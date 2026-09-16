Barcelona menghadapi ancaman di luar pertimbangan teknis menjelang pertandingannya melawan Racing Santander, yang dijadwalkan berlangsung malam ini Rabu di Stadion Spotify Camp Nou, di tengah prakiraan cuaca buruk yang kuat dan berpotensi memengaruhi jalannya laga sesuai jadwalnya.

Menurut surat kabar Katalan "Sport", badan meteorologi Katalonia "Meteocat" memperingatkan datangnya gelombang badai baru ke kawasan tersebut, disertai hujan lebat dan penurunan suhu, dengan kemungkinan intensitas hujan mencapai tingkat yang tinggi di sejumlah wilayah.

Pertandingan dijadwalkan dimulai tepat pukul 21.30 malam, saat prakiraan cuaca menunjukkan kondisi cuaca yang tidak stabil akan berlanjut hingga dini hari Kamis.

"Meteocat" mengaktifkan peringatan kuning di sejumlah wilayah Katalonia akibat kemungkinan hujan lebat yang disertai badai dan hujan es, sementara fenomena cuaca ini bisa menjadi lebih parah di pesisir Barcelona dan kawasan sekitarnya.

Ini bukan kali pertama Barcelona menghadapi cuaca hujan dalam pertandingan-pertandingan terakhirnya, setelah laga melawan Feyenoord di Liga Champions Eropa diguyur hujan lebat pada 30 menit pertama pertandingan, sebelum akhirnya berhenti dan laga berlanjut secara normal.

Prakiraan cuaca menunjukkan bahwa periode paling rawan berlangsung dari pukul 14.00 siang hari ini hingga pukul 08.00 pagi Kamis, yang berarti waktu pertandingan Barcelona melawan Racing berada dalam periode peringatan cuaca.

Seiring larutnya malam, intensitas hujan bisa meningkat di kawasan pesisir dan pra-pesisir di Katalonia bagian tengah, dengan kemungkinan terjadinya fenomena cuaca yang parah, yang menempatkan penyelenggaraan pertandingan sesuai jadwalnya di bawah pengaruh kondisi cuaca.

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