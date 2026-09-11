Gelandang anyar Al Ahli Saudi asal Ukraina, Artem Bondarenko, membuat pelatihnya yang berkebangsaan Belanda, Marino Pusic, dalam posisi sulit di hadapan para suporter menjelang laga melawan Al Hazem di Liga Roshn.

Al Ahli menjamu Al Hazem hari ini, Jumat, di Stadion Al Inma di Jeddah, pada pekan ketujuh Liga Roshn Saudi.

Jurnalis Saudi Waleed Saeed mengatakan dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X" bahwa Pusic memutuskan untuk mencoret Bondarenko dari daftar pemain untuk laga tersebut, bersama winger asal Brasil Matheus Gonçalves.

Ini menjadi kali ketiga gelandang asal Ukraina itu dicoret dari daftar pemain untuk sebuah laga, sejak kepindahannya ke Al Ahli pada bursa transfer musim panas lalu, setelah didatangkan dari Shakhtar Donetsk.

Sejak saat itu, Bondarenko hanya bermain bersama "Al Raqi" pada kekalahan 1-3 dari Al Khaleej di pekan keempat Liga Roshn, dan kemenangan atas Al Riyadh dengan skor telak 5-0 di pekan kelima.

Sebaliknya, pemain berusia 26 tahun itu absen dari daftar Al Ahli pada kekalahan 0-3 dari Al Hilal di pekan ketiga, serta dari kekalahan 2-3 dari Al Qadsiah di pekan keenam, sebelum kembali absen melawan Al Hazem.

Absennya Bondarenko memperumit posisi pelatih Belanda Marino Pusic, terlebih lagi karena dialah yang meminta perekrutannya, setelah menangani pemain tersebut di klub Shakhtar antara tahun 2023 dan 2025.

Para suporter Al Ahli sebelumnya telah menyatakan penolakan mereka terhadap perekrutan Bondarenko sebelum kesepakatan rampung, dan juga melontarkan cemoohan terhadapnya selama laga melawan Al Riyadh, hingga ia absen dari tim sejak saat itu.

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