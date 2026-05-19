Pergantian pelatih berdampak besar pada pemain yang musim ini masih menjadi pemain inti di Man United

Altay Bayindir akan meninggalkan Manchester United pada musim panas ini, demikian dilaporkan Fabrizio Romano pada Selasa pagi. Kiper tersebut diminati oleh klub-klub dari Turki.

Pada musim dingin musim 2022/23, Bayindir didatangkan dari Fenerbahçe dengan biaya lima juta euro. Ia saat itu didatangkan sebagai kiper cadangan di belakang André Onana.

Kiper berusia 28 tahun ini akhirnya tampil dalam 17 pertandingan bersama Manchester United. Pertandingan terakhirnya sebagai kiper utama berlangsung pada September 2025, setelah ia menjadi starter dalam enam pertandingan pertama musim tersebut.

Beşiktaş tertarik pada pemain internasional Turki ini, namun pelatih Sergen Yalcin dipecat pada hari Senin, sehingga klub belum dapat mengambil langkah konkret. Pelatih baru akan memiliki pengaruh besar terhadap keputusan untuk mendatangkan Bayindir.

Di Manchester United, Senne Lammens telah menjadi penjaga gawang utama sejak kedatangannya. Ia didatangkan dari Royal Antwerp dengan biaya hanya 20 juta euro.

Setelah musim ini, André Onana juga akan kembali setelah masa peminjamannya di Trabzonspor. Pemain asal Kamerun ini ingin memanfaatkan peluangnya sepenuhnya, tetapi klub ingin menjualnya.