Pergantian pelatih di Italia: Tijjani Noslin dan Kenneth Taylor mendapat kejelasan

Gennaro Gattuso akan menjadi pelatih baru Lazio, demikian diumumkan oleh jurnalis transfer Matteo Moretto dan Fabrizio Romano. Dengan demikian, pemain asal Belanda Kenneth Taylor dan Tijjani Noslin akan memiliki manajer baru. Marten de Roon dari Atalanta juga akan memiliki manajer baru.

Dengan perpindahan ini, Gennaro Gattuso menggantikan Maurizio Sarri, yang akan menjadi pelatih baru Atalanta. Hal itu juga diumumkan oleh Fabrizio Romano pada hari Senin. Sarri sendiri menggantikan Raffaele Palladino.

Sarri finis di peringkat kesembilan bersama Lazio musim ini dan akibatnya gagal lolos ke kompetisi Eropa. Musim lalu, Lazio, di bawah asuhan Marco Baroni, finis di peringkat ketujuh untuk kedua kalinya berturut-turut. Saat itu pun klub tersebut gagal lolos ke kompetisi Eropa.

Namun, pada masa jabatannya yang pertama di Lazio, Sarri justru meraih banyak kesuksesan. Prestasi terbesarnya adalah finis di posisi kedua pada musim 2022/23, hasil terbaik bagi klub asal Roma tersebut sejak pergantian abad.

Sarri kini akan bergabung dengan Atalanta, yang berhasil lolos ke kompetisi Eropa dengan selisih tipis. Tim Marten de Roon, yang kemungkinan akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir, finis di posisi ketujuh, sehingga musim depan Bergamo akan menjadi tuan rumah kompetisi Conference League.

Gattuso, yang tanpa klub setelah gagal lolos ke Piala Dunia bersama Italia, harus membawa Roma kembali ke kompetisi Eropa. Sebelumnya, mantan gelandang AC Milan ini pernah melatih Olympique de Marseille, SSC Napoli, AC Milan, dan Valencia CF.

Ia menandatangani kontrak berdurasi dua tahun bersama tim yang dipimpin Noslin dan Taylor.