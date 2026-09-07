Carlos Tevez, salah satu legenda paling menonjol Boca Juniors, membawa kabar gembira bagi para pencinta sepak bola di seluruh dunia, di mana ia menegaskan bahwa pemain Portugal Cristiano Ronaldo dan pemain Argentina Lionel Messi akan berkumpul dalam satu tim.

Carlos Tevez menegaskan bahwa peristiwa bersejarah itu akan berlangsung di stadion La Bombonera yang terkenal.

Menurut situs "Foot Mercato", dalam pertandingan perpisahannya yang dijadwalkan pada Desember 2026 di Buenos Aires, Messi dan Cristiano akan bermain dalam satu tim.

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Mantan penyerang Boca Juniors itu mengumumkan bahwa ia telah mendapatkan persetujuan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo untuk bermain bersama dalam tim yang sama.

Sebuah pertandingan istimewa bagi seseorang yang pernah berbagi ruang ganti dengan dua legenda tersebut, di mana ia bermain bersama Messi di timnas Argentina, dan bersama Ronaldo di Manchester United.

Carlos Tevez berkata dalam pernyataan di televisi: "Saya selalu bermimpi melihat Cristiano dan Leo bermain dalam satu tim. Mereka adalah dua pemain terhebat sepanjang masa. Saya menghubungi keduanya, terutama Cristiano. Saya berkata kepadanya: Cristiano, saya ingin kamu dan Messi berada dalam tim yang sama di pertandingan perpisahan saya. Agar seluruh dunia menyaksikan keajaiban ini sekali untuk selamanya."

Ia melanjutkan: "Ia mengatakan bahwa ia akan hadir. Meyakinkan Leo juga tidak sulit. Keduanya setuju, saya sangat antusias. Pertandingan ini akan sangat mengharukan."







