The Big Apple sedang ramai setelah kesuksesan gemilang NY Knicks di Final NBA, dan 'Kota yang Tak Pernah Tidur' ini akan berpesta sepanjang malam, bersama seluruh bangsa, jika timnas AS berhasil mengangkat trofi Piala Dunia FIFA di MetLife Stadium yang terletak tak jauh dari sana pada 19 Juli.
Meskipun para pendukung menyadari bahwa perjalanan menuju kejayaan Piala Dunia adalah maraton, bukan lari cepat, para penggemar fanatik USMNT sangat antusias dengan awal yang gemilang yang ditunjukkan para bintang sepak bola mereka di turnamen ini. Setelah memastikan posisi teratas di Grup D, tim Stars & Stripes mempertahankan momentum mereka di babak 16 besar, mengalahkan Bosnia-Herzegovina 2-0.
Selanjutnya, AS akan menghadapi Belgia di babak 16 besar di Seattle pada Senin (6 Juli).
Izinkan GOAL menunjukkan kepada Anda semua rute dan lawan yang mungkin dihadapi pasukan Mauricio Pochettino mulai sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, serta cara memesan tiket untuk menyaksikan mereka beraksi dalam upaya meraih kejayaan dunia.
Hasil dan jadwal pertandingan Timnas AS di Piala Dunia 2026
Tanggal
Jadwal (waktu kick-off setempat)
Tempat
Skor Akhir / Tiket
Jumat, 12 Juni
AS vs Paraguay (pukul 6 sore PT)
Stadion SoFi, Inglewood
AS menang 4-1
Jumat, 19 Juni
AS vs Australia (pukul 12 siang PT)
Lumen Field, Seattle
AS menang 2-0
Kamis, 25 Juni
AS vs Turki (pukul 7 malam PT)
SoFi Stadium, Inglewood
Turki menang 3-2
Rabu, 1 Juli
AS vs Bosnia dan Herzegovina (pukul 5 sore PT)
Levi's Stadium, Santa Clara
AS menang 2-0
Senin, 6 Juli
AS vs Belgia (17.00 PT)
Lumen Field, Seattle
Jalur AS menuju Final Piala Dunia 2026
Karena AS finis di puncak Grup D, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.
Setelah mengalahkan Bosnia dan Herzegovina, AS kini akan menghadapi Belgia di Seattle pada babak 16 besar. Pasukan Pochettino akan bertekad membalas kekalahan 5-2 yang mereka derita dari The Red Devils dalam pertandingan persahabatan di Atlanta pada bulan Maret lalu.
Setelah itu, lawan mereka di perempat final bisa jadi Spanyol atau Portugal, di semifinal Prancis atau Maroko, dan di final Brasil, Argentina, atau Inggris.
Tanggal (waktu kick-off setempat)
Babak
Tempat
Pertandingan yang Mungkin Terjadi
Tiket
6 Juli (17.00 PT)
Babak 16 Besar
Lumen Field, Seattle
AS vs Belgia
10 Juli (pukul 12.00 PT)
Perempat Final
SoFi Stadium, Inglewood
Pertandingan ke-98: vs Pemenang Pertandingan ke-93
14 Juli (pukul 14.00 CDT)
Semifinal
AT&T Stadium, Arlington
Pertandingan ke-101: vs Pemenang Pertandingan ke-97
19 Juli (pukul 15.00 ET)
Final
MetLife Stadium (East Rutherford)
Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 102
Grup D - Klasemen Akhir
Peringkat
Tim
Sudah Dimainkan
Menang
S
K
Gol Masuk
GB
Selisih Gol
Poin
Status
1
AS
3
2
0
1
8
4
+4
6
Lulus
2
Australia
3
1
1
1
2
2
0
4
Lulus
3
Paraguay
3
1
1
1
2
4
-2
4
Lolos
ke-4
Turki
3
1
0
2
3
5
-2
3
Tersingkir
Cara membeli tiket Piala Dunia AS
Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
- Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.
Tiket Piala Dunia AS: Berapa harganya?
FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.
Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.
Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:
Tanggal
Tahap / Kategori
Kisaran Harga Resmi
Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder
28 Juni - 3 Juli
Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi)
$225 – $540
$550 – $3.200 ($1.250)
28 Juni - 3 Juli
Babak 32 Besar (Lokasi Standar)
$225 – $540
$400 – $2.800 ($1.134)
4 Juli – 7 Juli
Babak 16 Besar
$240 – $640
$650 – $4.200 ($1.518)
9 Juli – 11 Juli
Perempat final
$450 – $1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 Juli – 15 Juli
Semifinal
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 Juli
Pertandingan perebutan tempat ketiga
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 Juli
Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
$5.900 – $38.000+ ($15.240)
Siapa saja yang masuk dalam skuad Piala Dunia AS 2026?
Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang akan mewakili AS di Piala Dunia FIFA 2026:
Posisi
Pemain
Klub Saat Ini
Penjaga Gawang
Matt Turner
New England Revolution
Matt Freese
New York City FC
Chris Brady
Chicago Fire
Bek
Chris Richards
Crystal Palace
Tim Ream
Charlotte FC
Antonee Robinson
Fulham
Sergiño Dest
PSV Eindhoven
Joe Scally
Borussia Mönchengladbach
Miles Robinson
FC Cincinnati
Mark McKenzie
Toulouse
Auston Trusty
Celtic
Alex Freeman
Villarreal
Max Arfsten
Columbus Crew
Gelandang
Tyler Adams
AFC Bournemouth
Weston McKennie
Juventus
Gio Reyna
Borussia Mönchengladbach
Malik Tillman
Bayer Leverkusen
Cristian Roldan
Seattle Sounders
Sebastian Berhalter
Vancouver Whitecaps
Penyerang
Christian Pulisic
AC Milan
Folarin Balogun
Monaco
Timothy Weah
Olympique Marseille
Ricardo Pepi
PSV Eindhoven
Haji Wright
Coventry City
Brenden Aaronson
Leeds United
Alejandro Zendejas
Club América
Toko: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 AS
Seragam kandang 2026, yang secara resmi dijuluki seragam Stripes, merupakan interpretasi yang berani dan harfiah dari bendera Amerika Serikat. Terinspirasi kuat dari garis-garis "Waldo" yang ikonik pada tahun 2012 dan seragam yang dikenakan selama Piala Dunia 1994 (terakhir kali AS menjadi tuan rumah), jersey ini menampilkan garis-garis bergelombang berwarna merah dan putih yang cerah di bagian depan dan lengan.
Desain bergelombang ini dimaksudkan untuk meniru tampilan bendera yang berkibar tertiup angin. Untuk menyeimbangkan pola yang mencolok tersebut, seragam ini dilengkapi kerah bulat berwarna biru navy yang bersih serta ujung lengan biru navy yang serasi. Nike telah memanfaatkan teknologi Aero-FIT terbarunya, yang berfokus pada bobot ringan, sirkulasi udara yang baik, dan kemampuan menyerap keringat untuk menghadapi panas musim panas.
Berbeda dengan tampilan seragam kandang yang cerah, seragam tandang—yang dikenal sebagai seragam Stars—mengusung pendekatan yang lebih “stealth”. Warna utamanya adalah hitam obsidian/karbon pekat, yang menghadirkan estetika ramping dan berorientasi gaya hidup yang cocok baik di dalam maupun di luar lapangan.
Fitur yang menonjol adalah pola bintang tonal yang halus dan terintegrasi langsung ke dalam kain, yang menjadi lebih terlihat di bawah lampu stadion. Detail merah muncul di panel samping dan bagian belakang leher, sementara lambang federasi ditampilkan dengan sentuhan akhir perak metalik untuk melambangkan ambisi negara tuan rumah.
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