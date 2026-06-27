Pergantian pemain yang sangat kontroversial dalam laga Uruguay vs Spanyol: Federico Valverde marah besar kepada pelatih nasional Marcelo Bielsa

Pelatih kepala Uruguay, Marcelo Bielsa, melakukan dua pergantian pemain yang sangat mencolok dan menyakitkan dalam laga Piala Dunia melawan Spanyol. Fernando Muslera melakukan kesalahan fatal saat gol balasan tercipta dan diganti pada babak istirahat. Tak lama kemudian, pemain bintang sekaligus kapten Federico Valverde juga ditarik keluar.

Tepat sebelum jeda babak pertama dan kurang dari setengah menit setelah Manuel Ugarte tampaknya mengalami robekan ligamen silang, Spanyol berhasil unggul. Tendangan Álex Baena yang sebenarnya bisa ditangkap itu lolos dari genggaman Muslera (40).

Muslera dianggap sebagai ikon sejati di Uruguay, yang telah diwakilinya dalam tak kurang dari lima Piala Dunia. Namun, hal itu tidak menghalangi Bielsa untuk mengganti pemain yang telah 137 kali membela timnas tersebut pada babak istirahat.

Mantan kiper AZ, Sergio Rochet, masuk menggantikan Muslera. Segala indikasi menunjukkan bahwa Bielsa mengambil keputusan tersebut atas inisiatifnya sendiri, terbukti juga dengan pergantian pemain sepuluh menit setelah babak kedua dimulai.

Pada saat itu, Uruguay masih tertinggal 1-0 dan harus mencetak gol untuk mempertahankan peluangnya di Piala Dunia. Meskipun demikian, Bielsa memutuskan untuk menarik keluar pemain bintang sekaligus kaptennya, Valverde.

Valverde berlari ke pinggir lapangan dan tampak kesulitan menerima keputusan Bielsa, yang pun tidak mendapat sambutan hangat dari bintang Real Madrid tersebut. Valverde kemudian berteriak ke dalam bajunya.