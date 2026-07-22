Omar Marmoush, sayap timnas Mesir, menerima pukulan baru setelah berakhirnya perjalanan Mesir di Piala Dunia 2026, di mana ia masuk dalam daftar pemain dengan penilaian terburuk di turnamen tersebut, menurut statistik situs khusus "WhoScored".

Situs tersebut menempatkan Marmoush, pemain Manchester City itu, di peringkat ketiga dalam daftar pemain Liga Primer Inggris dengan penilaian terendah selama Piala Dunia 2026, di antara para pemain yang tampil tidak kurang dari 300 menit, setelah ia meraih penilaian sebesar 6,39 dari 10.

Yang mengungguli sayap timnas Mesir itu dalam daftar terburuk hanyalah pemain Ghana Antoine Semenyo (rekan Marmoush di Manchester City), yang meraih penilaian sebesar 6,14, serta pemain Swedia Victor Lindelöf, pemilik penilaian terendah dalam daftar tersebut dengan 6,01.

Berikut adalah urutan pemain Liga Primer Inggris dengan penilaian terendah di Piala Dunia:

Victor Lindelöf (Swedia) – 6,01

Antoine Semenyo (Ghana) – 6,14

Omar Marmoush (Mesir) – 6,39

Pedro Neto (Portugal) – 6,41

Gabriel Gudmundsson (Swedia) – 6,43

Morgan Rogers (Inggris) – 6,44

Piero Hincapié (Ekuador) – 6,45

Diego Gómez (Paraguay) – 6,52

Nico O'Reilly (Inggris) – 6,53

Jordan Pickford (Inggris) – 6,57

Angka-angka negatif tidak berhenti sampai di situ, di mana situs yang sama mengungkapkan bahwa Marmoush adalah pemilik penilaian terendah di antara seluruh pemain timnas Mesir yang bermain lebih dari 200 menit di turnamen tersebut, sementara kiper Mostafa Shobeir memimpin daftar pemain terbaik di dalam skuad Mesir dengan penilaian 7,38.

Angka-angka ini muncul setelah penampilan pucat Marmoush dalam lima pertandingan timnas Mesir, meskipun tim tersebut mencapai babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, sebelum tersingkir dengan susah payah dari Argentina dengan skor (3-2).

Marmoush nyaris menorehkan salah satu momen paling menonjol di turnamen ini, ketika ia memimpin serangan balik pada detik-detik terakhir melawan Argentina, tetapi intervensi Leandro Paredes menghalangi umpannya sampai kepada Mahmoud Hassan "Trezeguet", sebelum timnas Argentina mencetak gol kemenangan beberapa menit kemudian, dalam sebuah momen yang dianggap banyak orang sebagai titik balik perjalanan kedua tim.

Momen tersebut berubah menjadi sebuah karya seni yang sengaja dipajang Paredes di rumahnya, karena dianggap sebagai salah satu momen paling menonjol dalam perjalanan Tango-nya di turnamen tersebut.