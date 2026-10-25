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Pelatih kepala Feyenoord Giovanni van Bronckhorst menegaskan bahwa juara bertahan PSV tetap menjadi favorit menjelang duel krusial mereka di Eredivisie. Van Bronckhorst juga membahas keharmonisan ruang ganti dan hubungan lamanya dengan pelatih lawan, Peter Bosz.

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Feyenoord bertandang ke Eindhoven untuk memperlebar keunggulan

Pemuncak klasemen Eredivisie, Feyenoord, bertandang ke Philips Stadium pada Minggu dengan target memperlebar keunggulan atas juara bertahan PSV menjadi tujuh poin. Tim asuhan Giovanni van Bronckhorst datang dengan performa kuat di kompetisi domestik, meski kalah tipis 1-0 saat bertandang ke markas Real Betis di kompetisi Eropa.

Klub asal Rotterdam itu kembali diperkuat gelandang Jakub Moder, yang telah pulih dari cedera lutut jangka panjang.

Van Bronckhorst juga mengonfirmasi bahwa perselisihan baru-baru ini antara Anis Hadj Moussa dan Sem Steijn di tempat latihan telah sepenuhnya terselesaikan.

Van Bronckhorst sebut PSV favorit meski kehilangan sejumlah pemain

Menurut NOS, meski PSV harus menghadapi cedera jangka panjang yang dialami sejumlah pemain kunci seperti Jerdy Schouten, Van Bronckhorst menegaskan bahwa klub asal Eindhoven itu memiliki kedalaman skuad yang sangat baik. "Saya pikir PSV adalah tim yang sangat kuat saat ini. Mereka memang menghadapi masalah karena ada pemain yang tidak bisa tampil, tetapi kita sedang membicarakan tim yang telah menjadi juara tiga tahun berturut-turut," kata Van Bronckhorst.

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Ketika seorang jurnalis menyebut hasil imbang akan memuaskan Feyenoord, sang pelatih membuat seisi ruang konferensi pers tertawa: "Memangnya Anda mendukung siapa?"

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"Kami ingin berjuang sekuat tenaga untuk menang di setiap pertandingan, dan kami akan melakukannya sejak menit pertama," tambahnya.

Sang pelatih mengenang masa lalu dan hubungannya dengan Peter Bosz

Van Bronckhorst mengenang masa-masa awalnya sebagai pemain ketika bermain bersama Peter Bosz di Feyenoord pada 1990-an. "Peter selalu bersikap sangat positif kepada saya; tentu saja, dia melihat bakat saya. Bahkan saat itu, dia melihat bahwa karier saya bisa berjalan cukup baik," kenang Van Bronckhorst.

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Pelatih Feyenoord itu juga memuji pencapaian Bosz sebagai pelatih di klub-klub besar di berbagai negara Eropa. "Peter memiliki karier yang hebat; dia juga pernah melatih klub-klub yang sangat besar di luar negeri. Dia adalah pelatih yang bisa kami banggakan sebagai sesama pelatih asal Belanda."

Perebutan gelar menjadi sorotan dalam laga Eredivisie

Laga besar pada Minggu ini akan menentukan arah persaingan gelar juara Liga Belanda saat Feyenoord berupaya menegaskan dominasinya.

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Apakah Feyenoord mampu mempertahankan rekor tandangnya yang sempurna atau PSV akan memangkas selisih menjadi satu poin akan ditentukan di Eindhoven.

Kedua pelatih menghadapi pertarungan taktik ini dengan keyakinan penuh terhadap skuad masing-masing.