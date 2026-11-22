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Pelatih Leeds United Daniel Farke mengungkap pesan penyemangatnya saat jeda yang menginspirasi kemenangan pertama timnya di Stamford Bridge pada laga liga abad ini. Leeds menghancurkan Chelsea asuhan Xabi Alonso 4-1. Meski sempat tertinggal akibat gol Emmanuel Emegha dalam debutnya sebagai starter, Leeds tampil dominan selepas jeda dan naik ke posisi keenam klasemen Liga Primer Inggris.

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Farke bawa Leeds raih kemenangan bersejarah di Stamford Bridge

Daniel Farke menyebut kemenangan Leeds United di Stamford Bridge sebagai momen penting dalam sejarah klub setelah timnya bangkit dari ketertinggalan untuk menghancurkan Chelsea asuhan Xabi Alonso 4-1. Noah Okafor mencetak dua gol, sementara penalti Dominic Calvert-Lewin dan gol Brenden Aaronson lewat serangan balik pada penghujung laga memastikan kemenangan pertama Leeds di stadion tersebut sejak 1999.

Hasil itu mengangkat Leeds ke posisi keenam klasemen Liga Primer Inggris setelah Emmanuel Emegha sempat membawa tuan rumah unggul pada babak pertama lewat gol dalam debutnya sebagai starter. "Hasil yang luar biasa," kata Farke. "Saya rasa ini kemenangan pertama kami sebagai klub di Stamford Bridge pada abad ini. Itu menunjukkan betapa pentingnya kemenangan ini dalam sejarah klub. Saya akan kecewa jika hari ini kami hanya bermain imbang, dan saya sedikit kecewa saat jeda. Menurut saya, kami tim yang lebih baik, mendominasi pertandingan ini, dan memastikan rencana kami berjalan."

Pesan saat jeda memicu dominasi Leeds pada babak kedua

Leeds membalas gol pembuka Emegha dalam waktu tiga menit melalui Okafor, lalu mengambil kendali penuh selepas jeda. Calvert-Lewin mencetak gol dari titik penalti setelah Morgan Rogers melakukan handball. Farke mengungkap bahwa saat jeda ia mendesak para pemainnya untuk terus mengejar tiga poin, alih-alih puas dengan hasil imbang.

"Saya tidak kecewa kepada para pemain saya, hanya pada hasil saat jeda," jelas Farke. "Saya mendorong mereka untuk terus bermain seperti itu. Kami membahas bagaimana menciptakan lebih banyak peluang lagi. Secara keseluruhan, kami banyak memuji penampilan mereka pada babak pertama dan menyarankan mereka mengejar kemenangan, bukan bermain bertahan. Para pemain tampil penuh semangat selepas jeda dan tampaknya mereka mendengarkan. Menurut saya, babak kedua sepenuhnya milik kami."

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Disiplin taktis lebih penting daripada kekuatan fisik semata

Meski Leeds mengungguli Chelsea dalam duel udara dan situasi bola mati, terutama berkat penampilan dominan Ethan Ampadu dan Calvert-Lewin, Farke menolak anggapan bahwa kemenangan timnya hanya mengandalkan kekuatan fisik. Ia justru menyoroti persiapan mendetail terkait pola pressing dan kerapatan antarlini yang berhasil meredam lini serang Chelsea bertabur bintang.

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"Jika ini hanya soal kekuatan fisik, saya akan pergi ke pusat kebugaran, mencari beberapa binaragawan, lalu menurunkan mereka ke lapangan," tegas Farke. "Namun, secara taktis Anda harus benar-benar tepat. Anda harus menganalisis cara mereka bermain dan selama sepekan melatih bagaimana kami ingin melakukan pressing serta tetap rapat sebagai tim. Kami menunjukkan kemauan untuk bekerja keras dan berjuang. Inilah budaya yang telah kami terapkan."

Kepercayaan diri meningkat saat Leeds naik ke enam besar

Mengalahkan Chelsea yang diperkuat Cole Palmer, Estevao Willian, dan Moises Caicedo, yang ditarik keluar karena cedera pada babak pertama, memberi skuad Farke poin penting sekaligus keyakinan. "Malam seperti ini, ketika Anda menghadapi tim yang memiliki potensi kelas dunia, lalu mendominasi mereka dan bisa menyebut diri sebagai tim yang lebih baik, itu memberi banyak keyakinan dan kepercayaan diri," tambahnya.

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Leeds kini berupaya melanjutkan performa setelah naik ke posisi keenam di Liga Primer Inggris, sementara Alonso harus menata kembali timnya menjelang lawatan Chelsea ke markas Nottingham Forest pada Jumat malam, 27 November.