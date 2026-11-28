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Beberapa hari sebelum laga yang dinanti melawan Barcelona, Atletico Madrid meraih kemenangan berharga di kandang Elche. Namun, kemenangan itu tidak berjalan setenang yang terlihat di awal. Setelah unggul 3-1, tim asuhan Diego Simeone harus bertahan dari upaya tuan rumah untuk bangkit, sebelum menutup laga dengan skor 3-2 dan meraih tiga poin penting yang membuat mereka tetap berada dalam persaingan perebutan puncak klasemen La Liga.

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Atletico memenangi laga yang berlangsung pada Sabtu malam dalam lanjutan pekan ke-14 La Liga itu setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang tuan rumah sejak awal dan mencetak dua gol dalam tujuh menit pertama. Meski begitu, mereka menghadapi perlawanan sengit yang nyaris menggagalkan kemenangan di babak kedua.

Laga dimulai dengan sempurna bagi tim tamu. Federico Redondo, putra mantan bintang Argentina Fernando Redondo, membuat wasit menunjuk titik penalti, dan Alejandro Grimaldo mengeksekusinya menjadi gol pembuka pada menit keempat.

Pemain yang sama kembali melakukan kesalahan di lini belakang, yang memungkinkan Lee Kang-in menyusup di antara lini dan menggandakan keunggulan pada menit ketujuh. Elche pun tertinggal dua gol sejak sangat dini.

Tuan rumah tidak menyerah meski mengawali laga dengan sulit. Martim Neto berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-26 dan mengembalikan sedikit harapan bagi Elche. Namun, Atletico segera membalas lewat Julián Álvarez, yang mencetak gol ketiga pada menit ke-41 dan kembali memperlebar jarak menjadi dua gol. Sebelumnya, pada Rabu, ia juga mencetak gol dari tendangan bebas saat timnya menghadapi Viking Stavanger di Liga Champions.

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Memasuki babak kedua, Elche kembali masuk ke dalam permainan setelah Bouba Sangaré mencetak gol kedua tuan rumah pada menit ke-48 dengan memanfaatkan sebuah peluang di depan gawang kiper Jan Oblak. Laga pun kembali memanas, dan Atletico dituntut mempertahankan keunggulan di tengah tekanan tanpa henti dari tuan rumah, yang berusaha memanfaatkan momentum gol tersebut untuk menyamakan kedudukan.

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Menit-menit berikutnya diwarnai upaya saling serang dari kedua tim. Atletico mencari gol untuk mengamankan kemenangan, sementara Elche terus berharap bisa bangkit. Namun, anak asuh Simeone berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir dan meraih tiga poin penting sebelum bertandang ke Barcelona untuk menghadapi tim Catalan itu pada Rabu malam di Camp Nou, dalam laga pekan ke-23 yang dimajukan.

Atletico Madrid akan kehilangan bek Marc Pubill pada laga melawan Barcelona mendatang. Saat menghadapi Elche, ia menerima kartu kuning kelima musim ini sehingga harus absen karena skorsing.

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Di sisi lain, penderitaan Elche di kandang sendiri terus berlanjut. Mereka masih mencari kemenangan pertama di La Liga musim ini, dengan raihan poin yang tertahan di angka 11 dari 14 pertandingan. Hasil itu membuat mereka menempati peringkat ke-19 klasemen dan tetap berada di zona degradasi.