Peringatan yang diabaikan oleh Pérez!.. Laporta meramalkan bahwa Mbappé akan mengacaukan ruang ganti Real Madrid

Suasana di Stadion Santiago Bernabéu sedang memanas seiring berjalannya musim kedua bintang Prancis Kylian Mbappé; di mana angka-angka gol saja tidak lagi cukup untuk meyakinkan para penggemar maupun para analis.

Di tengah kegagalan Real Madrid meraih gelar-gelar besar untuk musim kedua berturut-turut, pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan mengenai kelayakan "proyek Galacticos baru" yang dipimpin oleh Florentino Pérez.

Kembalinya pernyataan Laporta ke permukaan

Seiring dengan memburuknya krisis teknis di lapangan, media sosial dan kalangan olahraga mengungkit kembali pernyataan "ramalan" yang pernah disampaikan oleh Presiden Barcelona, Joan Laporta, pada Maret 2024 kepada surat kabar "Mundo Deportivo".

Saat itu, dengan nada yakin, Laporta memperingatkan bahwa kedatangan Mbappé tidak akan menjadi "hadiah" seperti yang diyakini sebagian orang, melainkan akan menjadi "pemicu" krisis internal.

Baca juga: "Pisau di punggung Slot"... Bagaimana Salah menuangkan minyak ke api Liverpool yang berkobar!

Dia berkata, "Mereka punya masalah di sana... Mereka harus menjual seorang pemain; karena keduanya (Mbappé dan Vinícius) tidak akan bermain di posisi yang sama. Dan soal gaji, ini pasti akan menimbulkan ketidakharmonisan di ruang ganti."

Dilema Identitas

Apa yang diprediksi Laporta dua tahun lalu kini tampak menjadi kenyataan; klub raja yang menolak melepas bintang mana pun saat kedatangan Mbappé, kini menghadapi dilema taktis yang rumit.

Pelatih gagal menemukan formula yang menjamin harmoni antara Mbappé dan Vinícius Júnior, karena keduanya cenderung bermain di sayap kiri, yang membuat tim kehilangan keseimbangan serangannya dan identitas yang membedakannya di tahun-tahun sebelumnya.

Dampaknya tidak hanya terasa di lapangan, tetapi juga merambah ke ruang ganti. Laporan menunjukkan bahwa negosiasi perpanjangan kontrak Vinícius Júnior menjadi lebih rumit; di mana bintang Brasil tersebut menuntut gaji yang mencerminkan nilai teknisnya dibandingkan dengan yang diterima "nomor 10" baru.

Baca juga: Serangan Madrid yang Mematikan: La Liga Diputuskan di "Ruang Gelap"



Angka-angka tanpa makna

Meskipun Mbappé mencetak sejumlah besar gol, kritik berfokus pada fakta bahwa gol-gol tersebut tidak berbuah gelar juara; bahkan ada yang berpendapat bahwa kehadirannya melemahkan sistem kerja sama tim.

Saat ini, Real Madrid berada dalam situasi yang membutuhkan "perombakan besar-besaran" di internal klub untuk menyelamatkan proyek olahraganya, di tengah desas-desus yang semakin kencang mengenai apakah Pérez telah salah memperhitungkan konsekuensi dari kesepakatan bernilai miliaran euro tersebut.