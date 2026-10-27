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Paul Scholes menilai Bruno Fernandes tak lagi bisa dipercaya sebagai kapten Manchester United dan seharusnya pindah ke Arab Saudi setelah kritiknya terhadap Michael Carrick yang dianggap “tak termaafkan”. Fernandes mempertanyakan taktik sang manajer seusai kekalahan 4-1 dari Como di Liga Champions. Ia kemudian dicoret untuk laga melawan Bournemouth, sementara Nicky Butt menilai Fernandes telah mempertaruhkan warisannya.

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Fernandes pertanyakan taktik Carrick setelah dihajar Como

Scholes mengatakan Fernandes perlu meninggalkan sepakbola Eropa setelah kapten Manchester United itu secara terbuka mempertanyakan taktik Carrick seusai kekalahan 4-1 dari Como di Liga Champions Rabu lalu. Fernandes mengkritik keputusan untuk tidak menerapkan tekanan satu lawan satu terhadap tim Italia tersebut, yang menurutnya membuat lawan semakin percaya diri.

Ketika ditanya apakah Carrick melakukan kesalahan taktik, Fernandes menjawab: "Manajer dan staf yang harus menilainya, bukan saya." Gelandang itu kemudian dicadangkan oleh Carrick untuk laga melawan Bournemouth pada akhir pekan. Berbicara dalam The Good, The Bad & The Football, yang disponsori oleh Midnite, Scholes kini mengecam pemain berusia 32 tahun itu.

Scholes sebut komentar Fernandes 'tak termaafkan'

"Apa yang dikatakan Bruno Fernandes pekan lalu, menurut saya itu tak termaafkan," kata Scholes. "Bagaimana Bruno Fernandes bisa dipercaya menjadi kapten tim mana pun yang ia bela nanti? Menurut saya, mungkin ia perlu meninggalkan sepakbola Eropa dan pergi saja ke Saudi, menyingkir saja. Saya rasa tidak ada manajer atau anggota staf yang bisa memercayainya setelah itu."

Ini bukan kali pertama Scholes mengkritik sikap Fernandes. Ia pernah menyuruh kapten United itu untuk "tutup mulut" setelah Fernandes mengecam penampilan timnya sendiri dalam kekalahan 2-0 di markas Hull City pada pertandingan pertama mereka musim ini. Scholes juga menuding Luke Shaw merongrong Carrick setelah bek itu mengatakan United "bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik" untuk laga tersebut.

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Butt nilai Fernandes pertaruhkan reputasinya

Rekan Scholes di podcast, Nicky Butt, meyakini komentar terbaru Fernandes telah mempertaruhkan reputasi yang ia bangun. Butt berkata: "Kami memuji kemampuannya. Dalam 12, 13 tahun terakhir, dia satu-satunya pemain yang berkata: 'Saya tahu apa artinya bermain untuk klub sepakbola ini dan saya cukup bagus untuk bermain sepakbola. Saya akan memikul tanggung jawab dan memimpin tim ini. Saya akan mencetak gol. Saya akan menciptakan peluang. Saya tidak akan pergi. Saya akan bertahan. Saya akan terus berjuang.' Lalu dia menghancurkan reputasinya sendiri dalam satu wawancara. Bodoh."

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Fernandes secara konsisten menjadi salah satu pemain terbaik United sejak bergabung dari Sporting Lisbon pada 2020, tetapi performanya menurun musim ini. Setelah memecahkan rekor assist Premier League dengan 21 assist musim lalu, ia baru mencatatkan satu assist musim ini, saat melawan Ipswich. Tiga dari empat golnya juga tercipta melawan tim yang baru promosi itu, sementara satu gol lainnya dicetak ke gawang tim kecil Liga Champions, Sabah.

Carrick diberi kesempatan untuk membalikkan keadaan musim ini

United hari ini mengonfirmasi bahwa Carrick akan diberi kesempatan untuk membalikkan keadaan musim klub tersebut di tengah rentetan hasil buruk yang membuat mereka berada di posisi ke-16 Premier League, hanya satu poin di atas zona degradasi.

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United akan bertandang ke Stamford Bridge pada Sabtu, ketika Carrick sangat berharap para pemainnya dapat meraih tiga poin pertama sejak kemenangan atas Ipswich pada akhir Agustus.