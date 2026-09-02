Peringatan tegas: Legenda United sebut City bisa hancurkan musim Chelsea untuk kedua kalinya

Legenda Manchester United, Paul Scholes, melontarkan peringatan tegas kepada Chelsea, dengan menilai bahwa menjual bintang asal Argentina, Enzo Fernandez, ke Manchester City bisa memupus harapan tim untuk bersaing memperebutkan gelar Liga Primer Inggris.

Manchester City merampungkan transfer Fernandez dengan nilai 125 juta paun sterling pada hari terakhir bursa transfer.

Pemain berusia 25 tahun itu absen dalam dua laga pertama Chelsea di Liga Inggris musim ini, dan bisa jadi melakukan debutnya dengan seragam Manchester City saat menghadapi Coventry City, Sabtu mendatang.

Kerugian besar

Scholes mengakui bahwa dirinya bukanlah salah satu penggemar terbesar Fernandez ketika sang pemain tiba di Inggris, tetapi kini ia memandangnya sebagai pemain hebat, seraya menegaskan bahwa kepergiannya merupakan kerugian besar bagi Chelsea.

Scholes berkata dalam podcast "The Good, The Bad and The Football": "Saya rasa dia tidak merasa tidak bahagia di Chelsea, tetapi Manchester City mengubah pikirannya."

Ia menambahkan: "Jika Chelsea ingin memenangkan Liga Inggris, sesuatu yang pada dasarnya saya rasa tidak mampu mereka capai, maka mereka tidak boleh membiarkan Enzo Fernandez dijual."

Ia melanjutkan: "Mereka baru-baru ini memainkan Malo Gusto di lini tengah, dan itu tidak akan cukup. Reece James juga mulai bermain di beberapa laga di lini tengah, dan itu juga tidak akan cukup."

Ia meneruskan: "Saya bukanlah penggemar terbesar Enzo ketika dia datang, tetapi seiring waktu dia berhasil meyakinkan saya, dan kini menjadi pemain yang hebat. Dia akan menjadi tambahan yang luar biasa bagi Manchester City, tetapi Chelsea tidak boleh membiarkan transfer ini rampung, karena City adalah pesaing langsung," sebagaimana dikutip situs Metro.

"Mereka menghancurkan musimnya"

Scholes menunjukkan bahwa Manchester City sebelumnya telah memberikan pukulan kepada Chelsea dengan merebut pelatih mereka, Enzo Maresca, seraya berkata: "City benar-benar mempermalukan Chelsea dalam kisah pelatih itu, karena jelas mereka telah berbicara dengannya soal mengemban tugas tersebut pada musim panas."

Ia menambahkan: "Hal itu benar-benar menghancurkan musim Chelsea (yang lalu), karena tim tengah tampil dengan performa hebat pada saat itu dan melaju dengan sangat baik."

Mantan bintang Manchester United itu menutup peringatannya dengan berkata: "Kepindahan Enzo Fernandez ke Manchester City, hal itu bisa menghancurkan musim Chelsea sekali lagi."

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