak metalik untuk melambangkan ambisi negara tuan rumah.

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