Peringkat tiket Piala Dunia 2026 termahal: Final Piala Dunia, tiket seharga lebih dari $30.000, Argentina, dan lainnya

Piala Dunia FIFA kembali digelar di Amerika Utara untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 1994 di AS.

Meskipun sepak bola relatif kurang populer di negara tuan rumah, turnamen tersebut terbukti menjadi salah satu Piala Dunia tersukses sepanjang masa, memecahkan rekor rata-rata penonton per pertandingan dan total penonton. 32 tahun berlalu, dan tiket kembali laris manis.

Tidak mengherankan, permintaan tiket akan semakin memanas seiring mendekatnya turnamen olahraga terbesar ini, yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dan akan dimulai pada 11 Juni.

Meskipun permintaan yang tinggi tentu saja berkaitan dengan harga yang tinggi, akan ada banyak pilihan tiket yang tersedia bagi para pendukung - termasuk beberapa tiket Piala Dunia termahal yang pernah kami lihat.

Peringkat: Apa saja tiket Piala Dunia 2026 termahal saat ini?

Berdasarkan daftar penjualan kembali saat ini, harga resmi FIFA, dan harga tertinggi yang tersedia untuk umum, berikut adalah tiket Piala Dunia 2026 termahal yang saat ini ada di pasaran.

Harga dapat berubah karena penetapan harga dinamis dan permintaan yang terus berlanjut.

Peringkat Pertandingan / Jenis Tiket Tahap Lokasi Rentang Harga Resmi (Nilai Nominal) Perkiraan Kisaran Pasar Sekunder #1 Final Piala Dunia 2026 Final Stadion MetLife, East Rutherford $2.030 – $7.875 $5.900 – $38.000+ #2 Tiket semifinal Semifinal AT&T Stadium (Dallas) & Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) $420 – $3.295 $1.500 – $9.500 #3 Meksiko vs Afrika Selatan Babak Grup Estadio Azteca, Kota Meksiko $75 – $2.735 $1.522 – $5.500+ #4 Meksiko vs Korea Selatan Babak Grup Estadio Akron, Guadalajara $75 – $2.735 $1.199 – $4.500+ #5 Tiket perempat final Perempat final Boston, Los Angeles, Miami, & Kansas City $275 – $1.775 $850 – $4.000 #6 Amerika Serikat vs Paraguay Babak Grup Stadion SoFi, Los Angeles $75 – $2.735 $658 – $3.500+ #7 Republik Ceko vs Meksiko Babak Grup Estadio Azteca, Kota Meksiko $75 – $2.735 $600 – $3.200+ #8 Skotlandia vs Brasil Babak Grup Stadion Hard Rock, Miami $60 – $620 $948 – $3.800+ #9 Argentina vs Austria Babak Grup AT&T Stadium, Dallas $60 – $620 $699 – $3.200+ #10 Kanada vs Bosnia dan Herzegovina Babak Grup Stadion BMO, Toronto $75 – $2.735 $452 – $2.800+

Catatan: Harga tiket berfluktuasi secara berkala karena penetapan harga dinamis dan permintaan jual kembali. Peringkat mencerminkan harga tertinggi yang dirujuk secara publik pada saat penulisan dan dapat berubah menjelang turnamen.

Tim mana yang paling mahal untuk didukung di Piala Dunia 2026?

Rata-rata harga tiket pertandingan Piala Dunia saat ini sangat bervariasi antar tim.

Perbedaan antara yang termurah (Korea Selatan) dan termahal (Amerika Serikat) berasal dari beberapa faktor, termasuk premi negara tuan rumah, penetapan harga berbasis pasar, dan tempat pertandingan.

Negara Tuan Rumah

Harga tiket di Amerika Serikat mungkin yang paling mahal di antara semua negara peserta Piala Dunia, tetapi dua tuan rumah Piala Dunia lainnya (Meksiko dan Kanada) juga menetapkan harga tiket yang relatif tinggi untuk pertandingan mereka.

Ditambah dengan tarif hotel yang melonjak di kota-kota tuan rumah, hal ini berarti para penggemar Amerika, Meksiko, dan Kanada harus membayar harga yang jauh lebih mahal.

Mengenai tiket Piala Dunia Meksiko, melonjaknya harga tiket mencerminkan basis penggemar internasional yang luas serta daya tarik El Tri yang kuat di seluruh kawasan Amerika.

Beberapa pertandingan grup dengan harga tiket tinggi antara lain:

Kamis, 11 Juni: Meksiko vs Afrika Selatan (mulai dari $3.253), Estadio Azteca (Kota Meksiko)

Jumat, 12 Juni: Pemenang Playoff UEFA A vs Kanada (mulai dari $1.569), BMO Field (Toronto)

Jumat, 12 Juni: Amerika Serikat vs Paraguay (mulai dari $1.422), SoFi Stadium (Inglewood)

Kamis, 18 Juni: Meksiko vs Korea Selatan (mulai dari $1.844), Estadio Akron (Guadalajara)

Jumat, 19 Juni: Amerika Serikat vs Australia (mulai dari $1.095), Lumen Field (Seattle)

Rabu, 24 Juni: Pemenang Playoff UEFA D vs. Meksiko (mulai dari $1.305), Estadio Azteca (Mexico City)

Argentina

Dengan penerapan harga dinamis oleh FIFA untuk Piala Dunia 2026, yang berarti harga tiket berfluktuasi berdasarkan permintaan, tim dengan basis penggemar yang besar akan mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi di mana pun mereka bermain.

Maka tidak mengherankan jika, selain negara tuan rumah, Argentina memimpin dalam hal permintaan tiket Piala Dunia. Selalu ada minat yang sangat besar untuk menyaksikan juara bertahan Piala Dunia turun ke lapangan.

Kerumunan besar berbondong-bondong menyaksikan Lionel Messi dan kawan-kawan beraksi di Copa America 2024 yang digelar di Amerika Serikat. Lebih dari 80.000 pendukung menyaksikan semifinal antara Argentina dan Kanada di MetLife Stadium, New Jersey, dan lebih dari 65.000 orang menyaksikan La Albiceleste mengangkat trofi besar lainnya di Hard Rock Stadium, Miami, setelah kemenangan 1-0 atas Kolombia.

Kehadiran pemain-pemain ternama, seperti Lionel Messi & Rodrigo De Paul, yang bermain untuk Inter Miami di MLS telah semakin meningkatkan basis penggemar Argentina di wilayah tersebut, ditambah dengan fakta bahwa mereka telah secara rutin mengadakan pertandingan persahabatan di Amerika Utara selama beberapa tahun terakhir.

Pertandingan grup Argentina dengan harga tiket tinggi meliputi:

Senin, 22 Juni: Argentina vs. Austria (mulai dari $1.009), AT&T Stadium (Arlington)

Pertandingan grup lainnya dengan harga tiket tinggi meliputi:

Rabu, 24 Juni: Skotlandia vs Brasil (mulai dari $1.149), Hard Rock Stadium (Miami)

Jumat, 26 Juni: Norwegia vs Prancis (mulai dari $951), Gillette Stadium (Foxborough)

Pantau terus situs resmi FIFA untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan tiket. Di situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub, tiket pertandingan Piala Dunia tersedia mulai dari $162 ke atas.

Berapa harga tiket Piala Dunia 2026?

Saat ingin membeli tiket Piala Dunia, Anda harus bersiap menghadapi variasi harga yang sangat besar.

FIFA sebelumnya mengumumkan bahwa dengan penerapan harga dinamis, meskipun harga tiket awalnya mulai dari $60 untuk beberapa pertandingan babak penyisihan grup awal, harga tersebut dapat naik hingga $6.730 untuk pertandingan Final. Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket.

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Berapa harga tiket Final Piala Dunia FIFA 2026?

FIFA sebelumnya mengumumkan bahwa dengan sistem harga dinamis yang diterapkan, harga tiket Final bisa mencapai $6.730.

Namun, harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran dan penjualan tiket, dan perkiraan harga untuk pertandingan di MetLife Stadium mungkin berkisar antara $2.030 hingga $7.875.

Harga tiket untuk Final Piala Dunia 2026 bervariasi sesuai kategori tempat duduk sebagai berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Mencakup tingkat atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Di situs penjualan kembali seperti StubHub, penggemar dapat memperoleh tiket pertandingan Final Piala Dunia FIFA 2026 mulai dari $7.291 ke atas.

Cara mendapatkan tiket Piala Dunia 2026

Tempat utama dan paling tepercaya untuk mendapatkan kursi adalah portal tiket resmi FIFA.

Penggemar harus memiliki ID FIFA terdaftar untuk berpartisipasi dalam peluncuran tiket secara langsung dengan sistem siapa cepat dia dapat.

Selain peluncuran awal, Pasar Penjualan Kembali dan Pertukaran FIFA kini telah dibuka sebagai satu-satunya platform yang disetujui FIFA untuk transfer antar penggemar. Ketersediaan di sini bersifat sporadis - penggemar disarankan untuk memeriksa portal tersebut beberapa kali sehari karena tiket dicantumkan oleh pendukung lain secara real-time.

Bagi penggemar yang membutuhkan tiket untuk tanggal tertentu atau pertandingan yang sangat diminati yang tidak lagi muncul di portal resmi, situs penjualan tiket sekunder seperti StubHub menawarkan fleksibilitas tertinggi, meskipun dengan harga yang lebih mahal.

Pastikan Anda selalu menggunakan platform dengan jaminan pembeli yang kuat.

Apakah Anda bisa mendapatkan tiket Piala Dunia 2026 dari penjualan kembali?

Jika Anda mencari cara aman untuk menjual kembali/menukar tiket Piala Dunia FIFA 2026, Pasar Penjualan Kembali/Pertukaran FIFA adalah saluran resmi untuk melakukannya. Pasar ini dibuka pada bulan Oktober dan dapat diakses melalui FIFA.com/tickets.

Pasar Penjualan Kembali FIFA tersedia bagi penduduk Kanada, Amerika Serikat, dan internasional, sedangkan Pasar Pertukaran FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) ditujukan bagi penduduk Meksiko.

Satu hal penting bagi pembeli tiket bekas: ketersediaannya bisa sangat terbatas, dan tiket mungkin muncul secara sporadis, seringkali menjelang hari pertandingan. Penggemar yang ingin mendapatkan tiket bekas harus sering memeriksa platform ini, bertindak cepat saat tiket muncul, dan menyiapkan detail pembayaran terlebih dahulu.

Penjual sekunder, seperti StubHub, juga akan memiliki ketersediaan tiket Piala Dunia 2026.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan?

Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, yang mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara. Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026

Anda dapat menikmati yang terbaik dari Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan banyak lagi, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah. Paket-paket tersebut tersedia sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim negara non-tuan rumah mana pun (kecuali CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa saja

Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar

Semua hari pertandingan dan lokasi memenuhi syarat

Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: Paviliun FIFA

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia untuk kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat kota-kota dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: