Pau Cubarsí terus mencatatkan langkah-langkah mencolok pada awal kariernya bersama tim utama Barcelona, setelah mencetak gol pertamanya dengan kostum klub dalam kemenangan atas Levante, pada pekan kelima Liga Spanyol, sekaligus kembali menegaskan kepercayaan pelatih Hansi Flick terhadap kemampuannya, setelah memberinya peran lebih maju dalam sistem tim musim ini.

Detail gol tersebut, yang tercipta hanya 4 menit dan 7 detik setelah kick-off, menunjukkan penguasaan bola penuh Barcelona, setelah para pemain tim saling mengoper 79 operan beruntun yang melibatkan seluruh pemain, sebelum bola sampai kepada Espart di dalam kotak penalti, sementara para pemain Levante hanya mampu menghentikan rangkaian ini pada 3 kesempatan saja, yang semuanya berakhir dengan Barcelona merebut kembali bola.

Espart menjalani laga keempatnya sebagai pemain inti dalam 5 pekan pertama liga, setelah beralih dari posisi bek kiri menjadi semacam gelandang kelima dalam sistem Flick, sehingga menjadi salah satu kejutan paling menonjol tim pada awal musim, mengungguli Joao Cancelo dalam perhitungan sang pelatih, sementara Alejandro Balde belum tampil sama sekali sejauh ini.

Gol itu tercipta setelah pembangunan serangan yang tenang dari belakang, di mana Rodri maju membawa bola dan mengirim umpan vertikal melalui poros serangan, hingga sampai kepada Raphinha, sebelum melewati Fermin, lalu kembali sejenak kepada winger asal Brasil itu, yang kemudian mengirimkannya kepada Espart di tepi kotak penalti.

Pemain muda itu tidak ragu memanfaatkan ruang yang tersedia di hadapannya, lalu melepaskan tembakan dengan kaki kanannya secara tenang, hingga bola bersarang di dasar tiang gawang Levante, menandai keunggulan Barcelona dengan satu gol tanpa balasan pada menit kelima, dan dengan demikian Espart mendapatkan momen yang telah lama dinantikannya sejak penampilan pertamanya bersama tim utama.

Gol tersebut bukan sekadar penutup dari sebuah serangan yang sukses, melainkan tercipta setelah rangkaian panjang operan yang mencerminkan kemampuan Barcelona mempertahankan bola di bawah tekanan lawan.

Selama rangkaian ini, seluruh pemain Barcelona menyentuh bola, sementara Levante tidak berhasil merebutnya secara nyata, kecuali dalam 3 upaya yang setelahnya bola kembali berada di antara kaki para pemain tim Catalan itu.

Menurut analisis gol tersebut, dominasi ini hanya terhenti satu kali selama menit-menit awal, ketika wasit meniup peluitnya karena kejadian offside untuk Levante pada menit pertama, sebelum Barcelona kembali menguasai jalannya laga dan terus memutar bola hingga tiba momen yang berakhir dengan tembakan Espart dan membuka keunggulan.