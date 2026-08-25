Perin ucapkan selamat tinggal kepada Juventus: "Di sini saya belajar bahwa seseorang bisa tetap penting meski tanpa menjadi protagonis"

Mattia Perin mengucapkan selamat tinggal. Kiper Juventus, namun akan segera bergabung dengan Palermo, berpamitan dengan Juventus lewat pesan panjang di Instagram:





"Ada tempat yang kamu lewati.

Lalu ada tempat yang, saat kamu melaluinya, mengubah dirimu.





Bagi saya, Juventus adalah itu.





Hari ini, saat menoleh ke belakang, saya menyadari bahwa sebagian dari diri saya yang sekarang terbentuk di tahun-tahun ini. Karena waktu tidak diukur dari pertandingan yang dimainkan, kemenangan, atau trofi. Melainkan dari orang-orang yang ditemui, penantian, keheningan, kekecewaan yang kamu pelajari untuk terima, dan saat-saat ketika kamu menemukan di dalam dirimu kekuatan untuk memulai lagi.





Saya belajar bahwa seseorang bisa tetap penting meski tidak selalu menjadi tokoh utama.

Bahwa menjadi bagian dari sesuatu terkadang berarti mengesampingkan diri sendiri.

Bahwa kesetiaan tidak perlu diceritakan, karena ia hidup dalam pilihan yang kamu buat saat tak seorang pun melihatmu.





Bersama seragam ini saya merasakan beberapa emosi terindah dalam karier saya, tetapi juga momen-momen sulit. Dan hari ini saya juga bersyukur untuk itu. Karena justru momen-momen itulah yang memaksa saya benar-benar mengenal diri sendiri. Saya bertemu para juara besar, tetapi yang terpenting, manusia-manusia hebat. Orang-orang yang berbagi dengan saya jauh lebih dari sekadar ruang ganti: hari-hari, tekanan, tawa, kekalahan, kemenangan, ketakutan, dan mimpi.





Kepada semua orang yang bekerja setiap hari di Juventus, sering kali jauh dari sorotan semua orang: terima kasih. Ada tindakan, kata-kata, dan perhatian yang mungkin terasa kecil saat kamu menjalaninya, dan kamu baru sadar betapa besarnya semua itu ketika saat berpisah tiba.





Dan kepada para suporter saya ingin mengatakan satu hal sederhana: saya selalu berusaha pantas mengenakan seragam yang saya pakai.

Saya tidak tahu apakah saya selalu berhasil, tetapi saya tahu saya menghormatinya setiap hari.





Sekarang waktunya pergi. Dan terasa aneh menuliskannya. Karena ketika kamu tinggal lama di suatu tempat, kamu berhenti bertanya kapan itu akan berakhir. Itu просто menjadi bagian dari hidupmu. Tapi mungkin bertumbuh juga berarti ini: memiliki keberanian untuk melepaskan sesuatu yang kamu cintai, tanpa harus mencintainya lebih sedikit.





Saya tidak tahu apa yang akan tersisa dari diri saya dalam sejarah Juventus. Tetapi di dalam diri saya, Juventus akan tinggal selamanya.





Dan itu, tidak ada perpisahan yang akan bisa merenggutnya dari saya. Terima kasih, Juve.





Sampai akhir🤍🖤"



