'Perilaku yang sangat tidak sportif' dari Kylian Mbappé masih menjadi perbincangan hangat di Paraguay

Orlando Gill telah membuat banyak orang mengerutkan kening. Kiper Paraguay itu, dalam sebuah wawancara usai pertandingan Prancis vs Paraguay (1-0), melontarkan kritik tajam kepada Kylian Mbappé, yang diduga telah menunjukkan perilaku tidak sportif.

Pada malam dari Sabtu ke Minggu, Prancis mengalami kesulitan besar melawan Paraguay. Tim yang diunggulkan sebagai juara dunia itu baru unggul pada menit ke-70 melalui tendangan penalti yang dieksekusi oleh Mbappé.

Selama pertandingan, para pemain Paraguay terus-menerus mengincar Mbappé yang berusia 27 tahun. Pada babak pertama, sebuah gerakan memukul ke arah pemain Prancis itu tidak diberi sanksi, yang mengejutkan semua orang.

Wasit asal Uzbekistan, Ilgiz Tantashev, kemudian membiarkan permainan fisik dan seringkali agresif dari Paraguay berlalu tanpa hukuman sepanjang pertandingan, serta tidak memberikan satu pun kartu kuning kepada tim Amerika Selatan tersebut.

Setelah pertandingan usai, justru kiper Gill yang menyebut Mbappé tidak sportif. “Setelah peluit akhir berbunyi, saya ingin menjabat tangannya dan memberi selamat, tetapi dia malah bersorak di depan wajah saya,” kata kiper tersebut.

“Dia terus mengabaikan saya dan akhirnya saya menjadi marah. Menurut saya, menjabat tangannya adalah kewajiban sportif saya, tetapi dia tidak mau. Saya anggap itu tidak sportif.”

Mbappé juga muncul di depan kamera setelah pertandingan dan berbicara tentang gaya permainan Paraguay. “Kami tahu persis seperti apa pertandingan ini nantinya. Kami juga bisa bermain kasar. Kami sudah siap menghadapinya,” katanya.



