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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Perjalanan Argentina menuju Final Piala Dunia: Babak Perempat Final melawan Swiss, skenario babak gugur, perebutan Sepatu Emas, dan lainnya

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World Cup
Argentina
L. Messi

Di mana juara bertahan Piala Dunia akan bertanding dan siapa saja lawan yang mungkin mereka hadapi jika mereka berhasil melaju hingga ke final?

Kegembiraan pasti menanti saat Argentina turun ke lapangan di Piala Dunia 2026. Kami tak menyangka laga epik melawan Cape Verde bisa dikalahkan. Ternyata kami salah. Juara bertahan itu tampak sudah tak berdaya saat tertinggal 2-0 dari Mesir pada menit ke-67 dalam laga babak 16 besar mereka. Inilah salah satu comeback terhebat sepanjang sejarah Piala Dunia.

Tidak mengherankan, Lionel Messi memainkan peran penting dalam kebangkitan tersebut. Ia menebus kegagalan penalti di babak pertama dengan memberikan assist untuk gol pembuka Argentina (dicetak oleh Cristian Romero), dan mencetak gol penyama kedudukan sendiri. Enzo Fernández kemudian membuat para penggemar yang mengenakan seragam biru-putih di Atlanta bersorak gembira saat mencetak gol penentu kemenangan melalui sundulan pada menit ke-92.

Kini, La Albiceleste asuhan Lionel Scaloni akan bertolak ke Kansas City untuk menghadapi Swiss di babak perempat final pada Sabtu (11 Juli).

Ikuti GOAL untuk mengetahui jalur dan lawan-lawan potensial yang menanti Messi & kawan-kawan mulai sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, serta cara memesan tiket untuk menyaksikan mereka beraksi saat mereka berupaya mempertahankan gelar juara dunia mereka.

Jadwal dan hasil pertandingan Argentina di Piala Dunia 2026

Tanggal

Pertandingan (waktu kick-off setempat)

Tempat

Skor Akhir / Tiket

Selasa, 16 Juni

Argentina vs Aljazair (20.00 CDT)

Stadion Arrowhead, Kansas City

Argentina menang 3-0

Senin, 22 Juni

Argentina vs Austria (pukul 12 siang CDT)

AT&T Stadium, Arlington

Argentina menang 2-0

Sabtu, 27 Juni

Yordania vs Argentina (pukul 21.00 CDT)

AT&T Stadium, Arlington

Argentina menang 3-1

Jumat, 3 Juli

Argentina vs Cape Verde (pukul 6 sore ET)

Stadion Hard Rock, Miami Gardens

Argentina menang 3-2 (perpanjangan waktu)

Selasa, 7 Juli

Argentina vs Mesir (pukul 12.00 ET)

Stadion Mercedes-Benz, Atlanta

Argentina menang 3-2

Sabtu, 11 Juli

Argentina vs Swiss (pukul 20.00 CDT)

Stadion Arrowhead, Kansas City

Tiket

Perjalanan Argentina menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Argentina finis di puncak Grup J, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah mengalahkan Mesir di babak 16 besar, Argentina kini akan menghadapi Swiss di perempat final. La Albiceleste saat ini sedang menjalani 11 pertandingan tak terkalahkan di turnamen Piala Dunia, sejak kekalahan mengejutkan mereka dari Arab Saudi pada pertandingan pembuka grup tahun 2022.

Jika mereka berhasil mengalahkan Swiss, Norwegia atau Inggris menanti di babak semifinal, dan kemudian Prancis/Maroko/Spanyol/Belgia di Final.

Tanggal (waktu kick-off setempat)

Babak

Tempat

Jadwal Kemungkinan

Tiket

11 Juli (pukul 20.00 CDT)

Perempat Final

Stadion Arrowhead, Kansas City

Argentina vs Swiss

Tiket

15 Juli (pukul 15.00 CDT)

Semifinal

Stadion Mercedes-Benz, Atlanta

Pertandingan ke-102: melawan Norwegia atau Inggris

Tiket

19 Juli (pukul 15.00 ET)

Final

Stadion MetLife (East Rutherford)

Pertandingan ke-104: vs Prancis/Maroko/Spanyol/Belgia

Tiket

Sepatu Emas Piala Dunia 2026 - Klasemen Terbaru

Lionel Messi semakin menjauh di puncak klasemen Sepatu Emas Piala Dunia 2026, berkat gol kedelapannya di turnamen ini saat melawan Mesir. Luar biasa, ia kini telah mencetak gol dalam sembilan pertandingan Piala Dunia berturut-turut, sebuah rekor yang dimulai sejak pertandingan babak 16 besar Argentina melawan Australia di Qatar 2022.

Pemain (Tim)

Jumlah Gol

Pertandingan Berikutnya - Tiket

Lionel Messi (Argentina)

8

vs Swiss - Tiket

Kylian Mbappé (Prancis)

7

vs Maroko - Tiket

Erling Haaland (Norwegia)

7

vs Inggris - Tiket

Harry Kane (Inggris)

6

vs Norwegia - Tiket

Vinícius Júnior (Brasil)

4

Tersingkir

Jude Bellingham (Inggris)

4

vs Norwegia - Tiket

Ousmane Dembele (Prancis)

4

vs Maroko - Tiket

Julián Quiñones (Meksiko)

4

Tersingkir

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Tersingkir

Mikel Oyarzabal (Spanyol)

4

vs Belgia - Tiket


Lionel Messi juga memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen Piala Dunia, dengan mencetak 21 gol di enam edisi berbeda (2006-2026).

Cara membeli tiket Piala Dunia Argentina

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
  • Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Argentina: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup dimulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal

Babak / Kategori

Kisaran Harga Resmi

Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder

9 Juli – 11 Juli

Perempat final

$450 – $1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 Juli – 15 Juli

Semifinal

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 Juli

Pertandingan perebutan tempat ketiga

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 Juli

Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

$5.900 – $38.000+ ($15.240)

Grup J - Klasemen Akhir

Peringkat

Tim

Pertandingan

W

S

K

Gol Masuk

GB

Selisih Gol

Poin

Status

1

Argentina

3

3

0

0

8

1

+7

9

Memenuhi syarat

2

Austria

3

1

1

1

6

6

0

4

Lulus

3

Aljazair

3

1

1

1

5

7

-2

4

Lulus

ke-4

Yordania

3

0

0

3

3

8

-5

0

Tersingkir

Siapa saja yang masuk dalam skuad Argentina untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang mewakili Argentina di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi

Pemain

Klub Saat Ini

Penjaga Gawang

Emiliano Martínez

Aston Villa


Gerónimo Rulli

Olympique de Marseille


Juan Musso

Atlético de Madrid

Bek

Cristian Romero

Tottenham Hotspur


Lisandro Martínez

Manchester United


Nicolás Otamendi

SL Benfica


Nahuel Molina

Atlético de Madrid


Nicolás Tagliafico

Olympique Lyonnais


Gonzalo Montiel

River Plate


Facundo Medina

Olympique de Marseille


Marcos Senesi

Tottenham Hotspur

Gelandang

Alexis Mac Allister

Liverpool


Enzo Fernández

Chelsea


Rodrigo De Paul

Inter Miami


Leandro Paredes

Boca Juniors


Giovani Lo Celso

Real Betis


Exequiel Palacios

Bayer Leverkusen


Valentín Barco

RC Strasbourg

Penyerang

Lionel Messi (kapten)

Inter Miami


Julián Álvarez

Atlético de Madrid


Lautaro Martínez

Inter Milan


Thiago Almada

Atlético de Madrid


Nicolás González

Atlético de Madrid


Nico Paz

Como 1907


Giuliano Simeone

Atlético de Madrid


José Manuel López

SE Palmeiras

Toko: Seragam Argentina untuk Piala Dunia FIFA 2026

Argentina, juara dunia bertahan, tampil dengan seragam kandang adidas terbaru di Piala Dunia FIFA 2026 yang merayakan momen-momen terbaik mereka sekaligus menatap masa depan dengan mantap. Garis-garis klasik berwarna putih dan biru langit kembali hadir dengan sentuhan modern — efek gradasi tiga warna yang terinspirasi oleh tiga kemenangan Piala Dunia yang diraih negara ini pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Detail “1896” yang halus di bagian belakang leher menandai tahun pendirian Asosiasi Sepak Bola Argentina, sementara aksen biru tua di bagian bahu dan ujung lengan memberikan sentuhan akhir yang berani dan elegan pada desain ini.

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