Peringatan bagi Messi dan rekan-rekannya... Kemenangan telak Aljazair dalam laga uji coba menjelang Piala Dunia

Timnas Aljazair meraih kemenangan telak 4-0 atas Bolivia pada dini hari Kamis ini, dalam laga persahabatan terakhir "Para Pejuang Gurun" menjelang Piala Dunia 2026.

Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini dimulai hari ini, dengan Aljazair tergabung di Grup 10 bersama timnas Yordania, Argentina, dan Austria.

Timnas Aljazair akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan menghadapi rekan-rekan Lionel Messi pada Rabu dini hari mendatang, kemudian berhadapan dengan tetangganya, Yordania, sebelum menutup babak penyisihan grup dengan pertandingan melawan Austria.

Timnas Aljazair menguasai sebagian besar pertandingan dan meraih kemenangan telak, yang membuat pelatih Vladimir Petkovic yakin akan kesiapan para pemainnya menjelang ajang dunia ini.

Gol pertama tercipta pada menit ke-45 babak pertama melalui Issa Mandi, dan pada awal babak kedua, Petkovic mengganti seluruh tim dan memasukkan 11 pemain baru.

Timnas Aljazair jelas unggul di babak kedua dan mencetak 3 gol hanya dalam waktu 5 menit.

Amin Gouiri mencetak dua gol untuk tim "Pejuang Gurun" pada menit ke-57 dan ke-59, sebelum Anis Haj Moussa menutup skor menjadi 4-0 pada menit ke-61.

Perlu dicatat bahwa timnas Aljazair juga menang dalam laga persahabatan terakhirnya melawan Belanda dengan satu-satunya gol yang dicetak oleh Haj Moussa, sehingga mereka memasuki Piala Dunia dengan semangat yang tinggi.