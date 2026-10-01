Perisai politik: Manchester City bersenjatakan kekebalan diplomatik melawan sanksi

Khaldoon Al Mubarak, presiden Manchester City, memiliki kekebalan diplomatik, yang bisa mempersulit segala kemungkinan tindakan hukum terkait kasus yang dibuka Liga Primer Inggris terhadap klub tersebut.

Menurut surat kabar Inggris "Financial Times", Al Mubarak memiliki kekebalan ini sejak tahun 2020, setelah ia secara resmi terdaftar sebagai anggota akreditasi di Kedutaan Besar Uni Emirat Arab di London, berdasarkan jabatannya di dalam pemerintahan Emirat. Status ini diakui oleh otoritas Inggris dan memberinya perlindungan dari sejumlah tindakan hukum di Kerajaan Inggris.

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Sebuah komisi independen sebelumnya telah mengumumkan putusan bersalah terhadap Manchester City atas pelanggaran keuangan yang terjadi antara tahun 2009 dan 2018. Menurut putusan tersebut, klub itu menggunakan kontrak komersial fiktif untuk menggelembungkan pendapatan dan menyembunyikan biaya yang melebihi 900 juta pound sterling.

Dampak kasus ini bisa melampaui klub dan sanksi olahraga, karena para pejabat yang berada di puncak Manchester City selama periode yang menjadi objek penyelidikan dapat tunduk pada pemeriksaan Badan Independen Pengatur Sepak Bola, yakni lembaga yang mengatur sepak bola Inggris dan memiliki kewenangan hukum untuk menyingkirkan pemilik atau direktur jika menilai mereka tidak memenuhi syarat integritas dan kejujuran, menurut surat kabar Spanyol "Sport".

Kasus ini mungkin juga akan menarik perhatian Kantor Penanganan Penipuan Serius, badan Inggris yang berspesialisasi dalam penyelidikan kejahatan ekonomi berat, jika muncul indikasi bahwa Manchester City dengan sengaja memalsukan pembukuannya sehingga melanggar peraturan perundang-undangan Kerajaan Inggris. Klub tersebut secara tegas membantah telah melakukan pelanggaran semacam itu.



