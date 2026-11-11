Peringatan lama FIFA jadi kenyataan, Tebas: Sepak bola berada di persimpangan berbahaya

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Javier Tebas, Presiden La Liga, memperingatkan bahaya yang semakin meningkat yang mengancam kompetisi sepak bola domestik. Ia menilai bahwa dampak dari sejumlah keputusan dan lembaga sepak bola tidak lagi sekadar ancaman potensial, melainkan telah menjadi kenyataan yang benar-benar dialami oleh olahraga ini.

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Menurut situs milik jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, Tebas mengatakan dalam partisipasinya di Social Football Summit di kota Turin: "Kita tidak sedang menghadapi ancaman terhadap kompetisi domestik kita, melainkan kita benar-benar sudah hidup dalam bahaya tersebut." Ia menegaskan perlunya liga-liga besar memandang ke masa depan, alih-alih berfokus pada keuntungan jangka pendek.

Presiden La Liga itu menjelaskan bahwa pemikiran harus menjangkau jangka menengah dan panjang, sembari menunjukkan perlunya mempelajari dampak-dampak masa depan dari turnamen-turnamen yang baru dibuat. Ia mencontohkan Piala Dunia Antarklub, dengan mempertanyakan dampaknya terhadap sepak bola setelah lima atau enam tahun.

Tebas menegaskan bahwa klub-klub yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi Eropa adalah pihak yang paling dirugikan oleh perubahan-perubahan yang dialami sistem sepak bola, sambil mengenang kembali pertarungan yang terjadi pada musim 2018-2019 terkait perubahan Liga Champions Eropa.

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Ia mengungkapkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA", Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", dan Asosiasi Klub Eropa pada saat itu mencoba melakukan perubahan pada Liga Champions, dengan cara yang serupa dengan usulan yang diajukan oleh proyek Liga Super Eropa. Ia menegaskan bahwa konfrontasi tersebut penting dan berakhir dengan kemenangan pihak-pihak yang menolak perubahan yang diusulkan.

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Dalam penjelasannya mengenai posisi La Liga, Tebas mengkritik kinerja sejumlah lembaga sepak bola, dengan berkata: "Kami tidak takut untuk menyatakan bahwa sebagian lembaga bertindak dengan cara yang merugikan industri ini. FIFA harus berubah." Ia menambahkan bahwa Eropa memiliki lebih dari 60 ribu pemain profesional, sementara seluruh industri sepak bola berputar hanya di sekitar 20 klub saja, yang menempatkan klub-klub dan para pemain lainnya di hadapan bahaya yang nyata.

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Presiden La Liga itu menyinggung berbagai kepentingan ekonomi yang terkait dengan kompetisi, sambil menegaskan perlunya melindungi seluruh kompetisi, alih-alih mengutamakan kepentingan klub-klub tertentu, dengan menjelaskan: "Dalam banyak kesempatan, kepentingan kompetisi tidak sejalan dengan kepentingan sebagian klub, dan kita harus bekerja untuk mengubah arah ini."

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Tebas menunjukkan optimismenya akan kemungkinan memenangkan pertarungan ini, sambil mengenang peringatan-peringatannya sepuluh tahun lalu, ketika sebagian orang menyebutnya pesimistis karena prediksinya tentang kondisi sepak bola saat ini. Ia menganggap bahwa perkembangan-perkembangan saat ini menegaskan kebenaran kekhawatirannya terdahulu.

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Ia menutup pembicaraannya dengan menunjuk pada dominasi federasi internasional dan Eropa atas pengelolaan olahraga ini, dengan berkata: "UEFA dan FIFA memiliki monopoli, dan saya menghormati monopoli ini selama keputusan-keputusan mereka bebas, transparan, dan demi kepentingan menjaga integritas sepak bola Eropa."

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