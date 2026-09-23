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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Peristiwa yang absen selama 14 tahun: Keluarga Abu Al-Shamat menulis sejarah baru di timnas Arab Saudi

Saudi Arabia vs Kuwait
Saudi Arabia
Kuwait
Gulf Cup
S. Abu Al-Shamat
M. Abu Al Shamat
G. Donis
Arab Saudi
Kuwait
Yunani

Kejadian langka di timnas Arab Saudi

Keluarga "Abu Al-Shamat" menorehkan sejarah baru bersama timnas Arab Saudi pada pembukaan turnamen Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Gulf Cup 27".

Timnas Arab Saudi menghadapi Kuwait, hari ini Rabu, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada laga pertama babak grup edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab.

Susunan pemain inti timnas Arab Saudi menampilkan dua bersaudara, yaitu Mohammed Abu Al-Shamat, bek Al-Qadsiah, di posisi sayap kanan, dan Saleh Abu Al-Shamat, bintang Al-Ahli, di posisi playmaker.

Menurut saluran "Al-Arabiya" Arab Saudi, ini adalah kali pertama dua pemain bersaudara tampil dalam susunan pemain inti Arab Saudi sejak 14 tahun lalu.

Terakhir kali terjadi pada 11 September 2012, ketika Moataz dan Kamel Al-Mousa tampil dalam susunan pemain inti timnas Arab Saudi, di bawah asuhan pelatih asal Belanda Frank Rijkaard, yang saat itu kalah dari Gabon dalam laga persahabatan dengan skor 1-0.

Gulf Cup
Kuwait crest
Kuwait
KUW
Iraq crest
Iraq
IRQ
Gulf Cup
Oman crest
Oman
OMA
Saudi Arabia crest
Saudi Arabia
KSA

Menurut saluran yang sama, sejarah timnas Arab Saudi mencatat 16 kasus di mana dua bersaudara atau lebih pernah mengenakan seragam Arab Saudi.

Perlu dicatat bahwa Saleh Abu Al-Shamat adalah yang pertama bergabung dengan timnas Arab Saudi di bawah asuhan pelatih asal Prancis Hervé Renard, sebelum Dunis mencoretnya dari daftar Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan memasukkan saudaranya Mohammed sebagai gantinya.

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