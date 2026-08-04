Pergantian jersey sesaat setelah peluit akhir: Oliver Baumann menceritakan kegilaan FIFA di Piala Dunia

"Tolong biarkan sepak bola tetap menjadi sepak bola, agar yang dibicarakan adalah olahraganya," kata kiper 36 tahun itu dalam sesi media di sela pemusatan latihan TSG Hoffenheim di Seefeld. "Olahraga dan sepak bola itu begitu indah, mereka hidup dari emosi dan dari permainan itu sendiri. Itu tidak boleh memudar. Jangan sampai kita semua yang mencintai olahraga ini pada suatu saat tidak lagi berminat, karena terlalu banyak diubah."

Secara spesifik, Baumann antara lain mengeluhkan penanganan badge Piala Dunia yang baru diperkenalkan: "Di jersey kami ada badge-badge kecil. Untuk para pemain yang sudah lebih lama ada di sana atau sudah memainkan beberapa Piala Dunia, tertulis 'Legacy', sedangkan di punya saya tertulis 'Debütant' atau semacam itu. Lalu ada orang-orang yang berjalan melewati ruang ganti dan mencopot lagi badge yang hanya disetrika ringan itu. Saya dijelaskan bahwa dari situ rupanya juga masih bisa dihasilkan uang. Saya cuma berpikir: 'Biarkan jersey saya, saya ingin membawanya pulang lagi!'"

Menurut kabar yang beredar, badge itu merupakan bagian dari kesepakatan sponsor FIFA dengan produsen merchandise Fanatics, yang antara lain menjalankan lini kartu koleksi dan stiker Topps. Setelah Piala Dunia 2030, Topps akan mengambil alih hak tersebut dari mitra lamanya, Panini. Setelah itu, badge yang dilepas dari jersey akan dipasarkan dalam bentuk yang hingga kini belum diketahui.

Oliver Baumann mengkritik hydration break dan stadion final

Baumann juga mengeluhkan penerapan hydration break yang kontroversial itu, terlepas dari kondisi iklim yang sebenarnya: "Di Houston misalnya, stadionnya diklimatisasi pada 22 derajat, tetapi hanya karena itu tertulis di atas kertas, jeda itu tetap dilakukan." Jeda minum itu dimanfaatkan oleh sejumlah stasiun TV untuk menayangkan blok iklan tambahan.

Baumann juga mengkritik kondisi di stadion final di East Rutherford, dekat New York, tempat Jerman memainkan laga grup ketiganya melawan Ekuador. "Rumputnya sangat kering. Bagi saya, itu bukan stadion final, setidaknya bukan dari kondisi lapangannya."

Baumann berperan di Piala Dunia sebagai kiper cadangan Jerman di belakang Manuel Neuer yang kembali. Terlepas dari semua pernyataan dukungan dari pelatih timnas Julian Nagelsmann sebelum turnamen, Baumann pada akhirnya diturunkan menjadi nomor dua sebelum pengumuman skuad, dengan nada yang cukup kritis.

"Dia memang menyesal dengan bagaimana semua itu pada akhirnya berjalan," kata Baumann dan menegaskan, ia masih memiliki "hubungan yang sangat baik" dengan mantan pelatihnya, "dan hubungan itu juga sudah kami miliki saat itu. Keputusan olahraga seperti itu diterima dan dengan demikian persoalan itu bagi saya sudah selesai."

Tim DFB sudah tersingkir pada babak 16 besar oleh kuda hitam Paraguay, dan setelah itu Nagelsmann mundur di bawah tekanan ringan dari pimpinan DFB. Sebagai penggantinya, kini Jürgen Klopp mengambil alih kendali tim nasional senior.