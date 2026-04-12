Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya... Trump mengubah Gedung Putih menjadi arena pertempuran!

Presiden AS, Donald Trump, memutuskan untuk mengubah halaman Gedung Putih menjadi arena turnamen Ultimate Fighting Championship (UFC), sebagai perayaan ulang tahunnya yang ke-80 pada 14 Juni mendatang, sebuah langkah yang mencerminkan kecintaannya yang besar terhadap olahraga bela diri ini.

Pengumuman acara luar biasa ini disampaikan melalui platform "Truth Social", di mana Trump mengungkapkan penggantian rencana awal, yang semula ditujukan untuk peringatan 250 tahun Kemerdekaan (4 Juli), dengan tanggal baru yang bertepatan dengan hari kelahirannya dan "Hari Bendera" Amerika.

Trump telah mempersiapkan pengumuman ini dengan tampil pada Sabtu kemarin di tribun pertarungan di Miami, dikelilingi oleh anggota keluarganya dan Menteri Luar Negeri, Marco Rubio.

"UFC" dianggap sebagai platform terkemuka di dunia untuk seni bela diri campuran, yang menggabungkan keterampilan tinju, gulat, dan kickboxing di dalam kandang besi.

Pertarungan "White House Arena" diperkirakan akan sangat seru; di mana pertarungan kelas ringan antara Ilia Topuria dan Justin Gaethje akan menjadi sorotan utama, ditambah dengan pertarungan antara Alex Pereira dan Cyril Gane, untuk memperebutkan gelar juara kelas berat sementara.