"Pergelangan kaki dan lutut dalam bahaya": Diagnosis mengejutkan untuk cedera Seibari

Thamer Al-Shahrani, spesialis fisioterapi dan ahli cedera lapangan, mengungkapkan prediksi awalnya terkait cedera yang dialami pemain Maroko Ismael Saibari, pemain Bayern Munich, saat menghadapi Borussia Dortmund. Ia mengindikasikan adanya kemungkinan cedera serius pada ligamen pergelangan kaki, yang bisa mencapai robekan, dengan kemungkinan terdampaknya ligamen lutut juga.

Al-Shahrani membagikan analisis awalnya melalui akun resminya di platform "X", berdasarkan pengamatannya terhadap pelanggaran yang dialami sang pemain selama pertandingan. Ia menjelaskan bahwa cedera tersebut tampak serius, dan bahwa titik kerusakan terbesar kemungkinan besar berada di pergelangan kaki, tanpa mengesampingkan kemungkinan dampaknya meluas ke ligamen lutut.

Analisis dari ahli cedera lapangan tersebut menekankan tingkat bahaya dari kemungkinan-kemungkinan yang diajukan, namun hal itu tidak mewakili diagnosis medis final, karena sifat cedera dan tingkat kerusakannya masih memerlukan pemeriksaan medis untuk menentukan sejauh mana ligamen terdampak, serta apakah sang pemain benar-benar mengalami robekan, selain durasi yang mungkin dibutuhkannya untuk pulih dan kembali ke lapangan.

Saibari sebelumnya mengalami pelanggaran saat laga antara Bayern Munich dan Borussia Dortmund, yang berakhir imbang 2-2 di Liga Jerman, hingga ia meninggalkan lapangan pada menit ke-29 akibat cedera tersebut, dan Nathanael Brown masuk menggantikannya.

Para pendukung Bayern Munich dan timnas Maroko menantikan hasil pemeriksaan medis sang pemain, di tengah kekhawatiran yang ditimbulkan oleh sifat cedera dan prediksi awal yang diajukan Al-Shahrani, terutama karena penentuan tingkat keparahannya akan menentukan status Saibari dalam pertandingan-pertandingan mendatang, serta durasi absennya jika terbukti adanya cedera pada ligamen.