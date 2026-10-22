Belanda meraih hasil sangat baik dalam peringkat koefisien pekan ini. Berkat kemenangan PSV, AZ, NEC, Ajax, dan FC Twente, selisih dengan Belgia di posisi ketujuh sedikit menyusut, sementara Belanda justru memperlebar jarak dari Turki yang berada tepat di bawahnya.

Dalam penghitungan koefisien, kemenangan sebuah klub di kompetisi Eropa menghasilkan dua poin. Hasil imbang menghasilkan satu poin, sedangkan kekalahan tidak menghasilkan poin.

Jumlah poin itu kemudian dibagi dengan jumlah klub yang mewakili suatu negara di kompetisi Eropa pada awal musim. Untuk Belanda, jumlahnya enam: PSV, Feyenoord, AZ, FC Twente, NEC, dan Ajax.

7. Belgia (+1,600)

Belanda masih berada di bawah Belgia dalam peringkat koefisien. Belgia masih memiliki lima klub yang berlaga di kompetisi Eropa. Pada Rabu, Club Brugge lebih dulu mengalahkan RC Lens 3-0 di Liga Champions.

Pada Kamis, klub-klub Belgia sebagian besar melanjutkan hasil positif itu. Union Sint-Gillis, RSC Anderlecht, dan Sint-Truidense V.V. sama-sama meraih kemenangan. Namun, AA Gent gagal melakukannya setelah kalah 2-0 dari SC Braga. Secara keseluruhan, Belgia mengumpulkan 8 poin, yang setara dengan koefisien 1,600.

8. Belanda (+1,667)

Belanda sendiri mengawali pekan ini dengan kemenangan 0-1 PSV saat bertandang ke markas FC Porto di Liga Champions. Sehari kemudian, Feyenoord justru kalah tipis 1-0 dari Real Betis.

Pada Kamis, klub-klub Belanda mencatat hasil gemilang. Di Liga Europa, AZ menang 0-4 atas FC Ararat-Armenia dan NEC menang 2-4 atas Dinamo Zagreb. Di Liga Konferensi, Ajax mengalahkan Atalanta 2-0, sementara Twente menang 1-4 atas Lincoln Red Imps.

Dengan demikian, Belanda mengumpulkan total 10 poin pekan ini. Setelah dibagi enam, hasilnya adalah koefisien 1,667. Artinya, Belanda memang memangkas selisih dengan Belgia, tetapi tidak sebesar yang mungkin diperkirakan banyak orang.

9. Turki (+1,200)

Turki, yang berada satu posisi di bawah Belanda dalam peringkat koefisien, memulai musim kompetisi Eropa dengan lima klub. Kini, empat klub masih tersisa. Di Liga Champions, Galatasaray menang 2-4 atas Lille OSC pekan ini. Fenerbahçe bermain imbang 2-2 dengan Slavia Praag.

Pada Kamis, Trabzonspor menang dan Besiktas bermain imbang. Secara keseluruhan, Turki meraih 6 poin, yang setara dengan koefisien 1,200.

Yunani, Polandia, dan Ceko

Di bawah Belanda dan Turki, posisi Yunani, Polandia, dan Ceko relatif berdekatan. Dari ketiga negara itu, Yunani mencatat hasil terbaik pekan ini. Yunani pun sedikit memperlebar jarak dari Polandia dan Ceko, tetapi pada saat yang sama tetap melihat selisih dengan Turki dan Belanda bertambah besar.

Peringkat koefisien di sekitar posisi Belanda:

7. Belgia 62,450 (+1,600)

8. Belanda 55,395 (+1,667)

9. Turki 52,275 (+1,200)

10. Yunani 46,612 (+0,800)

11. Polandia 45,725 (+0,200)

12. Ceko 45,725 (+0,400)