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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Perjalanan Argentina menuju Final Piala Dunia: Pertandingan babak 32 besar melawan Cape Verde, skenario grup, jadwal pertandingan, dan informasi lainnya

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Argentina
L. Messi

Di mana juara bertahan Piala Dunia akan bertanding dan siapa saja lawan yang mungkin mereka hadapi jika mereka berhasil melaju hingga ke final?

Yang mengejutkan, tak ada negara yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Dunia sejak Brasil pada tahun 1962. Namun, juara bertahan, Argentina, tetap berada di jalur yang tepat untuk meniru prestasi tersebut di Piala Dunia FIFA 2026, dan tak mengherankan jika sang legenda, Lionel Messi, menjadi motor di balik kesuksesan ini.

Perjalanan La Albiceleste asuhan Lionel Scaloni sejauh ini berjalan mulus, dan mereka adalah salah satu dari hanya tiga negara yang memenangkan semua pertandingan mereka sebelum fase gugur. Messi mencetak gol dalam setiap kemenangan Argentina di fase grup, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.

Argentina kini mengarahkan fokusnya ke Cape Verde, dengan pertandingan babak 32 besar yang akan berlangsung di Miami pada Jumat (3 Juli).

Jadwal dan hasil pertandingan Argentina di Piala Dunia 2026

Tanggal

Pertandingan (waktu kick-off setempat)

Tempat

Skor Akhir / Tiket

Selasa, 16 Juni

Argentina vs Aljazair (20.00 CDT)

Arrowhead Stadium, Kansas City

Argentina menang 3-0

Senin, 22 Juni

Argentina vs Austria (pukul 12 siang CDT)

AT&T Stadium, Arlington

Argentina menang 2-0

Sabtu, 27 Juni

Yordania vs Argentina (pukul 21.00 CDT)

AT&T Stadium, Arlington

Argentina menang 3-1

Jumat, 3 Juli

Argentina vs Cape Verde (pukul 6 sore ET)

Stadion Hard Rock, Miami Gardens

Tiket

Perjalanan Argentina menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Argentina finis di puncak Grup J, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Jika Argentina mengalahkan Cape Verde di babak 32 besar, mereka akan menghadapi Australia atau Mesir di Atlanta pada babak 16 besar. La Albiceleste saat ini sedang menjalani 9 pertandingan tak terkalahkan di turnamen Piala Dunia, sejak kekalahan mengejutkan mereka dari Arab Saudi pada pertandingan pembuka grup tahun 2022.

Setelah Babak 16 Besar, lawan mereka di perempat final bisa jadi Swiss atau Kolombia, di semifinal bisa jadi Brasil/Meksiko/Inggris, dan di final bisa jadi Prancis/Spanyol/Portugal.

Tanggal (waktu kick-off setempat)

Babak

Tempat

Pertandingan yang Mungkin Terjadi

Tiket

3 Juli (pukul 18.00 ET)

Babak 32 Besar

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Argentina vs Cape Verde

Tiket

7 Juli (pukul 12.00 ET)

Babak 16 Besar

Stadion Mercedes-Benz, Atlanta

Pertandingan ke-95: melawan Australia atau Mesir

Tiket

11 Juli (pukul 20.00 CDT)

Perempat Final

Stadion Arrowhead, Kansas City

Pertandingan ke-100: vs Pemenang Pertandingan ke-96

Tiket

15 Juli (pukul 15.00 CDT)

Semifinal

Stadion Mercedes-Benz, Atlanta

Pertandingan ke-102: vs Pemenang Pertandingan ke-99

Tiket

19 Juli (pukul 15.00 ET)

Final

MetLife Stadium (East Rutherford)

Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 101

Tiket

Grup J - Klasemen Akhir

Peringkat

Tim

Sudah Dimainkan

Menang

S

K

Gol Masuk

GB

Selisih Gol

Poin

Status

1

Argentina

3

3

0

0

8

1

+7

9

Memenuhi syarat

2

Austria

3

1

1

1

6

6

0

4

Lulus

3

Aljazair

3

1

1

1

5

7

-2

4

Lulus

ke-4

Yordania

3

0

0

3

3

8

-5

0

Tersingkir

Cara membeli tiket Piala Dunia Argentina

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
  • Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Argentina: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal

Babak / Kategori

Kisaran Harga Resmi

Perkiraan Kisaran Harga di Pasar Sekunder

28 Juni - 3 Juli

Babak 32 Besar (Lokasi dengan Permintaan Tinggi)

$225 – $540

$550 – $3.200 ($1.250)

28 Juni - 3 Juli

Babak 32 Besar (Lokasi Standar)

$225 – $540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 Juli – 7 Juli

Babak 16 Besar

$240 – $640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 Juli – 11 Juli

Perempat final

$450 – $1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 Juli – 15 Juli

Semifinal

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 Juli

Pertandingan perebutan tempat ketiga

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 Juli

Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

$5.900 – $38.000+ ($15.240)

Siapa saja yang masuk dalam skuad Argentina untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang akan mewakili Argentina di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi

Pemain

Klub Saat Ini

Penjaga Gawang

Emiliano Martínez

Aston Villa


Gerónimo Rulli

Olympique de Marseille


Juan Musso

Atlético de Madrid

Bek

Cristian Romero

Tottenham Hotspur


Lisandro Martínez

Manchester United


Nicolás Otamendi

SL Benfica


Nahuel Molina

Atlético de Madrid


Nicolás Tagliafico

Olympique Lyonnais


Gonzalo Montiel

River Plate


Facundo Medina

Olympique de Marseille


Marcos Senesi

Tottenham Hotspur

Gelandang

Alexis Mac Allister

Liverpool


Enzo Fernández

Chelsea


Rodrigo De Paul

Inter Miami


Leandro Paredes

Boca Juniors


Giovani Lo Celso

Real Betis


Exequiel Palacios

Bayer Leverkusen


Valentín Barco

RC Strasbourg

Penyerang

Lionel Messi (kapten)

Inter Miami


Julián Álvarez

Atlético de Madrid


Lautaro Martínez

Inter Milan


Thiago Almada

Atlético de Madrid


Nicolás González

Atlético de Madrid


Nico Paz

Como 1907


Giuliano Simeone

Atlético de Madrid


José Manuel López

SE Palmeiras

Toko: Seragam Argentina untuk Piala Dunia FIFA 2026

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