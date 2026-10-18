Atmosfer El Clasico mendatang sudah mulai memanas beberapa hari sebelum duel yang dinanti antara Real Madrid dan Barcelona di Stadion Spotify Camp Nou.

Jurnalis terkenal Jota Jordi khawatir Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, akan menerapkan gaya main yang agresif dan keras untuk meredam bahaya bintang Barcelona, Lamine Yamal.

Jaringan Defensa Central memuat pernyataan Jordi yang dilontarkan dalam program El Chiringuito Live.

Jordi menilai Real Madrid saat ini tidak mampu menyaingi tim Katalan dari segi permainan, sehingga mereka akan terpaksa mencari cara lain untuk menghentikan lawannya.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Jordi berkata, "Terlepas dari tim mana yang Anda dukung, Real Madrid saat ini tidak mampu bersaing dengan Barcelona dari sisi sepakbola. Tapi Mourinho jago dalam jenis sepakbola yang lain, dan dia pernah berhasil menghentikan Messi dan rekan-rekannya melalui tendangan dan tekel-tekel keras. Saya merasa ngeri dengan instruksi yang mungkin diberikan Mourinho untuk mencoba menghentikan Yamal."

Kekhawatirannya berangkat dari ingatan tentang duel-duel antara Real Madrid dan Barcelona pada periode pertama Mourinho menangani Los Blancos.

Laga-laga tersebut diwarnai intensitas dan ketegangan yang luar biasa, dengan banyak jeda dan perseteruan yang kerap melampaui batas persaingan olahraga yang wajar.

Jota Jordi yakin pelatih asal Portugal itu bisa saja berupaya menciptakan situasi serupa dengan yang terjadi pada duel-duel sebelumnya, dengan tujuan mengurangi pengaruh Yamal.

Penyerang Barcelona itu butuh menerima bola di ruang terbuka, melewati para pemain belakang, dan maju ke arah kotak penalti. Karena itu, Real Madrid harus menyediakan perlindungan bertahan yang diperlukan agar Yamal tidak terus-menerus masuk ke dalam duel satu lawan satu.

Namun hal itu bukan berarti Mourinho akan memberi instruksi untuk melakukan tindakan kasar. Ucapan Jordi hanya mengungkapkan kekhawatirannya akan kemungkinan diterapkannya pengawalan yang sangat ketat terhadap Lamine Yamal.

Tim kepelatihan Real Madrid memiliki perangkat taktis yang cukup untuk mencoba menghentikan pemain tersebut melalui perlindungan bertahan, pressing, dan pengawasan terus-menerus.

Kedua bek sayap akan memegang peran utama dalam meredam bahayanya, tetapi mereka tidak bisa dibiarkan sendiri menghadapi penyerang Barcelona itu. Pemain tengah yang terdekat harus bergeser ke sisi sayap untuk memberi bantuan, dan pemain sayap itu sendiri harus turun ke belakang serta ikut mengambil bagian dalam tugas-tugas bertahan, demi mencegah Lamine menerima bola dalam posisi yang memberinya keunggulan atas lawannya.

Pernyataan Jota Jordi menambah satu unsur baru pada atmosfer menjelang El Clasico. Jurnalis itu khawatir jawaban Real Madrid atas keunggulan yang ia sematkan kepada Barcelona akan berupa permainan yang lebih kasar.

Meski demikian, hanya lapangan yang akan mengungkap apakah Mourinho akan mengandalkan gaya fisik yang keras, atau memilih solusi taktis yang lebih efektif untuk meredam bahaya Yamal.



