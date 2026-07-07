Kegembiraan pasti menanti saat Argentina turun ke lapangan di Piala Dunia 2026. Kami tak menyangka laga epik melawan Cape Verde bisa dikalahkan. Ternyata kami salah. Juara bertahan itu tampak sudah tak berdaya saat tertinggal 2-0 dari Mesir pada menit ke-67 dalam laga babak 16 besar mereka. Inilah salah satu comeback terhebat sepanjang sejarah Piala Dunia.
Tidak mengherankan, Lionel Messi memainkan peran penting dalam kebangkitan tersebut. Ia menebus kegagalan penalti di babak pertama dengan memberikan assist untuk gol pembuka Argentina (dicetak oleh Cristian Romero), dan mencetak gol penyama kedudukan sendiri. Enzo Fernández kemudian membuat para penggemar yang mengenakan seragam biru-putih di Atlanta bersorak gembira saat mencetak gol penentu kemenangan melalui sundulan pada menit ke-92.
Kini, La Albiceleste asuhan Lionel Scaloni akan bertolak ke Kansas City untuk menghadapi Swiss di babak perempat final pada Sabtu (11 Juli).
Ikuti GOAL untuk mengetahui jalur dan lawan-lawan potensial yang menanti Messi & kawan-kawan mulai sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, serta cara memesan tiket untuk menyaksikan mereka beraksi saat mereka berupaya mempertahankan gelar juara dunia mereka.
Jadwal dan hasil pertandingan Argentina di Piala Dunia 2026
Tanggal
Pertandingan (waktu kick-off setempat)
Tempat
Skor Akhir / Tiket
Selasa, 16 Juni
Argentina vs Aljazair (20.00 CDT)
Stadion Arrowhead, Kansas City
Argentina menang 3-0
Senin, 22 Juni
Argentina vs Austria (pukul 12 siang CDT)
AT&T Stadium, Arlington
Argentina menang 2-0
Sabtu, 27 Juni
Yordania vs Argentina (pukul 21.00 CDT)
AT&T Stadium, Arlington
Argentina menang 3-1
Jumat, 3 Juli
Argentina vs Cape Verde (pukul 6 sore ET)
Stadion Hard Rock, Miami Gardens
Argentina menang 3-2 (perpanjangan waktu)
Selasa, 7 Juli
Argentina vs Mesir (pukul 12.00 ET)
Stadion Mercedes-Benz, Atlanta
Argentina menang 3-2
Sabtu, 11 Juli
Argentina vs Swiss (pukul 20.00 CDT)
Stadion Arrowhead, Kansas City
Perjalanan Argentina menuju Final Piala Dunia 2026
Karena Argentina finis di puncak Grup J, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.
Setelah mengalahkan Mesir di babak 16 besar, Argentina kini akan menghadapi Swiss di perempat final. La Albiceleste saat ini sedang menjalani 11 pertandingan tak terkalahkan di turnamen Piala Dunia, sejak kekalahan mengejutkan mereka dari Arab Saudi pada pertandingan pembuka grup tahun 2022.
Jika mereka berhasil mengalahkan Swiss, Norwegia atau Inggris menanti di babak semifinal, dan kemudian Prancis/Maroko/Spanyol/Belgia di Final.
Tanggal (waktu kick-off setempat)
Babak
Tempat
Jadwal Kemungkinan
Tiket
11 Juli (pukul 20.00 CDT)
Perempat Final
Stadion Arrowhead, Kansas City
Argentina vs Swiss
15 Juli (pukul 15.00 CDT)
Semifinal
Stadion Mercedes-Benz, Atlanta
Pertandingan ke-102: melawan Norwegia atau Inggris
19 Juli (pukul 15.00 ET)
Final
Stadion MetLife (East Rutherford)
Pertandingan ke-104: vs Prancis/Maroko/Spanyol/Belgia
Sepatu Emas Piala Dunia 2026 - Klasemen Terbaru
Lionel Messi semakin menjauh di puncak klasemen Sepatu Emas Piala Dunia 2026, berkat gol kedelapannya di turnamen ini saat melawan Mesir. Luar biasa, ia kini telah mencetak gol dalam sembilan pertandingan Piala Dunia berturut-turut, sebuah rekor yang dimulai sejak pertandingan babak 16 besar Argentina melawan Australia di Qatar 2022.
Pemain (Tim)
Jumlah Gol
Pertandingan Berikutnya - Tiket
Lionel Messi (Argentina)
8
vs Swiss - Tiket
Kylian Mbappé (Prancis)
7
vs Maroko - Tiket
Erling Haaland (Norwegia)
7
vs Inggris - Tiket
Harry Kane (Inggris)
6
vs Norwegia - Tiket
Vinícius Júnior (Brasil)
4
Tersingkir
Jude Bellingham (Inggris)
4
vs Norwegia - Tiket
Ousmane Dembele (Prancis)
4
vs Maroko - Tiket
Julián Quiñones (Meksiko)
4
Tersingkir
Ismaïla Sarr (Senegal)
4
Tersingkir
Mikel Oyarzabal (Spanyol)
4
vs Belgia - Tiket
Lionel Messi juga memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen Piala Dunia, dengan mencetak 21 gol di enam edisi berbeda (2006-2026).
Cara membeli tiket Piala Dunia Argentina
Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
- Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub. Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.
Tiket Piala Dunia Argentina: Berapa harganya?
FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.
Harga tiket untuk Babak Grup dimulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.
Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:
Tanggal
Babak / Kategori
Kisaran Harga Resmi
Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder
9 Juli – 11 Juli
Perempat final
$450 – $1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 Juli – 15 Juli
Semifinal
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 Juli
Pertandingan perebutan tempat ketiga
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 Juli
Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
$5.900 – $38.000+ ($15.240)
Grup J - Klasemen Akhir
Peringkat
Tim
Pertandingan
W
S
K
Gol Masuk
GB
Selisih Gol
Poin
Status
1
Argentina
3
3
0
0
8
1
+7
9
Memenuhi syarat
2
Austria
3
1
1
1
6
6
0
4
Lulus
3
Aljazair
3
1
1
1
5
7
-2
4
Lulus
ke-4
Yordania
3
0
0
3
3
8
-5
0
Tersingkir
Siapa saja yang masuk dalam skuad Argentina untuk Piala Dunia 2026?
Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang mewakili Argentina di Piala Dunia FIFA 2026:
Posisi
Pemain
Klub Saat Ini
Penjaga Gawang
Emiliano Martínez
Aston Villa
Gerónimo Rulli
Olympique de Marseille
Juan Musso
Atlético de Madrid
Bek
Cristian Romero
Tottenham Hotspur
Lisandro Martínez
Manchester United
Nicolás Otamendi
SL Benfica
Nahuel Molina
Atlético de Madrid
Nicolás Tagliafico
Olympique Lyonnais
Gonzalo Montiel
River Plate
Facundo Medina
Olympique de Marseille
Marcos Senesi
Tottenham Hotspur
Gelandang
Alexis Mac Allister
Liverpool
Enzo Fernández
Chelsea
Rodrigo De Paul
Inter Miami
Leandro Paredes
Boca Juniors
Giovani Lo Celso
Real Betis
Exequiel Palacios
Bayer Leverkusen
Valentín Barco
RC Strasbourg
Penyerang
Lionel Messi (kapten)
Inter Miami
Julián Álvarez
Atlético de Madrid
Lautaro Martínez
Inter Milan
Thiago Almada
Atlético de Madrid
Nicolás González
Atlético de Madrid
Nico Paz
Como 1907
Giuliano Simeone
Atlético de Madrid
José Manuel López
SE Palmeiras
Toko: Seragam Argentina untuk Piala Dunia FIFA 2026
Argentina, juara dunia bertahan, tampil dengan seragam kandang adidas terbaru di Piala Dunia FIFA 2026 yang merayakan momen-momen terbaik mereka sekaligus menatap masa depan dengan mantap. Garis-garis klasik berwarna putih dan biru langit kembali hadir dengan sentuhan modern — efek gradasi tiga warna yang terinspirasi oleh tiga kemenangan Piala Dunia yang diraih negara ini pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Detail “1896” yang halus di bagian belakang leher menandai tahun pendirian Asosiasi Sepak Bola Argentina, sementara aksen biru tua di bagian bahu dan ujung lengan memberikan sentuhan akhir yang berani dan elegan pada desain ini.
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