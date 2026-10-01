Perisai politik: Manchester City berlindung di balik kekebalan diplomatik dari sanksi

Khaldoon Al Mubarak, presiden Manchester City, memiliki kekebalan diplomatik, hal yang mungkin akan mempersulit setiap langkah hukum potensial terkait kasus yang dibuka oleh Liga Primer Inggris terhadap klub tersebut.

Menurut surat kabar Inggris "Financial Times", Al Mubarak memiliki kekebalan ini sejak tahun 2020, setelah ia secara resmi tercatat sebagai anggota terakreditasi di Kedutaan Besar Uni Emirat Arab di London, berdasarkan jabatannya di dalam pemerintahan Emirat, sebuah status yang diakui oleh otoritas Inggris, dan memberinya perlindungan dari sejumlah proses hukum di Britania Raya.

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Sebuah komisi independen sebelumnya telah mengumumkan putusan bersalah atas Manchester City dalam pelanggaran-pelanggaran finansial yang terjadi antara tahun 2009 dan 2018. Menurut putusan tersebut, klub menggunakan kontrak-kontrak komersial fiktif untuk menggelembungkan pendapatan dan menyembunyikan biaya yang melampaui 900 juta pound sterling.

Dampak kasus ini mungkin melampaui klub dan sanksi olahraga, sebab para pejabat yang berada di puncak Manchester City selama periode yang sedang diselidiki bisa saja menjalani pemeriksaan dari Badan Pengatur Independen Sepak Bola, yakni lembaga yang mengatur sepak bola Inggris dan memiliki wewenang hukum untuk menyingkirkan pemilik atau direktur jika memandang mereka tidak memenuhi syarat integritas dan kejujuran, menurut surat kabar Spanyol "Sport".

Kasus ini mungkin juga akan menarik perhatian Kantor Penindakan Penipuan Serius, badan Inggris yang mengkhususkan diri dalam penyelidikan kejahatan ekonomi berat, jika muncul indikasi bahwa Manchester City dengan sengaja memalsukan pembukuannya dengan melanggar undang-undang Britania Raya. Klub secara tegas membantah melakukan pelanggaran semacam itu.



