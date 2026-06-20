Peristiwa pertama di Piala Dunia: Miguel Almirón mendapat kartu merah langsung akibat aturan baru

Babak pertama pertandingan Piala Dunia antara Turki dan Paraguay (skor sementara 0-1) diwarnai dengan kartu merah yang cukup mengejutkan. Mantan bintang Liga Premier Miguel Almirón menjadi korban aturan baru tersebut.

Tepat sebelum jeda babak pertama, keadaan menjadi tidak menguntungkan bagi pemain asal Paraguay berusia 32 tahun dari Atlanta United tersebut. Setelah terjadi sedikit keributan, Almirón menutup mulutnya dengan tangan sambil berbicara kepada seorang lawan.

Para pemain timnas Turki langsung melaporkan hal tersebut kepada wasit. Setelah berkonsultasi dengan VAR, wasit Ivan Barton Cisneros dari El Salvador memutuskan untuk memberikan kartu merah.

Hal itu sepenuhnya sesuai dengan aturan baru yang telah ditetapkan FIFA untuk Piala Dunia ini. Namun, Paraguay, dan terutama Almirón, sangat terkejut.

Hal ini bisa dibilang cukup masuk akal, mengingat wasit dalam pertandingan antara Argentina dan Aljazair tidak terlalu ketat dalam menerapkan aturan ini.

Bintang tim Lionel Messi, yang mencuri perhatian dengan mencetak hat-trick, menutupi mulutnya sebanyak dua kali selama kemenangan 3-0 tersebut.

Turki akan semakin gencar menyerang tim Paraguay yang hanya bermain dengan sepuluh pemain setelah babak kedua. Matías Galarza mencetak gol tercepat di Piala Dunia ini hanya dalam waktu 64 detik.