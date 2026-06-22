"Peringatan mengerikan".. Krisis serius mengancam pertandingan Norwegia melawan Senegal di Piala Dunia

Pertandingan antara Norwegia dan Senegal, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung dini hari Selasa besok, menghadapi krisis serius.

Surat kabar "Marca" melaporkan hari ini, Senin, bahwa kondisi cuaca mengancam kelancaran pertandingan, hal ini telah dikonfirmasi dalam beberapa jam terakhir.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah mengetahui peringatan cuaca mengenai kemungkinan terjadinya sambaran petir.

Akun resmi Badan Penanggulangan Darurat Kota New York di media sosial telah menerbitkan peringatan terkait kondisi cuaca selama pertandingan berlangsung.

Pernyataan cuaca tersebut berbunyi sebagai berikut:

Hujan akan turun mulai pukul 10 pagi hari ini dan berlanjut hingga sore hari. Ada kemungkinan sebesar 85% akan turun hujan di seluruh wilayah kota.

Diharapkan hujan ringan hingga siang hari, disertai badai petir sporadis di wilayah utara kota.

Prakiraan cuaca memperkirakan badai petir sporadis yang melanda wilayah metropolitan mulai sekitar pukul 2 sore hingga 7 malam. Aktivitas cuaca terkuat diperkirakan terjadi antara pukul 7 malam dan 10 malam, di mana kemungkinan terjadi badai petir dan beberapa di antaranya mungkin cukup hebat.

Curah hujan diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2 inci, dengan kemungkinan mencapai 2,75 inci di wilayah-wilayah lokal tertentu.

Hujan lebat mungkin turun dengan intensitas lebih dari 1,5 inci per jam dalam waktu singkat, sehingga meningkatkan risiko banjir bandang.

Angin bertiup dari arah selatan-tenggara dengan kecepatan 10 hingga 15 mil per jam, disertai hembusan hingga 30 mil per jam pada siang hari ini. Hembusan singkat hingga 40 hingga 50 mil per jam mungkin terjadi pada badai terkuat, dan suhu udara tetap sedang.







