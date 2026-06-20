Peristiwa bersejarah di Piala Dunia... Bintang Paraguay menjadi korban pertama aturan Vinícius

Pemain asal Paraguay, Miguel Almirón, menjadi pemain pertama yang menerima kartu merah karena menutup mulutnya saat berbicara dengan lawan, dalam pertandingan timnas negaranya melawan Turki di San Francisco pada babak penyisihan grup Piala Dunia.

Almirón, yang berusia 32 tahun, menutupi mulutnya dengan tangannya saat berbicara dengan pemain Turki Mert Muldur, yang langsung melaporkannya kepada asisten wasit yang berdiri di sampingnya.

Wasit asal El Salvador, Ivan Barton, mengumumkan kepada penonton di stadion bahwa mantan pemain sayap Newcastle United tersebut diusir dari lapangan, setelah meninjau ulang tayangan ulang melalui teknologi Video Assistant Referee (VAR).

Insiden ini terjadi tepat sebelum akhir babak pertama, saat tim nasional Paraguay sedang memimpin dengan skor 1-0.

Tim nasional Paraguay berhasil mempertahankan keunggulannya dan mengalahkan Turki dengan skor 1-0, meskipun bermain tanpa Almirón selama lebih dari setengah pertandingan.

Timnas Paraguay akan lolos langsung ke babak 32 besar jika berhasil mengalahkan Australia dalam pertandingan terakhirnya di grup pada Jumat mendatang.

Piala Dunia kali ini menjadi ajang pertama kali penerapan aturan baru ini dalam sejarah turnamen Piala Dunia.

Keputusan untuk menerapkan aturan ini diambil dalam rapat khusus Dewan Federasi Sepak Bola Internasional (IFAB) di Vancouver pada bulan April lalu.

Presiden FIFA, Gianni Infantino, sebelumnya menyatakan bahwa ia menyambut baik penerapan sanksi semacam ini, dan menekankan bahwa wasit harus bertindak berdasarkan “asumsi” bahwa para pemain telah mengucapkan “sesuatu yang tidak seharusnya mereka ucapkan”.

Pengambilan keputusan ini tetap sepenuhnya berada di bawah pertimbangan wasit pertandingan, yang akan mengevaluasi semua keadaan dan konteks sebelum mengeluarkan kartu merah.

Masalah para pemain yang menutup mulut mereka sempat memicu kontroversi besar pada Februari lalu, ketika pemain sayap Benfica, Gianluca Prestiani, mengangkat kausnya saat berbicara dengan pemain Real Madrid, Vinícius Júnior, dalam sebuah pertandingan Liga Champions.

Pemain internasional Argentina tersebut saat itu dituduh melakukan penghinaan rasial—yang ia bantah—dan diskors sementara selama satu pertandingan, sebelum akhirnya dinyatakan bersalah oleh penyelidikan Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) sehingga ia diskors selama enam pertandingan, dengan tiga di antaranya ditangguhkan.