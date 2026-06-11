Peringkat FIFA: Maroko memimpin di kawasan Arab dan Afrika... sementara Argentina merebut tahta dunia

Tim nasional Maroko mempertahankan posisinya (ketujuh) dalam peringkat Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) yang dirilis hari Kamis ini, sehingga tetap memimpin di tingkat Afrika dan Arab.

Di tingkat Afrika, Maroko berada di atas Senegal (peringkat ke-15 dunia), Nigeria (26), Aljazair (28), dan Mesir (29).

Di tingkat Arab, Maroko berada di puncak, di atas Aljazair (28), Mesir (29), Tunisia (45), dan Qatar (56), sementara Arab Saudi menempati peringkat ke-61.

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Kegagalan keamanan membahayakan para pemain Argentina di Piala Dunia

Argentina kembali merebut tahta peringkat, bersamaan dengan dimulainya Piala Dunia 2026 pada Kamis malam ini, diikuti oleh Spanyol dan Prancis, sementara Jerman berada di peringkat kesepuluh.

Argentina, juara bertahan Piala Dunia, naik dua peringkat untuk merebut posisi teratas dari "Les Bleus", setelah menang dalam pertandingan persahabatan melawan Islandia dan Honduras.

Para penari tango kembali ke puncak peringkat dunia, untuk pertama kalinya sejak Juli 2025, sementara timnas Prancis turun ke peringkat ketiga.

Berikut adalah 10 tim teratas dalam peringkat dunia: