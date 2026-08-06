Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mengumumkan peringkat resmi terbaru untuk klub-klub Afrika menjelang bergulirnya musim 2026-2027, yang menunjukkan sejumlah perubahan mencolok di posisi para raksasa benua tersebut, setelah memperhitungkan hasil partisipasi di kompetisi kontinental selama musim-musim terakhir.

Al Ahly Mesir, pemegang rekor jumlah gelar Liga Champions Afrika terbanyak, kehilangan puncak peringkat kontinental setelah melorot ke posisi kedua dengan 66 poin, sementara Mamelodi Sundowns dari Afrika Selatan, juara bertahan musim lalu, naik ke posisi pertama dengan 73 poin.

Peringkat ini juga menunjukkan kemajuan Esperance Tunisia ke posisi ketiga dengan 58 poin, unggul satu poin atas Berkane Maroko, yang melanjutkan tren positif dengan menempati posisi keempat berkat 57 poin.

Di sisi klub-klub Mesir, Zamalek maju ke posisi keenam dengan 49 poin, setelah mencapai final Piala Konfederasi Afrika musim lalu, sementara Pyramids, juara Liga Champions Afrika dua musim lalu, melorot ke posisi ketujuh dengan 48 poin.

AS FAR Maroko juga mempertahankan keberadaannya di antara sepuluh besar dengan menempati posisi kedelapan, sementara Al Hilal Sudan berada di posisi kesembilan, dan CR Belouizdad Aljazair di posisi kesepuluh.

Peringkat klub-klub Afrika menurut klasemen CAF untuk musim 2026-2027:

1- Mamelodi Sundowns Afrika Selatan – 73 poin.

2- Al Ahly Mesir – 66 poin.

3- Esperance Sportive Tunisia – 58 poin.

4- Berkane Maroko – 57 poin.

5- USM Alger Aljazair – 52 poin.

6- Zamalek Mesir – 49 poin.

7- Pyramids Mesir – 48 poin.

8- AS FAR Maroko – 41 poin.

9- Al Hilal Sudan – 39 poin.

10- CR Belouizdad Aljazair – 38 poin.

11- Simba Tanzania – 38 poin.

12- Young Africans Tanzania – 35 poin.

13- Wydad Maroko – 32 poin.

14- Petro Atletico Angola – 27 poin.

15- ASEC Mimosas Pantai Gading – 24 poin.

16- Stade Malien Mali – 23 poin.

17- MC Alger Aljazair – 22 poin.

18- Al Masry Mesir – 20 poin.

19- Orlando Pirates Afrika Selatan – 20 poin.

20- TP Mazembe Kongo – 20 poin.

21- Stellenbosch Afrika Selatan – 17 poin.

22- Raja Maroko – 17 poin.

23- Olympic Safi Maroko – 15 poin.

24- Rivers United Nigeria – 15 poin.

25- Maniema Union Kongo – 14 poin.

26- CS Constantine Aljazair – 12 poin.

27- Sagrada Esperanca Angola – 12 poin.

28- Otoho d'Oyo Kongo – 11 poin.

29- JS Kabylie Aljazair – 11 poin.

30- Power Dynamos Zambia – 10 poin.

31- Djoliba Mali – 9 poin.

32- Dreams Ghana – 9 poin.

33- Saint Eloi Lupopo Republik Demokratik Kongo – 7 poin.

34- Modern Future Mesir – 7 poin.

35- Nouadhibou Mauritania – 6 poin.

36- Abu Salim Libya – 6 poin.

37- Marumo Gallants Afrika Selatan – 6 poin.

38- Kaizer Chiefs Afrika Selatan – 5 poin.

39- Azam Tanzania – 5 poin.

40- Etoile du Sahel Tunisia – 5 poin.

41- Horoya Guinea – 5 poin.

42- Stade Abidjan Pantai Gading – 4 poin.

43- Jaraaf Senegal – 4 poin.

44- Bravos do Maquis Angola – 4 poin.

45- Enyimba Nigeria – 4 poin.

46- Lunda Sul Angola – 4 poin.

47- Jwaneng Galaxy Botswana – 4 poin.

48- US Monastir Tunisia – 4 poin.

49- ES Setif Aljazair – 4 poin.

50- Diables Noirs Kongo – 3,5 poin.

51- CS Sfaxien Tunisia – 3 poin.

52- Al Merrikh Sudan – 3 poin.

53- Al Ahli Tripoli Libya – 3 poin.

54- Medeama Ghana – 3 poin.

55- Club Africain Tunisia – 3 poin.

56- Sekhukhune United Afrika Selatan – 3 poin.

57- Al Hilal Benghazi Libya – 3 poin.

58- Singida Black Stars Tanzania – 2,5 poin.

59- ZESCO United Zambia – 2,5 poin.

60- San Pedro Pantai Gading – 2,5 poin.

61- Nairobi United Kenya – 2,5 poin.

62- Coton Sport Kamerun – 2,5 poin.

63- Black Bulls Mozambik – 2 poin.

64- Orapa United Botswana – 2 poin.

65- Vita Club Republik Demokratik Kongo – 2 poin.

66- Vipers Uganda – 2 poin.

67- Real Bamako Mali – 2 poin.

68- ASKO Kara Togo – 2 poin.

69- AmaZulu Afrika Selatan – 2 poin.

70- Al Ittihad Libya – 2 poin.

71- SuperSport United Afrika Selatan – 1,5 poin.

72- ABC Lobito Angola – 1,5 poin.

73- Soar Guinea – 1,5 poin.

74- Al Akhdar Libya – 1 poin.

75- Motema Pembe Kongo – 1 poin.

76- JS Saoura Aljazair – 1 poin.

77- Gendarmerie Nationale Niger – 0,5 poin.

78- Zanaco Zambia – 0,5 poin.

79- Royal Leopards Eswatini – 0,5 poin.