Real Madrid mengalami kesulitan di lini pertahanan saat kalah 2-1 di kandang sendiri (Santiago Bernabéu) pada Selasa kemarin, dalam leg pertama perempat final Liga Champions melawan Bayern München.

Namun, keadaan mungkin akan lebih baik bagi tim asuhan Zinedine Zidane pada leg kedua yang dijadwalkan di Allianz Arena pada Rabu mendatang, menurut laporan media Spanyol.

Baca juga

Surat kabar Spanyol "AS" menyoroti bahwa bek kiri Prancis, Ferland Mendy, akan kembali ke susunan pemain, yang akan memperkuat keseimbangan pertahanan dan memberikan Madrid senjata penting untuk menghentikan ancaman serangan Bayern.

Pemain Spanyol, Alvaro Carreras, bek kiri lainnya di skuad Los Blancos, tidak tampil baik menghadapi serangan Bayern dalam pertandingan kemarin, terutama sayap kanan berbahaya Michael Olise.

Selain itu, bek tengah asal Brasil, Éder Militão, semakin dekat untuk memimpin barisan belakang Real Madrid pada leg kedua, setelah kebugarannya meningkat secara signifikan, di tengah kepercayaan besar dari staf pelatih.

Kembalinya Militão merupakan tambahan yang kuat, karena berarti pertahanan yang lebih kokoh dan kemampuan yang lebih baik dalam mengoper bola dari belakang, hal yang menjadi masalah besar bagi Real Madrid kemarin, di bawah tekanan hebat dari tim tamu.