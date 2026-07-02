The Big Apple sedang ramai setelah kesuksesan gemilang NY Knicks di Final NBA, dan 'Kota yang Tak Pernah Tidur' ini akan berpesta sepanjang malam, bersama seluruh bangsa, jika timnas AS berhasil mengangkat trofi Piala Dunia FIFA di MetLife Stadium yang terletak tak jauh dari sana pada 19 Juli.

Meskipun para pendukung menyadari bahwa perjalanan menuju kejayaan Piala Dunia adalah maraton, bukan lari cepat, para penggemar fanatik USMNT sangat antusias dengan awal yang gemilang yang ditunjukkan para bintang sepak bola mereka di turnamen ini. Setelah memastikan posisi teratas di Grup D, tim Stars & Stripes mempertahankan momentum mereka di babak 16 besar, mengalahkan Bosnia-Herzegovina 2-0.

Selanjutnya, AS akan menghadapi Belgia di babak 16 besar di Seattle pada Senin (6 Juli).

Izinkan GOAL menunjukkan kepada Anda semua rute dan lawan yang mungkin dihadapi pasukan Mauricio Pochettino mulai sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, serta cara memesan tiket untuk menyaksikan mereka beraksi dalam upaya meraih kejayaan dunia.

Hasil dan jadwal pertandingan Timnas AS di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal (waktu kick-off setempat) Tempat Skor Akhir / Tiket Jumat, 12 Juni AS vs Paraguay (pukul 6 sore PT) Stadion SoFi, Inglewood AS menang 4-1 Jumat, 19 Juni AS vs Australia (pukul 12 siang PT) Lumen Field, Seattle AS menang 2-0 Kamis, 25 Juni AS vs Turki (pukul 7 malam PT) SoFi Stadium, Inglewood Turki menang 3-2 Rabu, 1 Juli AS vs Bosnia dan Herzegovina (pukul 5 sore PT) Levi's Stadium, Santa Clara AS menang 2-0 Senin, 6 Juli AS vs Belgia (17.00 PT) Lumen Field, Seattle Tiket

Jalur AS menuju Final Piala Dunia 2026

Karena AS finis di puncak Grup D, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah mengalahkan Bosnia dan Herzegovina, AS kini akan menghadapi Belgia di Seattle pada babak 16 besar. Pasukan Pochettino akan bertekad membalas kekalahan 5-2 yang mereka derita dari The Red Devils dalam pertandingan persahabatan di Atlanta pada bulan Maret lalu.

Setelah itu, lawan mereka di perempat final bisa jadi Spanyol atau Portugal, di semifinal Prancis atau Maroko, dan di final Brasil, Argentina, atau Inggris.

Tanggal (waktu kick-off setempat) Babak Tempat Pertandingan yang Mungkin Terjadi Tiket 6 Juli (17.00 PT) Babak 16 Besar Lumen Field, Seattle AS vs Belgia Tiket 10 Juli (pukul 12.00 PT) Perempat Final SoFi Stadium, Inglewood Pertandingan ke-98: vs Pemenang Pertandingan ke-93 Tiket 14 Juli (pukul 14.00 CDT) Semifinal AT&T Stadium, Arlington Pertandingan ke-101: vs Pemenang Pertandingan ke-97 Tiket 19 Juli (pukul 15.00 ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 102 Tiket

Grup D - Klasemen Akhir

Peringkat Tim Sudah Dimainkan Menang S K Gol Masuk GB Selisih Gol Poin Status 1 AS 3 2 0 1 8 4 +4 6 Lulus 2 Australia 3 1 1 1 2 2 0 4 Lulus 3 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 Lolos ke-4 Turki 3 1 0 2 3 5 -2 3 Tersingkir

Cara membeli tiket Piala Dunia AS

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia AS: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Tahap / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Siapa saja yang masuk dalam skuad Piala Dunia AS 2026?

Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang akan mewakili AS di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi Pemain Klub Saat Ini Penjaga Gawang Matt Turner New England Revolution

Matt Freese New York City FC

Chris Brady Chicago Fire Bek Chris Richards Crystal Palace

Tim Ream Charlotte FC

Antonee Robinson Fulham

Sergiño Dest PSV Eindhoven

Joe Scally Borussia Mönchengladbach

Miles Robinson FC Cincinnati

Mark McKenzie Toulouse

Auston Trusty Celtic

Alex Freeman Villarreal

Max Arfsten Columbus Crew Gelandang Tyler Adams AFC Bournemouth

Weston McKennie Juventus

Gio Reyna Borussia Mönchengladbach

Malik Tillman Bayer Leverkusen

Cristian Roldan Seattle Sounders

Sebastian Berhalter Vancouver Whitecaps Penyerang Christian Pulisic AC Milan

Folarin Balogun Monaco

Timothy Weah Olympique Marseille

Ricardo Pepi PSV Eindhoven

Haji Wright Coventry City

Brenden Aaronson Leeds United

Alejandro Zendejas Club América

Toko: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 AS

Seragam kandang 2026, yang secara resmi dijuluki seragam Stripes, merupakan interpretasi yang berani dan harfiah dari bendera Amerika Serikat. Terinspirasi kuat dari garis-garis "Waldo" yang ikonik pada tahun 2012 dan seragam yang dikenakan selama Piala Dunia 1994 (terakhir kali AS menjadi tuan rumah), jersey ini menampilkan garis-garis bergelombang berwarna merah dan putih yang cerah di bagian depan dan lengan.

Desain bergelombang ini dimaksudkan untuk meniru tampilan bendera yang berkibar tertiup angin. Untuk menyeimbangkan pola yang mencolok tersebut, seragam ini dilengkapi kerah bulat berwarna biru navy yang bersih serta ujung lengan biru navy yang serasi. Nike telah memanfaatkan teknologi Aero-FIT terbarunya, yang berfokus pada bobot ringan, sirkulasi udara yang baik, dan kemampuan menyerap keringat untuk menghadapi panas musim panas.

Berbeda dengan tampilan seragam kandang yang cerah, seragam tandang—yang dikenal sebagai seragam Stars—mengusung pendekatan yang lebih “stealth”. Warna utamanya adalah hitam obsidian/karbon pekat, yang menghadirkan estetika ramping dan berorientasi gaya hidup yang cocok baik di dalam maupun di luar lapangan.

Fitur yang menonjol adalah pola bintang tonal yang halus dan terintegrasi langsung ke dalam kain, yang menjadi lebih terlihat di bawah lampu stadion. Detail merah muncul di panel samping dan bagian belakang leher, sementara lambang federasi ditampilkan dengan sentuhan akhir perak metalik untuk melambangkan ambisi negara tuan rumah.

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