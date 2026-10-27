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Paul Scholes menilai Bruno Fernandes tak lagi layak dipercaya sebagai kapten Manchester United dan seharusnya pindah ke Arab Saudi setelah kritiknya yang “tak termaafkan” terhadap Michael Carrick. Fernandes mempertanyakan taktik sang manajer setelah kekalahan 4-1 dari Como di Liga Champions. Ia kemudian tidak dimainkan dalam laga melawan Bournemouth, sementara Nicky Butt menilai Fernandes telah mempertaruhkan warisannya.

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Fernandes pertanyakan taktik Carrick setelah kekalahan telak di markas Como

Scholes mengatakan kepada Fernandes bahwa ia perlu meninggalkan sepakbola Eropa setelah kapten Manchester United itu secara terbuka mempertanyakan taktik Carrick menyusul kekalahan 4-1 dari Como di Liga Champions Rabu lalu. Fernandes mengkritik keputusan untuk tidak menerapkan tekanan satu lawan satu terhadap tim Italia tersebut, yang menurutnya membuat lawan semakin percaya diri.

Ketika ditanya apakah Carrick melakukan kesalahan taktis, Fernandes berkata: "Itu tugas manajer dan staf untuk menilainya, bukan saya." Gelandang itu kemudian dicadangkan oleh Carrick untuk pertandingan melawan Bournemouth pada akhir pekan, dan Scholes kini mengecam pemain berusia 32 tahun tersebut di podcast The Good, The Bad & The Football.

Scholes sebut komentar Fernandes 'tak termaafkan'

"Apa yang dikatakan Bruno Fernandes pekan lalu, menurut saya itu tak termaafkan," kata Scholes. "Bagaimana Bruno Fernandes bisa dipercaya menjadi kapten tim mana pun yang ia bela setelah ini? Saya pikir mungkin ia perlu menjauh dari sepakbola Eropa dan pergi saja ke Arab Saudi, menyingkir dari sini. Saya rasa tidak ada manajer atau anggota staf yang bisa mempercayainya setelah itu."

Ini bukan kali pertama Scholes mengkritik sikap Fernandes. Ia pernah menyuruhnya untuk "tutup mulut" setelah kapten United itu mengecam penampilan timnya sendiri dalam kekalahan 2-0 di markas Hull City pada pertandingan pertama mereka musim ini. Scholes juga menuding Luke Shaw merongrong Carrick setelah bek tersebut mengatakan United "bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik" untuk laga itu.

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Butt nilai Fernandes telah membahayakan warisannya

Rekan Scholes di podcast, Nicky Butt, menilai Fernandes telah membahayakan warisannya lewat komentar terbarunya. Butt berkata: "Kami memuji kemampuannya. Selama 12, 13 tahun terakhir, dia satu-satunya pemain yang menunjukkan sikap: 'Saya tahu apa artinya bermain untuk klub sepakbola ini, saya cukup bagus untuk bermain sepakbola, dan saya akan memikul tanggung jawab ini serta memimpin. Saya akan mencetak gol. Saya akan menciptakan peluang. Saya tidak akan pergi. Saya akan bertahan. Saya akan terus berjuang.' Lalu dia menghancurkan dirinya sendiri dalam satu wawancara. Bodoh."

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Fernandes secara konsisten menjadi salah satu pemain terbaik United sejak bergabung dari Sporting Lisbon pada 2020, tetapi performanya menurun musim ini. Setelah memecahkan rekor assist Liga Primer dengan 21 assist musim lalu, ia baru mencatatkan satu assist musim ini, saat melawan Ipswich. Tiga dari empat golnya juga tercipta saat menghadapi tim yang baru promosi itu, sedangkan satu gol lainnya dicetak melawan tim kecil Liga Champions, Sabah.

Carrick diberi kesempatan untuk membalikkan keadaan musim ini

United mengonfirmasi hari ini bahwa Carrick akan diberi kesempatan untuk membalikkan keadaan musim klub tersebut di tengah rentetan hasil buruk yang membuat mereka berada di peringkat ke-16 Liga Primer, hanya unggul satu poin dari zona degradasi.

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United bertandang ke Stamford Bridge pada Sabtu, dan Carrick sangat berharap para pemainnya bisa meraih tiga poin pertama sejak kemenangan atas Ipswich pada akhir Agustus.