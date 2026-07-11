Perjalanan Argentina menuju Final Piala Dunia: Semifinal melawan Inggris, informasi lokasi pertandingan, perebutan Sepatu Emas, dan lainnya

Kamu pasti bakal disuguhi aksi seru saat Argentina turun ke lapangan di Piala Dunia 2026. Setelah pertandingan epik mereka di babak 32 besar melawan Cape Verde, mereka mencatatkan salah satu comeback paling menakjubkan dalam sejarah turnamen tersebut saat mengalahkan Mesir 3-2.

Drama tersebut berlanjut saat La Albiceleste menghadapi Swiss di babak perempat final di Kansas City pada hari Sabtu. Meskipun sempat memimpin lebih dulu, mereka dipaksa berjuang habis-habisan oleh tim Swiss, yang hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-72 setelah Breel Embolo menerima kartu merah. Namun, gol-gol di babak perpanjangan waktu dari Alvarez dan Lautaro Martinez memastikan kemenangan bagi Argentina.

Kini, skuad asuhan Lionel Scaloni akan bertolak ke Atlanta untuk menghadapi laga semifinal yang sensasional melawan Inggris pada Rabu (15 Juli).

Biarkan GOAL menghadirkan semua informasi penting seputar Piala Dunia 2026 Argentina, termasuk di mana Anda bisa membeli tiket untuk menyaksikan mereka bertanding, serta berapa harganya.

Jadwal dan hasil pertandingan Argentina di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off setempat) Tempat Skor Akhir / Tiket Selasa, 16 Juni Argentina vs Aljazair (20.00 CDT) Stadion Arrowhead, Kansas City Argentina menang 3-0 Senin, 22 Juni Argentina vs Austria (pukul 12 siang CDT) AT&T Stadium, Arlington Argentina menang 2-0 Sabtu, 27 Juni Yordania vs Argentina (pukul 21.00 CDT) AT&T Stadium, Arlington Argentina menang 3-1 Jumat, 3 Juli Argentina vs Cape Verde (pukul 6 sore ET) Stadion Hard Rock, Miami Gardens Argentina menang 3-2 (perpanjangan waktu) Selasa, 7 Juli Argentina vs Mesir (pukul 12.00 ET) Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Argentina menang 3-2 Sabtu, 11 Juli Argentina vs Swiss (pukul 20.00 CDT) Stadion Arrowhead, Kansas City Argentina menang 3-1 (perpanjangan waktu) Rabu, 15 Juli Inggris vs Argentina (pukul 15.00 ET) Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket

Perjalanan Argentina menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Argentina finis di puncak Grup J, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah meraih kemenangan di babak gugur atas Cape Verde, Mesir, dan Swiss, Argentina kini akan menghadapi Inggris di semifinal. Kedua tim telah bertemu lima kali di Piala Dunia sebelumnya, sejak edisi 1962.



Meskipun Inggris mungkin memenangkan pertandingan kompetitif terakhir mereka pada turnamen 2002, saat Piala Dunia diselenggarakan di Amerika Utara (Meksiko) pada 1986, La Albiceleste mendominasi, dengan Maradona sebagai pengatur permainan.

Jika Argentina berhasil mengalahkan Inggris, Prancis atau Spanyol akan menanti di final.

Tanggal (waktu kick-off setempat) Babak Tempat Jadwal Kemungkinan Tiket 15 Juli (pukul 15.00 CDT) Semifinal Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Argentina vs Inggris Tiket 19 Juli (pukul 15.00 ET) Final Stadion MetLife (East Rutherford) Pertandingan ke-104: TBC vs Prancis atau Spanyol Tiket

Sepatu Emas Piala Dunia 2026 - Klasemen Terbaru

Setelah mencetak gol kedelapannya di turnamen ini, saat Prancis bertanding melawan Maroko di perempat final, Kylian Mbappe kembali ke puncak klasemen Sepatu Emas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Lionel Messi. Hebatnya, Messi telah mencetak gol dalam sembilan pertandingan Piala Dunia berturut-turut sebelum pertandingan perempat final melawan Swiss, sebuah rekor yang dimulai sejak pertandingan babak 16 besar Argentina melawan Australia di Qatar 2022.

Pemain (Tim) Jumlah Gol Pertandingan Berikutnya - Tiket Lionel Messi (Argentina) 8 vs Inggris - Tiket Kylian Mbappé (Prancis) 8 vs Spanyol - Tiket Erling Haaland (Norwegia) 7 Tersingkir Harry Kane (Inggris) 6 vs Argentina - Tiket Jude Bellingham (Inggris) 6 vs Argentina - Tiket Ousmane Dembele (Prancis) 5 vs Spanyol - Tiket Vinícius Júnior (Brasil) 4 Tersingkir Julián Quiñones (Meksiko) 4 Tersingkir Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Tersingkir Mikel Oyarzabal (Spanyol) 4 vs Prancis - Tiket

Lionel Messi juga memuncaki daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen Piala Dunia, dengan mencetak 21 gol di enam edisi berbeda (2006-2026).

Cara membeli tiket Piala Dunia Argentina

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Argentina: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Grup J - Klasemen Akhir

Peringkat Tim Pertandingan W S K Gol Masuk GB Selisih Gol Poin Status 1 Argentina 3 3 0 0 8 1 +7 9 Memenuhi syarat 2 Austria 3 1 1 1 6 6 0 4 Lulus 3 Aljazair 3 1 1 1 5 7 -2 4 Lulus ke-4 Yordania 3 0 0 3 3 8 -5 0 Tersingkir

Siapa saja yang masuk dalam skuad Argentina untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang mewakili Argentina di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi Pemain Klub Saat Ini Penjaga Gawang Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique de Marseille

Juan Musso Atlético de Madrid Bek Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético de Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique Lyonnais

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique de Marseille

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Gelandang Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Strasbourg Penyerang Lionel Messi (kapten) Inter Miami

Julián Álvarez Atlético de Madrid

Lautaro Martínez Inter Milan

Thiago Almada Atlético de Madrid

Nicolás González Atlético de Madrid

Nico Paz Como 1907

Giuliano Simeone Atlético de Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Toko: Seragam Argentina untuk Piala Dunia FIFA 2026

Argentina, juara dunia bertahan, tampil dengan seragam kandang adidas terbaru di Piala Dunia FIFA 2026 yang merayakan momen-momen terbaik mereka sekaligus menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Garis-garis klasik berwarna putih dan biru langit kembali hadir dengan sentuhan modern — efek gradasi tiga warna yang terinspirasi oleh tiga kemenangan Piala Dunia yang diraih negara ini pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Detail “1896” yang halus di bagian belakang leher menandai tahun berdirinya Asosiasi Sepak Bola Argentina, sementara aksen biru tua di bagian bahu dan ujung lengan memberikan sentuhan akhir yang berani dan elegan pada desain ini.

Cara menonton pertandingan Argentina dengan VPN

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi.

Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Anda juga dapat melihat panduan kami mengenai VPN terbaik untuk streaming olahraga.



