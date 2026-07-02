Perjalanan Argentina menuju Final Piala Dunia: Pertandingan babak 32 besar melawan Cape Verde, skenario grup, jadwal pertandingan, dan informasi lainnya

Yang mengejutkan, tak ada negara yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Dunia sejak Brasil pada tahun 1962. Namun, juara bertahan, Argentina, tetap berada di jalur yang tepat untuk meniru prestasi tersebut di Piala Dunia FIFA 2026, dan tak mengherankan jika sang legenda, Lionel Messi, menjadi motor di balik kesuksesan ini.

Perjalanan La Albiceleste asuhan Lionel Scaloni sejauh ini berjalan mulus, dan mereka adalah salah satu dari hanya tiga negara yang memenangkan semua pertandingan mereka sebelum fase gugur. Messi mencetak gol dalam setiap kemenangan Argentina di fase grup, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.

Argentina kini mengarahkan fokusnya ke Cape Verde, dengan pertandingan babak 32 besar yang akan berlangsung di Miami pada Jumat (3 Juli).

Jadwal dan hasil pertandingan Argentina di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off setempat) Tempat Skor Akhir / Tiket Selasa, 16 Juni Argentina vs Aljazair (20.00 CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City Argentina menang 3-0 Senin, 22 Juni Argentina vs Austria (pukul 12 siang CDT) AT&T Stadium, Arlington Argentina menang 2-0 Sabtu, 27 Juni Yordania vs Argentina (pukul 21.00 CDT) AT&T Stadium, Arlington Argentina menang 3-1 Jumat, 3 Juli Argentina vs Cape Verde (pukul 6 sore ET) Stadion Hard Rock, Miami Gardens Tiket

Perjalanan Argentina menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Argentina finis di puncak Grup J, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Jika Argentina mengalahkan Cape Verde di babak 32 besar, mereka akan menghadapi Australia atau Mesir di Atlanta pada babak 16 besar. La Albiceleste saat ini sedang menjalani 9 pertandingan tak terkalahkan di turnamen Piala Dunia, sejak kekalahan mengejutkan mereka dari Arab Saudi pada pertandingan pembuka grup tahun 2022.

Setelah Babak 16 Besar, lawan mereka di perempat final bisa jadi Swiss atau Kolombia, di semifinal bisa jadi Brasil/Meksiko/Inggris, dan di final bisa jadi Prancis/Spanyol/Portugal.

Tanggal (waktu kick-off setempat) Babak Tempat Pertandingan yang Mungkin Terjadi Tiket 3 Juli (pukul 18.00 ET) Babak 32 Besar Hard Rock Stadium, Miami Gardens Argentina vs Cape Verde Tiket 7 Juli (pukul 12.00 ET) Babak 16 Besar Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Pertandingan ke-95: melawan Australia atau Mesir Tiket 11 Juli (pukul 20.00 CDT) Perempat Final Stadion Arrowhead, Kansas City Pertandingan ke-100: vs Pemenang Pertandingan ke-96 Tiket 15 Juli (pukul 15.00 CDT) Semifinal Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Pertandingan ke-102: vs Pemenang Pertandingan ke-99 Tiket 19 Juli (pukul 15.00 ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 101 Tiket

Grup J - Klasemen Akhir

Peringkat Tim Sudah Dimainkan Menang S K Gol Masuk GB Selisih Gol Poin Status 1 Argentina 3 3 0 0 8 1 +7 9 Memenuhi syarat 2 Austria 3 1 1 1 6 6 0 4 Lulus 3 Aljazair 3 1 1 1 5 7 -2 4 Lulus ke-4 Yordania 3 0 0 3 3 8 -5 0 Tersingkir

Cara membeli tiket Piala Dunia Argentina

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Argentina: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran Harga di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Siapa saja yang masuk dalam skuad Argentina untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang akan mewakili Argentina di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi Pemain Klub Saat Ini Penjaga Gawang Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique de Marseille

Juan Musso Atlético de Madrid Bek Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético de Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique Lyonnais

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique de Marseille

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Gelandang Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Strasbourg Penyerang Lionel Messi (kapten) Inter Miami

Julián Álvarez Atlético de Madrid

Lautaro Martínez Inter Milan

Thiago Almada Atlético de Madrid

Nicolás González Atlético de Madrid

Nico Paz Como 1907

Giuliano Simeone Atlético de Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Toko: Seragam Argentina untuk Piala Dunia FIFA 2026

Argentina, juara dunia bertahan, tampil dengan seragam kandang adidas terbaru di Piala Dunia FIFA 2026 yang merayakan momen-momen terbaik mereka sekaligus menatap masa depan dengan mantap. Garis-garis klasik berwarna putih dan biru langit kembali hadir dengan sentuhan modern — efek gradasi tiga warna yang terinspirasi oleh tiga kemenangan Piala Dunia yang diraih negara ini pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Detail “1896” yang halus di bagian belakang leher menandai tahun pendirian Asosiasi Sepak Bola Argentina, sementara aksen biru tua pada bahu dan ujung lengan memberikan sentuhan akhir yang berani dan elegan pada desain ini.

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