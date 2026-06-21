Peringatan dari Prancis terkait Irak: Pertandingan yang tidak sesuai ekspektasi menanti kita... dan kami tahu rencana mereka

Bek tim nasional Prancis, William Saliba, menunjukkan kewaspadaan menjelang laga melawan Irak pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Dalam pembicaraannya mengenai pertandingan mendatang Les Bleus, yang dijadwalkan pada Selasa pagi mendatang dalam putaran kedua Grup 9, Saliba menekankan bahwa timnas Prancis tidak mengharapkan pertandingan yang mudah meskipun ada perbedaan kualitas antara kedua tim.

Bek Arsenal itu mengungkapkan bahwa para pemain Prancis dan staf pelatih telah menonton cuplikan pertandingan Irak melawan Norwegia sebagai bagian dari persiapan menjelang pertandingan yang dinantikan tersebut.

"Kami telah menonton beberapa cuplikan video pertandingan mereka melawan Norwegia," kata Saliba dalam konferensi pers pada Sabtu.

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Reuters mengutip pernyataan Saliba yang menegaskan: "Irak memiliki tim yang bagus, dan pertandingan ini tidak akan mudah meskipun beberapa orang menganggapnya demikian. Mereka lolos, mengalahkan Bolivia untuk memastikan tempat mereka, dan bermain imbang dengan Spanyol (dalam laga persahabatan tepat sebelum Piala Dunia), dan kami mengantisipasi pertandingan yang sengit."

Irak, yang bermain imbang 1-1 dengan Spanyol dalam pertandingan persahabatan beberapa hari sebelum turnamen dimulai, belum pernah memenangkan satu pertandingan pun di Piala Dunia; mereka kalah dalam ketiga pertandingan fase grup pada satu-satunya partisipasi mereka sebelumnya pada tahun 1986.

Bek asal Prancis itu menyoroti bahwa hasil turnamen ini menunjukkan kemampuan banyak tim untuk bersaing dengan tim-tim favorit, yang mendorong Prancis untuk menghadapi Irak dengan serius.

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Bek Prancis Lucas Digne juga mengatakan: “Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru. Mereka bermain untuk tetap bertahan dalam kompetisi, jadi ini akan menjadi pertandingan yang sangat fisik.”

Dini menambahkan: “Kami tahu formasi 4-4-2 yang akan mereka gunakan serta para penyerang mereka. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat langsung, dan kami harus siap menghadapinya.”

Timnas Prancis telah mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia kali ini dengan kemenangan atas Senegal dengan skor 3-1, sementara Timnas Irak memulai perjalanan mereka dengan kekalahan dari rekan-rekan Erling Haaland dengan skor 4-1.