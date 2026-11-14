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Manchester United tengah bersiap melakukan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menyusun staf kepelatihannya, bersamaan dengan kedatangan pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, untuk mengambil alih kepemimpinan teknis tim.

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Berdasarkan laporan A Bola asal Portugal yang mengutip surat kabar Inggris "The Guardian", spesialis asal Spanyol Silvia Tuya Viñas akan mendampingi pelatih Pochettino dalam tugas barunya, bersama empat anggota lain dari staf kepelatihan timnas Amerika Serikat, sehingga ia menjadi wanita pertama dalam sejarah Manchester United yang membentang lebih dari satu abad, yang bekerja di dalam staf kepelatihan tim.

Selain Tuya, staf kepelatihan baru Manchester United terdiri dari asisten pelatih Jesús Pérez, Miguel D'Agostino, pelatih kiper Toni Jiménez, dan Sebastiano Pochettino, putra sang pelatih sekaligus spesialis ilmu olahraga. Mereka semua telah bekerja bersama Pochettino selama bertahun-tahun, dan diperkirakan akan melanjutkan peran mereka di dalam tim pendampingnya di Manchester United.

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Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Amerika telah mengumumkan berakhirnya keterikatan Pochettino dan staf kepelatihannya dengan timnas, sebagai persiapan kepindahan mereka ke klub Inggris tersebut. Pelatih asal Argentina itu dijadwalkan memulai tugasnya di Manchester United pada 18 November ini.

Ujian pertama Pochettino bersama tim barunya adalah menghadapi Liverpool, ketika Manchester United bertandang ke Stadion Anfield pada 22 November, dalam laga yang dinanti dan tidak akan mudah di awal perjalanannya di Liga Inggris.

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Tuya berusia 46 tahun dan menyandang gelar doktor di bidang ilmu olahraga, serta memiliki pengalaman akademis di spesialisasi tersebut, setelah bekerja sebagai dosen di Institut Nasional Pendidikan Jasmani di Catalonia, juga di Universitas Barcelona. Latar belakang profesionalnya memadukan kerja di dunia akademis dan spesialisasi dalam persiapan fisik.

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Di level klub, wanita Spanyol itu bekerja di bidang persiapan fisik untuk tim putri Levante, yang berkompetisi di divisi utama liga sepak bola wanita Spanyol, yang dikenal dengan nama "Liga F". Ia sebelumnya telah menangani kebutuhan persiapan fisik para pemain di kompetisi level pertama sepak bola wanita Spanyol.

Tuya bergabung dengan staf kepelatihan timnas Amerika Serikat pada Oktober 2024, selama periode Pochettino menangani timnas, sehingga menjadi wanita pertama yang didaftarkan secara resmi di dalam staf kepelatihan timnas putra Amerika.

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Sebelumnya, Manchester United telah memecat direktur teknik sebelumnya, Michael Carrick, setelah awal musim yang bencana, di mana tim meraih satu kemenangan dalam sepuluh laga sejak Liga Primer Inggris dimulai, yang membuat Manchester United melorot ke peringkat 18 (peringkat pertama zona degradasi) dengan koleksi 8 poin. Sementara di Liga Champions, tim menempati peringkat 17 pada fase liga (6 poin) setelah dua kemenangan dan dua kekalahan.

United memulai perjalanannya dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Sabah dari Azerbaijan, sebelum kalah dari Atletico Madrid 0-2 dan Como 1-4, lalu merebut kemenangan penting 3-2 atas Roma di laga keempat. United unggul dengan selisih hanya dua poin dari peringkat 25, yang merupakan peringkat aman terakhir untuk bertahan di kompetisi. United akan menghadapi Sporting Lisbon pada 25 November, sebelum laga-laga krusial melawan Leipzig, Bayern Munich, dan Villarreal, yang membuat tugas Pochettino dalam memastikan lolos menjadi sangat sulit.

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