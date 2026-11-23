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Rekaman perilaku Erling Haaland dalam pertandingan Manchester City melawan Fulham (1-1) kini viral. Penyerang asal Norwegia itu terlihat jelas tidak terkesan dengan rekan-rekan setimnya.

Manchester City tengah mengalami krisis serius. Tim asuhan Enzo Maresca gagal menang dalam empat pertandingan beruntun di Premier League.

Sebelum jeda internasional, klub tersebut kalah dari Aston Villa (2-1), Brighton (0-1), dan Nottingham Forest (3-1).

Selepas jeda internasional, keadaan belum juga membaik. Sabtu lalu, mereka hanya bermain imbang 1-1 melawan Fulham.

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Meski klubnya sedang terpuruk, Haaland masih menjadi pencetak gol terbanyak di Premier League. Mantan pemain Borussia Dortmund itu telah mencetak sembilan gol.

Rekaman dari pertandingan melawan Fulham juga memperlihatkan bahwa ia sangat frustrasi terhadap rekan-rekan setimnya. Bek Abdukodir Khusanov hendak melakukan lemparan ke dalam, tetapi menurut Haaland ia terlalu lama menunggu, sehingga penyerang Norwegia itu marah.

Rekaman Haaland viral di X. “Haaland tampak tidak bahagia di Manchester City,” bunyi salah satu unggahan.

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“Saya benar-benar tidak mengerti siapa yang membuat Erling Haaland percaya bahwa dirinya lebih besar daripada Manchester City. Sikapnya mulai menjadi masalah serius, dan klub harus lebih besar daripada pemain mana pun,” tulis sebuah akun penggemar besar di platform tersebut.

Akhir pekan mendatang, Manchester City berkesempatan menebus hasil tersebut. Mereka akan menghadapi Arsenal pada Minggu pukul 17.30 di Emirates Stadium.