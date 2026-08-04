"Periode kekacauan yang sulit dipahami": Sekjen FIFA memecah keheningan lewat pesan panjang

Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Mattias Grafstrom, pada Selasa pagi mengirimkan pesan panjang kepada seluruh karyawan organisasi internasional tersebut di berbagai kantornya di seluruh dunia, guna menenangkan mereka soal masa depan karier mereka di tengah gejolak yang mengiringi kegagalan proyek pembentukan perusahaan komersial FIFA yang didukung oleh Presiden Gianni Infantino.

Menurut yang diungkapkan stasiun televisi Prancis "RMC Sport", perasaan cemas dan tegang menyelimuti para karyawan FIFA setelah runtuhnya upaya pembentukan perusahaan komersial tersebut, yang mendorong Grafstrom, salah satu orang dekat Infantino, untuk berbicara langsung kepada mereka melalui sebuah surel yang panjang.

Sang Sekretaris Jenderal mengawali pesannya dengan berkata: "Pekan lalu merupakan pekan yang luar biasa dan penuh tantangan bagi seluruh karyawan FIFA di kantor-kantor kami di seluruh dunia, dan karena itulah saya ingin kalian menjadi orang pertama yang mendengar pesan ini dari saya," dalam sebuah isyarat yang jelas mengenai krisis yang mengguncang organisasi internasional tersebut selama beberapa hari terakhir.

Pujian atas kesuksesan Piala Dunia di tengah krisis

Grafstrom tak lupa memuji upaya para karyawan dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026, dengan mengatakan: "Saya ingin memuji dan menyoroti kerja luar biasa yang telah dilakukan oleh setiap orang di antara kalian, yang bekerja tanpa lelah, baik di lokasi maupun dari jarak jauh, untuk memastikan kesuksesan turnamen Piala Dunia sepak bola 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat."

Ia menambahkan: "Itu merupakan kesuksesan yang gemilang, sebuah ajang yang dinikmati miliaran orang di seluruh dunia, yang disatukan oleh kecintaan bersama terhadap sepak bola."

Peristiwa yang disesalkan dan tercela

Sang Sekretaris Jenderal menyinggung kondisi organisasi saat ini secara langsung, dengan menyebut apa yang terjadi sebagai "serangkaian peristiwa yang disesalkan dan tercela," seraya menegaskan bahwa penghentian final terhadap proyek pembentukan perusahaan komersial, meski "mengecewakan," tidak seharusnya menutupi kenyataan tentang kerja harian yang istimewa yang dilakukan para karyawan FIFA.

Grafstrom berkata dalam pesannya: "Kita semua telah melewati masa gejolak yang sulit dipahami dan diterima. Namun, sebagai Sekretaris Jenderal, saya meminta kalian untuk tetap fokus pada apa yang selalu menyatukan kita: melayani sepak bola dan 211 federasi anggotanya, serta bekerja berdampingan dengan seluruh pihak terkait, dengan penuh penghormatan terhadap regulasi dan aturan FIFA."

Jaminan stabilitas pekerjaan

Dalam upaya meredakan kekhawatiran, Wakil Presiden FIFA urusan Karyawan menegaskan bahwa mereka "aman dari gejolak iklim politik saat ini," dengan mengatakan: "Tidak perlu khawatir. Individu, masa-masa ketidakstabilan, dan peristiwa-peristiwa yang disesalkan, semuanya bersifat sementara. Sementara institusi, misinya, dan tanggung jawabnya terhadap sepak bola, tetap kokoh."

Ia menekankan pentingnya menunjukkan "profesionalisme, pandangan yang tajam, dan ketenangan" pada tahap kritis ini, seraya menegaskan bahwa "pintunya" akan selalu terbuka untuk membahas situasi dengan karyawan mana pun yang menginginkannya.

Grafstrom menutup pesannya dengan menegaskan bahwa ia "akan terus" mendukung tim-tim di lapangan "selama pekerjaannya dihargai oleh mereka yang ia layani," dalam sebuah isyarat tersirat tentang keberlanjutannya di jabatannya meski di tengah krisis saat ini.

Perlu diingat bahwa proyek pembentukan perusahaan komersial FIFA bertujuan untuk menata ulang sisi komersial organisasi tersebut, tetapi menghadapi penolakan luas dari sejumlah pihak di dalam maupun di luar FIFA, yang pada akhirnya mengarah pada penghentiannya secara final.