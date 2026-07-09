Perjalanan Argentina menuju Final Piala Dunia: Babak Perempat Final melawan Swiss, jadwal babak gugur, perebutan Sepatu Emas, dan lainnya

Kegembiraan pasti menanti saat Argentina turun ke lapangan di Piala Dunia 2026. Kami tak menyangka laga epik melawan Cape Verde bisa dikalahkan. Ternyata kami salah. Juara bertahan itu tampak sudah tak berdaya saat tertinggal 2-0 dari Mesir pada menit ke-67 dalam laga babak 16 besar. Namun, muncullah salah satu comeback terhebat sepanjang sejarah Piala Dunia.

Tidak mengherankan, Lionel Messi memainkan peran penting dalam kebangkitan tersebut. Ia menebus kegagalan penalti di babak pertama dengan memberikan assist untuk gol pembuka Argentina (dicetak oleh Cristian Romero), dan mencetak gol penyama kedudukan sendiri. Enzo Fernández kemudian membuat para penggemar yang mengenakan seragam biru-putih di Atlanta bersorak gembira saat mencetak gol penentu kemenangan melalui sundulan pada menit ke-92.

Kini, La Albiceleste asuhan Lionel Scaloni akan bertolak ke Kansas City untuk menghadapi Swiss di babak perempat final pada Sabtu (11 Juli).

Ikuti GOAL untuk mengetahui jalur dan lawan-lawan potensial yang menanti Messi & kawan-kawan mulai sekarang hingga Final Piala Dunia pada 19 Juli, serta cara memesan tiket untuk menyaksikan mereka beraksi saat mereka berupaya mempertahankan gelar juara dunia mereka.

Jadwal dan hasil pertandingan Argentina di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off setempat) Tempat Skor Akhir / Tiket Selasa, 16 Juni Argentina vs Aljazair (20.00 CDT) Stadion Arrowhead, Kansas City Argentina menang 3-0 Senin, 22 Juni Argentina vs Austria (pukul 12 siang CDT) AT&T Stadium, Arlington Argentina menang 2-0 Sabtu, 27 Juni Yordania vs Argentina (pukul 21.00 CDT) AT&T Stadium, Arlington Argentina menang 3-1 Jumat, 3 Juli Argentina vs Cape Verde (pukul 6 sore ET) Stadion Hard Rock, Miami Gardens Argentina menang 3-2 (perpanjangan waktu) Selasa, 7 Juli Argentina vs Mesir (pukul 12.00 ET) Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Argentina menang 3-2 Sabtu, 11 Juli Argentina vs Swiss (pukul 20.00 CDT) Stadion Arrowhead, Kansas City Tiket

Perjalanan Argentina menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Argentina finis di puncak Grup J, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah mengalahkan Mesir di babak 16 besar, Argentina kini akan menghadapi Swiss di perempat final. La Albiceleste saat ini sedang menjalani 11 pertandingan tak terkalahkan di turnamen Piala Dunia, sejak kekalahan mengejutkan mereka dari Arab Saudi pada pertandingan pembuka grup tahun 2022.

Jika mereka berhasil mengalahkan Swiss, Norwegia atau Inggris akan menanti di babak semifinal, dan kemudian Prancis, Spanyol, atau Belgia di Final.

Tanggal (waktu kick-off setempat) Babak Tempat Kemungkinan Pertandingan Tiket 11 Juli (pukul 20.00 CDT) Perempat Final Stadion Arrowhead, Kansas City Argentina vs Swiss Tiket 15 Juli (pukul 15.00 CDT) Semifinal Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Pertandingan ke-102: TBC vs Norwegia atau Inggris Tiket 19 Juli (pukul 15.00 ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Pertandingan ke-104: TBC vs Prancis/Spanyol/Belgia Tiket

Sepatu Emas Piala Dunia 2026 - Klasemen Terbaru

Setelah mencetak gol kedelapannya di turnamen ini, saat Prancis bertanding melawan Maroko di perempat final, Kylian Mbappé kembali ke puncak klasemen Sepatu Emas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Lionel Messi. Hebatnya, Messi telah mencetak gol dalam sembilan pertandingan Piala Dunia berturut-turut, sebuah rekor yang dimulai sejak pertandingan babak 16 besar Argentina melawan Australia di Qatar 2022.

Pemain (Tim) Jumlah Gol Pertandingan Berikutnya - Tiket Lionel Messi (Argentina) 8 vs Swiss - Tiket Kylian Mbappé (Prancis) 8 vs Spanyol atau Belgia - Tiket Erling Haaland (Norwegia) 7 vs Inggris - Tiket Harry Kane (Inggris) 6 vs Norwegia - Tiket Ousmane Dembele (Prancis) 5 vs Spanyol atau Belgia - Tiket Vinícius Júnior (Brasil) 4 Tersingkir Jude Bellingham (Inggris) 4 vs Norwegia - Tiket Julián Quiñones (Meksiko) 4 Tersingkir Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Tersingkir Mikel Oyarzabal (Spanyol) 4 vs Belgia - Tiket



Lionel Messi juga memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen Piala Dunia, dengan mencetak 21 gol di enam edisi berbeda (2006-2026).

Cara membeli tiket Piala Dunia Argentina

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Argentina: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran Harga di Pasar Sekunder 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Grup J - Klasemen Akhir

Peringkat Tim Pertandingan W S K Gol Masuk GB Selisih Gol Poin Status 1 Argentina 3 3 0 0 8 1 +7 9 Memenuhi syarat 2 Austria 3 1 1 1 6 6 0 4 Lulus 3 Aljazair 3 1 1 1 5 7 -2 4 Lulus ke-4 Yordania 3 0 0 3 3 8 -5 0 Tersingkir

Siapa saja yang masuk dalam skuad Argentina untuk Piala Dunia 2026?

Berikut adalah skuad resmi beranggotakan 26 pemain yang mewakili Argentina di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi Pemain Klub Saat Ini Penjaga Gawang Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique de Marseille

Juan Musso Atlético de Madrid Bek Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético de Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique Lyonnais

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique de Marseille

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Gelandang Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Strasbourg Penyerang Lionel Messi (kapten) Inter Miami

Julián Álvarez Atlético de Madrid

Lautaro Martínez Inter Milan

Thiago Almada Atlético de Madrid

Nicolás González Atlético de Madrid

Nico Paz Como 1907

Giuliano Simeone Atlético de Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Toko: Seragam Argentina untuk Piala Dunia FIFA 2026

Argentina, juara dunia bertahan, tampil dengan seragam kandang adidas terbaru di Piala Dunia FIFA 2026 yang merayakan momen-momen terbaik mereka sekaligus menatap masa depan dengan mantap. Garis-garis klasik berwarna putih dan biru langit kembali hadir dengan sentuhan modern — efek gradasi tiga warna yang terinspirasi oleh tiga kemenangan Piala Dunia yang diraih negara ini pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Detail “1896” yang halus di bagian belakang leher menandai tahun pendirian Asosiasi Sepak Bola Argentina, sementara aksen biru tua di bagian bahu dan ujung lengan memberikan sentuhan akhir yang berani dan elegan pada desain ini.

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