Yang mengejutkan, belum ada negara yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Dunia sejak Brasil pada tahun 1962. Namun, juara bertahan, Argentina, tetap berada di jalur yang tepat untuk meniru prestasi tersebut di Piala Dunia FIFA 2026, dan tak mengherankan jika sang legenda, Lionel Messi, menjadi motor di balik kesuksesan tersebut.
Meskipun perjalanan La Albiceleste asuhan Lionel Scaloni berjalan mulus selama babak penyisihan grup, mereka harus berjuang keras melawan tim Cape Verde yang berani, yang memaksa mereka bermain hingga perpanjangan waktu di Miami, pada babak awal (Babak 32 Besar) sistem gugur.
Argentina kini mengarahkan fokusnya ke Mesir, dengan pertandingan babak 16 besar yang akan berlangsung di Atlanta pada Selasa (7 Juli).
Ikuti GOAL untuk mengetahui semua kemungkinan jalur dan lawan yang menanti Messi & kawan-kawan mulai sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, serta cara memesan tiket untuk menyaksikan mereka beraksi dalam upaya meraih kejayaan dunia.
Jadwal dan hasil pertandingan Argentina di Piala Dunia 2026
Tanggal
Pertandingan (waktu kick-off setempat)
Tempat
Skor Akhir / Tiket
Selasa, 16 Juni
Argentina vs Aljazair (20.00 CDT)
Stadion Arrowhead, Kansas City
Argentina menang 3-0
Senin, 22 Juni
Argentina vs Austria (pukul 12 siang CDT)
AT&T Stadium, Arlington
Argentina menang 2-0
Sabtu, 27 Juni
Yordania vs Argentina (pukul 21.00 CDT)
AT&T Stadium, Arlington
Argentina menang 3-1
Jumat, 3 Juli
Argentina vs Cape Verde (pukul 6 sore ET)
Stadion Hard Rock, Miami Gardens
Argentina menang 3-2 (perpanjangan waktu)
Selasa, 7 Juli
Argentina vs Mesir (pukul 12.00 ET)
Stadion Mercedes-Benz, Atlanta
Perjalanan Argentina menuju Final Piala Dunia 2026
Karena Argentina finis di puncak Grup J, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.
Setelah mengalahkan Cape Verde di babak 32 besar, Argentina kini akan menghadapi Mesir di Atlanta pada babak 16 besar. La Albiceleste saat ini sedang menjalani 10 pertandingan tak terkalahkan di turnamen Piala Dunia, sejak kekalahan mengejutkan mereka dari Arab Saudi pada pertandingan pembuka grup tahun 2022.
Setelah Babak 16 Besar, lawan mereka di perempat final adalah Swiss atau Kolombia, di semifinal adalah Norwegia atau Inggris, dan mungkin Prancis/Spanyol/Portugal di Final.
Tanggal (waktu kick-off setempat)
Babak
Tempat
Kemungkinan Pertandingan
Tiket
7 Juli (12 siang ET)
Babak 16 Besar
Stadion Mercedes-Benz, Atlanta
Argentina vs Mesir
11 Juli (pukul 20.00 CDT)
Perempat Final
Stadion Arrowhead, Kansas City
Pertandingan ke-100: melawan Swiss atau Kolombia
15 Juli (pukul 15.00 CDT)
Semifinal
Stadion Mercedes-Benz, Atlanta
Pertandingan ke-102: melawan Norwegia atau Inggris
19 Juli (pukul 15.00 ET)
Final
MetLife Stadium (East Rutherford)
Pertandingan ke-104: vs Pemenang Pertandingan ke-101
Grup J - Klasemen Akhir
Peringkat
Tim
Sudah Dimainkan
M
S
K
Gol Masuk
GB
Selisih Gol
Poin
Status
1
Argentina
3
3
0
0
8
1
+7
9
Memenuhi syarat
2
Austria
3
1
1
1
6
6
0
4
Lulus
3
Aljazair
3
1
1
1
5
7
-2
4
Lulus
ke-4
Yordania
3
0
0
3
3
8
-5
0
Tersingkir
Cara membeli tiket Piala Dunia Argentina
Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
- Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.
Tiket Piala Dunia Argentina: Berapa harganya?
FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.
Harga tiket untuk Babak Grup dimulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.
Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:
Tanggal
Babak / Kategori
Kisaran Harga Resmi
Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder
4 Juli – 7 Juli
Babak 16 Besar
$240 – $640
$650 – $4.200 ($1.518)
9 Juli – 11 Juli
Perempat final
$450 – $1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 Juli – 15 Juli
Semifinal
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 Juli
Pertandingan perebutan tempat ketiga
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 Juli
Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
$5.900 – $38.000+ ($15.240)
Siapa saja yang masuk dalam skuad Argentina untuk Piala Dunia 2026?
Berikut adalah 26 pemain resmi yang mewakili Argentina di Piala Dunia FIFA 2026:
Posisi
Pemain
Klub Saat Ini
Penjaga Gawang
Emiliano Martínez
Aston Villa
Gerónimo Rulli
Olympique de Marseille
Juan Musso
Atlético de Madrid
Bek
Cristian Romero
Tottenham Hotspur
Lisandro Martínez
Manchester United
Nicolás Otamendi
SL Benfica
Nahuel Molina
Atlético de Madrid
Nicolás Tagliafico
Olympique Lyonnais
Gonzalo Montiel
River Plate
Facundo Medina
Olympique de Marseille
Marcos Senesi
Tottenham Hotspur
Gelandang
Alexis Mac Allister
Liverpool
Enzo Fernández
Chelsea
Rodrigo De Paul
Inter Miami
Leandro Paredes
Boca Juniors
Giovani Lo Celso
Real Betis
Exequiel Palacios
Bayer Leverkusen
Valentín Barco
RC Strasbourg
Penyerang
Lionel Messi (kapten)
Inter Miami
Julián Álvarez
Atlético de Madrid
Lautaro Martínez
Inter Milan
Thiago Almada
Atlético de Madrid
Nicolás González
Atlético de Madrid
Nico Paz
Como 1907
Giuliano Simeone
Atlético de Madrid
José Manuel López
SE Palmeiras
Toko: Seragam Argentina untuk Piala Dunia FIFA 2026
Argentina, juara dunia bertahan, tampil dengan seragam kandang adidas terbaru di Piala Dunia FIFA 2026 yang merayakan momen-momen terbaik mereka sekaligus menatap masa depan dengan mantap. Garis-garis klasik berwarna putih dan biru langit kembali hadir dengan sentuhan modern — efek gradasi tiga warna yang terinspirasi oleh tiga kemenangan Piala Dunia yang diraih negara ini pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Detail “1896” yang halus di bagian belakang leher menandai tahun pendirian Asosiasi Sepak Bola Argentina, sementara aksen biru tua di bagian bahu dan ujung lengan memberikan sentuhan akhir yang berani dan elegan pada desain ini.
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