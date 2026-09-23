Keluarga "Abu Al-Shamat" menorehkan sejarah baru bersama timnas Arab Saudi pada pembukaan turnamen Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Gulf Cup 27".

Timnas Arab Saudi menghadapi Kuwait, hari ini Rabu, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada laga pertama babak grup edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab.

Susunan pemain inti timnas Arab Saudi menampilkan dua bersaudara, yaitu Mohammed Abu Al-Shamat, bek Al-Qadsiah, di posisi sayap kanan, dan Saleh Abu Al-Shamat, bintang Al-Ahli, di posisi playmaker.

Menurut saluran "Al-Arabiya" Arab Saudi, ini adalah kali pertama dua pemain bersaudara tampil dalam susunan pemain inti Arab Saudi sejak 14 tahun lalu.

Terakhir kali terjadi pada 11 September 2012, ketika Moataz dan Kamel Al-Mousa tampil dalam susunan pemain inti timnas Arab Saudi, di bawah asuhan pelatih asal Belanda Frank Rijkaard, yang saat itu kalah dari Gabon dalam laga persahabatan dengan skor 1-0.

Menurut saluran yang sama, sejarah timnas Arab Saudi mencatat 16 kasus di mana dua bersaudara atau lebih pernah mengenakan seragam Arab Saudi.

Perlu dicatat bahwa Saleh Abu Al-Shamat adalah yang pertama bergabung dengan timnas Arab Saudi di bawah asuhan pelatih asal Prancis Hervé Renard, sebelum Dunis mencoretnya dari daftar Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan memasukkan saudaranya Mohammed sebagai gantinya.

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