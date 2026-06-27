Pergantian pemain yang kontroversial dalam laga Uruguay vs Spanyol: Federico Valverde marah besar kepada pelatih nasional Marcelo Bielsa

Pelatih kepala Uruguay, Marcelo Bielsa, melakukan dua pergantian pemain yang sangat mencolok dalam laga Piala Dunia melawan Spanyol. Fernando Muslera melakukan kesalahan fatal saat gol balasan tercipta dan digantikan pada babak istirahat, atas permintaannya sendiri dan dalam laga Piala Dunia terakhirnya. Tak lama kemudian, pemain bintang sekaligus kapten Federico Valverde juga ditarik keluar.

Tepat sebelum jeda babak pertama dan kurang dari setengah menit setelah Manuel Ugarte tampaknya mengalami robekan ligamen silang, Spanyol berhasil unggul. Tendangan Álex Baena yang sebenarnya bisa ditahan itu lolos dari genggaman Muslera (40).

Muslera dianggap sebagai ikon sejati di Uruguay, yang telah diwakilinya di tak kurang dari lima Piala Dunia. Namun, hal itu tidak menghalangi Bielsa untuk mengganti pemain yang telah 137 kali membela timnas tersebut pada babak istirahat. Setelah pertandingan, Bielsa menyatakan bahwa Muslera-lah yang meminta untuk diganti. Mantan pemain AZ, Sergio Rochet, menggantikannya.

Pada saat itu, Uruguay masih tertinggal 1-0 dan harus mencetak gol untuk menjaga peluang mereka lolos ke Piala Dunia. Meskipun demikian, Bielsa memutuskan untuk menarik keluar pemain bintang sekaligus kaptennya, Valverde.

Valverde berlari ke pinggir lapangan dan tampak kesulitan menerima keputusan Bielsa, yang pun tidak mendapat sambutan hangat dari bintang Real Madrid tersebut. Valverde kemudian meluapkan emosinya dengan berteriak ke dalam bajunya.



