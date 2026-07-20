Peringkat FIFA: Spanyol memimpin... Maroko di peringkat keenam... Lompatan besar Mesir... dan penurunan drastis Tunisia dan Yordania

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan peringkat baru tim-tim nasional setelah berakhirnya Piala Dunia 2026, yang mencatat perubahan pada lima peringkat teratas, sementara tim-tim Arab mencatatkan hasil yang beragam; Maroko mempertahankan peringkat keenam dunia, Mesir melonjak 5 peringkat ke posisi ke-24, sedangkan Tunisia merosot 12 peringkat sekaligus.

Menurut peringkat resmi yang dipublikasikan “FIFA” di situs resminya, timnas Spanyol menduduki puncak peringkat dunia untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir setelah menjuarai Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina 1-0 di pertandingan final, sementara Argentina turun ke peringkat kedua setelah sebelumnya memimpin peringkat sebelum turnamen.

Prancis tetap berada di peringkat ketiga meskipun finis di peringkat keempat dalam turnamen tersebut setelah kalah 6-4 dari Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, sementara Inggris melompat ke peringkat keempat setelah mencatatkan hasil terbaiknya dalam sejarah Piala Dunia selama 60 tahun terakhir, dengan mencapai babak semifinal dan kemudian meraih tempat ketiga.

Brasil turun satu peringkat ke posisi kelima setelah tersingkir secara mengecewakan di babak 16 besar, sementara Maroko naik satu peringkat ke posisi keenam, mencatatkan peringkat terbaik bagi tim nasional Arab dan Afrika dalam sejarah peringkat FIFA.

Maroko Memimpin

Timnas Maroko terus memimpin di antara tim-tim Arab dan Afrika, berkat penampilan kuat yang ditunjukkan “Singa Atlas” di Piala Dunia 2026, di mana mereka mencapai babak perempat final sebelum tersingkir oleh Prancis.

Lompatan Terbesar dari Tim Arab

Mesir mencatatkan lompatan terbesar di antara negara-negara Arab dalam peringkat terbaru ini, dengan naik 5 peringkat sekaligus untuk menempati peringkat ke-24 dunia, peringkat kedua di kawasan Arab, dan peringkat ketiga di Afrika (Senegal berada di peringkat ke-18 dunia), setelah penampilan kuatnya di Piala Dunia 2026 dan berhasil mencapai babak 16 besar.

"Al-Fara'una" tersingkir dari turnamen tersebut setelah dikalahkan Argentina dengan skor 3-2 yang kontroversial dalam pertandingan yang diwarnai keputusan wasit yang kontroversial, namun penampilan kuat yang ditunjukkan timnas Mesir di turnamen tersebut berkontribusi pada peningkatan peringkatnya secara signifikan.

Aljazair Naik Satu Peringkat

Aljazair turun satu peringkat ke posisi ke-29 dunia, peringkat ketiga di kawasan Arab, dan kelima di Afrika, melanjutkan peningkatan kinerjanya dalam peringkat internasional.

Timnas Arab Saudi naik tiga peringkat ke posisi ke-58 dunia dan keempat di kawasan Arab, sementara Timnas Tunisia mengalami penurunan terbesar di kawasan Arab dalam peringkat terbaru ini, dengan terjun 12 peringkat sekaligus dari posisi ke-45 ke posisi ke-57 dunia, sebuah pukulan telak bagi “Elang Kartago”.

Timnas Qatar turun 3 peringkat ke posisi ke-59 dunia, diikuti oleh timnas Irak yang kini berada di peringkat ke-63 setelah sebelumnya di peringkat ke-57, sementara timnas Yordania mengalami pukulan telak dalam peringkat terbaru ini, dengan terjun 10 peringkat sekaligus ke posisi ke-73 dunia.

Peringkat Tim-Tim Arab

Maroko: peringkat keenam dunia (peringkat pertama di dunia Arab)

Mesir: peringkat ke-24 dunia (peringkat kedua di dunia Arab)

Aljazair: peringkat ke-29 dunia (peringkat ketiga di dunia Arab)

Tunisia: peringkat ke-57 dunia (ke-4 di kawasan Arab)

Arab Saudi: peringkat ke-58 dunia (peringkat kelima di dunia Arab)

Qatar: peringkat ke-59 dunia (peringkat keenam di dunia Arab)

Irak: peringkat ke-63 dunia (peringkat ketujuh di dunia Arab)

Yordania: peringkat ke-73 dunia (peringkat ke-8 di dunia Arab)