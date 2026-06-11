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Peringkat FIFA: Maroko memimpin di kawasan Arab dan Afrika... sementara Argentina merebut tahta dunia

Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
Belgium vs Egypt
Belgium
Egypt
Saudi Arabia vs Uruguay
Saudi Arabia
Uruguay
France vs Senegal
France
Senegal
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
Germany vs Curacao
Germany
Curacao
England vs Croatia
England
Croatia
Portugal vs DR Congo
Portugal
DR Congo
Brasil
Maroko
AS
Belgia
Mesir
Arab Saudi
Uruguay
Prancis
Senegal
Argentina
Aljazair
Jerman
Curaçao
Inggris
Kroasia
Portugal
Kongo - Kinshasa

Para penari tango kembali memimpin

Tim nasional Maroko mempertahankan posisinya (ketujuh) dalam peringkat Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) yang dirilis hari Kamis ini, sehingga tetap memimpin di tingkat Afrika dan Arab.

Di tingkat Afrika, Maroko berada di atas Senegal (peringkat ke-15 dunia), Nigeria (26), Aljazair (28), dan Mesir (29).

Di tingkat Arab, Maroko berada di puncak, di atas Aljazair (28), Mesir (29), Tunisia (45), dan Qatar (56), sementara Arab Saudi menempati peringkat ke-61.

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Kegagalan keamanan membahayakan para pemain Argentina di Piala Dunia

Argentina kembali merebut tahta peringkat, bersamaan dengan dimulainya Piala Dunia 2026 pada Kamis malam ini, diikuti oleh Spanyol dan Prancis, sementara Jerman berada di peringkat kesepuluh.

Argentina, juara bertahan Piala Dunia, naik dua peringkat untuk merebut posisi teratas dari "Les Bleus", setelah menang dalam pertandingan persahabatan melawan Islandia dan Honduras.

Para penari tango kembali ke puncak peringkat dunia, untuk pertama kalinya sejak Juli 2025, sementara timnas Prancis turun ke peringkat ketiga.

Berikut adalah 10 tim teratas dalam peringkat dunia:

  1. Argentina
  2. Spanyol
  3. Prancis
  4. Inggris
  5. Portugal
  6. Brasil
  7. Maroko
  8. Belgia
  9. Belgia
  10. Jerman
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