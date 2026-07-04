Yang mengejutkan, belum ada negara yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Dunia sejak Brasil pada tahun 1962. Namun, juara bertahan, Argentina, tetap berada di jalur yang tepat untuk meniru prestasi tersebut di Piala Dunia FIFA 2026, dan tak mengherankan bahwa sang legenda, Lionel Messi, telah menjadi motor di balik kesuksesan tersebut.

Meskipun perjalanan La Albiceleste asuhan Lionel Scaloni berjalan mulus selama babak penyisihan grup, mereka harus berjuang keras melawan tim Cape Verde yang berani, yang memaksa mereka bermain hingga perpanjangan waktu di Miami, pada babak awal (Babak 32 Besar) sistem gugur.

Argentina kini mengarahkan fokusnya ke Mesir, dengan laga babak 16 besar yang akan berlangsung di Atlanta pada Selasa (7 Juli).

Ikuti GOAL untuk mengetahui semua kemungkinan jalur dan lawan yang menanti Messi & kawan-kawan mulai sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, serta cara memesan tiket untuk menyaksikan mereka beraksi dalam upaya meraih kejayaan dunia.

Jadwal dan hasil pertandingan Argentina di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off setempat) Tempat Skor Akhir / Tiket Selasa, 16 Juni Argentina vs Aljazair (20.00 CDT) Stadion Arrowhead, Kansas City Argentina menang 3-0 Senin, 22 Juni Argentina vs Austria (pukul 12 siang CDT) AT&T Stadium, Arlington Argentina menang 2-0 Sabtu, 27 Juni Yordania vs Argentina (pukul 21.00 CDT) AT&T Stadium, Arlington Argentina menang 3-1 Jumat, 3 Juli Argentina vs Cape Verde (pukul 6 sore ET) Stadion Hard Rock, Miami Gardens Argentina menang 3-2 (perpanjangan waktu) Selasa, 7 Juli Argentina vs Mesir (pukul 12.00 ET) Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket

Perjalanan Argentina menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Argentina finis di puncak Grup J, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah mengalahkan Cape Verde di babak 32 besar, Argentina kini akan menghadapi Mesir di Atlanta pada babak 16 besar. La Albiceleste saat ini sedang menjalani 10 pertandingan tak terkalahkan di turnamen Piala Dunia, sejak kekalahan mengejutkan mereka dari Arab Saudi pada pertandingan pembuka grup tahun 2022.

Setelah Babak 16 Besar, lawan mereka di perempat final adalah Swiss atau Kolombia, di semifinal adalah Brasil/Norwegia/Meksiko/Inggris, dan mungkin Prancis/Spanyol/Portugal di Final.

Tanggal (waktu kick-off setempat) Babak Tempat Kemungkinan Pertandingan Tiket 7 Juli (12 siang ET) Babak 16 Besar Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Argentina vs Mesir Tiket 11 Juli (pukul 20.00 CDT) Perempat Final Stadion Arrowhead, Kansas City Pertandingan ke-100: melawan Swiss atau Kolombia Tiket 15 Juli (pukul 15.00 CDT) Semifinal Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Pertandingan ke-102: vs Brasil/Norwegia/Meksiko/Inggris Tiket 19 Juli (pukul 15.00 ET) Final Stadion MetLife (East Rutherford) Pertandingan ke-104: vs Pemenang Pertandingan ke-101 Tiket

Grup J - Klasemen Akhir

Peringkat Tim Sudah Dimainkan M S K Gol Masuk GB Selisih Gol Poin Status 1 Argentina 3 3 0 0 8 1 +7 9 Memenuhi syarat 2 Austria 3 1 1 1 6 6 0 4 Lulus 3 Aljazair 3 1 1 1 5 7 -2 4 Lulus ke-4 Yordania 3 0 0 3 3 8 -5 0 Tersingkir

Cara membeli tiket Piala Dunia Argentina

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Argentina: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup dimulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran Harga di Pasar Sekunder 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Siapa saja yang masuk dalam skuad Argentina untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah 26 pemain resmi yang mewakili Argentina di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi Pemain Klub Saat Ini Penjaga Gawang Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique de Marseille

Juan Musso Atlético de Madrid Bek Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético de Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique Lyonnais

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique de Marseille

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Gelandang Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Strasbourg Penyerang Lionel Messi (kapten) Inter Miami

Julián Álvarez Atlético de Madrid

Lautaro Martínez Inter Milan

Thiago Almada Atlético de Madrid

Nicolás González Atlético de Madrid

Nico Paz Como 1907

Giuliano Simeone Atlético de Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Toko: Seragam Argentina untuk Piala Dunia FIFA 2026

Argentina, juara dunia bertahan, tampil dengan seragam kandang adidas terbaru di Piala Dunia FIFA 2026 yang merayakan momen-momen terbaik mereka sekaligus menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Garis-garis klasik berwarna putih dan biru langit kembali hadir dengan sentuhan modern — efek gradasi tiga warna yang terinspirasi oleh tiga kemenangan Piala Dunia yang diraih negara ini pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Detail “1896” yang halus di bagian belakang leher menandai tahun berdirinya Asosiasi Sepak Bola Argentina, sementara aksen biru tua di bagian bahu dan ujung lengan memberikan sentuhan akhir yang berani dan elegan pada desain ini.

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