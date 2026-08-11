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Emre Mor Ziggo Sport
Siep Engelen

Diterjemahkan oleh

Pergantian pemain di NEC tertunda beberapa menit karena alasan yang aneh: "Ini tidak masuk akal!"

NEC Nijmegen vs Olympiakos Piraeus
NEC Nijmegen
Olympiakos Piraeus
Champions League Qualification
E. Mor
D. Schreuder
S. Ouaissa

Insiden aneh terjadi pada laga NEC vs Olympiakos, Selasa malam. Emre Mor harus masuk sebagai pemain pengganti di pertengahan babak pertama untuk tim Nijmegen, tetapi pergantian itu tertunda beberapa menit karena alasan yang sangat tidak biasa. 

Pada menit ke-27, nasib buruk menimpa Sami Ouaissa, yang sesaat sebelumnya tampak mengalami tarikan otot di paha atasnya. Dick Schreuder terpaksa melakukan pergantian dan memasukkan Mor. 

Pergantian itu seharusnya dilakukan seketika, tetapi sempat tertunda. Terlihat seorang anggota staf NEC menangani telinga Mor, diduga karena anting. Namun, anting itu ternyata tidak mudah dilepas. 

“Dia masih harus melepas anting, sebelum dia boleh masuk,” ujar komentator Ziggo Sport, Wytse van der Goot. “Atau harus ada sesuatu yang ditutup dengan plester. Ini seharusnya bukan kejutan, bahwa dia tidak boleh bermain dengan itu.” 

“Ya, perlengkapannya tidak siap,” lanjut Van der Goot, sementara Schreuder yang murka juga tampak di gambar sambil berteriak. Karena masalah yang dialami Mor, NEC bermain selama beberapa menit dengan kekurangan satu pemain. 

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Super League
Olympiakos Piraeus crest
Olympiakos Piraeus
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“Mungkin sebelumnya dia memang pernah memakainya dan wasit Italia kali ini lebih tegas soal itu? Entahlah,” kata Van der Goot, yang masih benar-benar tercengang. “Ini sungguh sulit dipercaya. Soal ini jelas belum selesai dibicarakan.” 

Lima menit kemudian, NEC kembali mendapat pukulan, karena Philippe Sandler juga harus meninggalkan pertandingan. Brayann Pereira menjadi penggantinya.

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