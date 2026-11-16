Peringatan untuk lini belakang! Jacquet tegaskan Prancis harus lebih solid setelah nyaris kecolongan di akhir laga kontra Turki

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Bek Prancis Jeremy Jacquet mengakui timnya harus meningkatkan konsentrasi bertahan meski telah mengamankan tempat di perempat-final. Jacquet membahas kerja samanya dengan Ibrahima Konate dan menatap kemungkinan menghadapi lawan tangguh di fase gugur.

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Bangkit dari kekecewaan di San Siro

Prancis memastikan posisi teratas Grup A1 UEFA Nations League lewat kemenangan 2-1 atas Turki di Bordeaux, setelah merespons kekalahan 3-1 dari Italia dengan baik. Tim asuhan Zinedine Zidane mengendalikan sebagian besar pertandingan berkat gol bunuh diri Emirhan Topcu dan gol Eli Junior Kroupi, meski sundulan Abdulkerim Bardakci menjelang akhir laga membuat tuan rumah gagal mencatatkan nirbobol.

Ambisi di fase gugur

Berbicara setelah peluit akhir, Jacquet menegaskan bahwa Prancis memasang target tinggi setelah melaju ke delapan besar turnamen.

"Target kami adalah melaju sejauh mungkin. Jika kami harus menghadapi Spanyol di perempat-final, itu bukan masalah. Target pertama sudah tercapai," kata Jacquet kepada TF1.

"Setelah melawan Italia, kami ingin membuktikan kepada publik Prancis bahwa itu hanya kesalahan kecil."

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Menganalisis komunikasi dan kesalahan di lini belakang

Jacquet mengakui bahwa beradaptasi dengan instruksi taktik baru dan membangun kerja sama sebagai duet bek tengah bersama Ibrahima Konate menuntut penyesuaian selama pertandingan.

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"Masalah di lini belakang? Ini pertama kalinya saya bermain bersama Ibou [Konate]. Ada instruksi baru, dan pola permainan otomatis kami belum sepenuhnya terbentuk. Ini gabungan dari beberapa hal," jelas Jacquet.

"Pelatih mengatakan kepada kami saat jeda bahwa menurutnya kami kurang agresif ketika kehilangan bola. Saya pikir kami berhasil memperbaikinya."

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Menanggapi gol yang kebobolan di akhir laga

Mengenang gol hiburan Turki menjelang akhir laga, Jacquet mengungkapkan rasa frustrasinya atas kegagalan penjagaan pemain pada masa tambahan waktu.

"Saat gol mereka terjadi, tidak seharusnya dia dibiarkan sendirian. Saya menjaga pemain yang menjadi tugas saya. Saya tidak melihat siapa pun di belakangnya, tetapi saya melihat bola masuk ke gawang," aku Jacquet.

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"Hal-hal seperti ini perlu kami perbaiki." Prancis akan memanfaatkan bulan-bulan mendatang untuk membenahi kekurangan tersebut sebelum perempat-final pada Maret.